Расследование: Как LG наказывала МТС, «Озон» и «Юлмарт» из-за низких цен на смартфоны

ФАС раскрыла подробности того, как LG в России координировала цены на свои смартфоны. За отклонения от рекомендованных цен «Эльдорадо», «Юлмарт», «Озон» и розничная сеть МТС наказывались прекращением отгрузок аппаратов. А «Связной» активно жаловался в LG на заниженные цены у его конкурентов.

ФАС раскрыла незаконную деятельность LG

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала текст решения по делу в отношении российского представительства южно-корейской LG - «ЛГ Электроникс Рус». Компания была признана виновной в нарушении антимонопольного законодательства в связи с координацией розничных цен на свои смартфоны.

Речь идет о следующих моделях смартфонов LG: L90 – D410, G4s – H736, G3s – D724, Magna – H502, H502F, G4 – H818, G4c – H522y, Spirit – H422, Nexus 5 – D821, G3 – D855, K5 – X220DS, K7 – X210DS, K8 – K350E, Class – H650E, K10 LTE – K430ds, X Power – K220DS и G5 SE – H845.

В качестве третьих лиц к делу были привлечены крупнейшие реселлеры сотовых телефонов: оператор «Вымпелком», работающий под брендом «Билайн», розничная «дочка» «Мегафона» «Мегафон-Ритейл», «Русская телефонная компания» (РТК, «дочка» МТС), «Связной», «Евросеть», «М.Видео», Media Markt, «Эльдорадо», «Сервис-трейд» (торговая марка «Техносила») и DNS.

Также к делу были привлечены крупные интернет-магазины, торгующие сотовыми телефонами: «Интернет-решения» (торговая марка «Озон»), «Юлмарт», «Онлайнтрейдру», «Кронар» (торговая марка «Ситилинк»), «Алвер», екатеринбургский E96 и владивостокский «Семьсот».

Каких ценовых роботов использовали LG и реселлеры

Как установила ФАС, LG устанавливала рекомендованные розничные цены на свои смартфоны, которые были опубликованы на сайте корпорации. Также корпорация использовала специальные программы, «ценовые алгоритмы», для контроля установления реселлерами этих цен.

Со своей стороны, реселлеры также использовали такие программы для мониторинга цен конкурентов и направления соответствующих жалоб в LG. В частности, их использовали «Связной», «Эльдорадо», «Евросеть», «М.Видео», «Ситилинк», «Озон», «Юлмарт» и «Онлайнтрейдру».

За отклонения от рекомендованных цен LG наказывала «Эльдорадо», «Юлмарт», «Озон» и МТС прекращением отгрузок гаджетов

Среди «ценовых алгоритмов» российского производства использовались программы Competera, Metacommerce и «Система мониторинга онлайн цен». Среди иностранных - Revinics, Price Monitor и Oracle Retail Regular Price Optimization.

Компрометирующая переписка сотрудников LG и реселлеров

Основным аргументом в деле стала электронная переписка между сотрудниками российского представительства LG и реселлерами. Из нее следует, что LG отслеживала соблюдение реселлерами рекомендованных цен на свои смартфоны, а в случае их снижения угрожала санкциями. Со своей стороны, реселлеры зачастую соглашались повышать цены при условии, что их конкуренты также сделают это.

Например, 13 августа 2015 г. LG весьма жестко пригрозила неназванному реселлеру. «Ждем либо быструю конкретику с вашей стороны, либо прекращаем работу в этом году, - говорилось в письме российского представительства корпорации. - Мы не можем объяснить рынку вашу системную активность».

В письме указывались следующие нарушения. Смартфон Sprint H422 стоит 9,99 тыс. руб. при рекомендованной цене 10,99 тыс. руб., G3s D724 - 11,49 тыс. (рекомендованная цена 12,99 тыс. руб.), Magna H502 - 11,79 тыс. руб. (рекомендованная цена 12,99 тыс. руб.), G4 H818 - 35,49 тыс. руб. (рекомендованная цена 39,99 тыс. руб.). После получения письма из LG реселлер поднял цены.

17 декабря 2015 г. LG направила резкое письмо другому неназванному реселлеру. «Мне кажется, ситуация вышла из под контроля, - писал сотрудник российского представительства корпорации. - Срочно исправьте и зафиксируйте цены. По ряду моделей цена самая низкая по маркету». Речь шла о том, что смартфон G4s H736 стоил 15,99 тыс. руб. при рекомендованной цене 19,9 тыс. руб., а смартфон G4 H818 - 31,99 тыс. руб. (рекомендованная цена 39,99 тыс. руб).

Стороны вступили в переписку, после чего LG направило реселлеру новое письмо: «Как обсудили, просьба прислать принтскрины конкурентов со схожими ценами на G4 – 31990 и G4s – 15990. Если выясняем, что это ваш демпинг, а не реакция останавливаем выплату бонусов и отгрузки». В итоге указанный реселлер повысил цены.

28 июля 2015 г. LG обнаружила у «Озона» снижение стоимости смартфона Sprint H422 до 10,3 тыс. руб. при рекомендованной цене 10,99 тыс. руб. После получения письма из LG «Озон» поднял цену.

12 января 2016 г LG попросила «Вымпелком» поднять цены в своей розничной сети. «Просьба поднять H502 до 11,99 тыс. руб., H736 - до 19,99 тыс. руб. (далее в письме шел скриншот интернет-магазина «Билайна» с ценами на эти модели смартфонов на отметках 10,99 тыс. руб. и 19,59 тыс. руб. соответственно - прим. CNews)», - говорилось в письме. В ответ «Вымпелком» пообещал «сегодня скорректировать цены», и это обещание было исполнено.

12 февраля 2016 г. LG направила письмо неназванному реселлеру с просьбой поднять цену на смартфон G4s с 18,99 тыс. руб. до 19,99 тыс. руб. Затем между сотрудниками данного реселлера было направлено письмо с темой «LG G4s», в котором содержалась фраза «поправь пжлста 19 990». Просьба LG была исполнена.

13 сентября 2016 г. LG отправила в адрес неназванного реселлера письмо со следующей фразой: «Просьба к вам тоже скорректировать на завтра». Речь шла о смартфоне K10 LTE K430ds, и реселлер поднял его стоимость с 13,1 тыс. руб. до 13,99 тыс. руб.

13 января 2017 г. сотрудник российского представительства LG направил в «Кронар» раздосадованное письмо: «Почему каждый день надо писать письма и просить». Речь шла о том, что смартфон K7 X210DS стоил 7,35 тыс. руб. при рекомендованной цене 7,99 тыс. руб., K8 K350E - 8,76 тыс. руб. (9,99 тыс. руб.), X Power K220DS - 12,91 тыс. руб. (14,99 тыс. руб.). Реселлер поднял цены до рекомендованного уровня.

Как LG запретила «Связному» снижать цены на выходные дни

LG не устраивали даже краткосрочные снижения цен. В понедельник, 16 марта 2016 г. по результатам мониторинга представительство корпорации обнаружило, что «Связной» в предшествующую субботу 14 марта снизил цены на ряд моделей смартфонов. «Просьба дать комментарии, мне казалось, что ни было поводов для снижения под кого-либо!», - говорилось в письме, направленным сотрудником российского представительства корпорации.

В выходной день «Связной» действительно понизил цену на L90 D410 с 11,99 тыс. руб. до 9,99 тыс. руб., на Nexus 5 D821 - с 23,99 тыс. руб. до 19,99 тыс. руб, на G3 D855 - с 29,9 тыс. руб. до 23,99 тыс. руб. В понедельник цены вернулись на прежние значения.

В ответ сотрудник «Связной-Логистика» (юридическое лицо «Связного») сообщил следующее: «В субботу были замечены низкие цены у конкурентов, не среагировать мы не могли, так как в выходные шансы поднять рынок сводятся практически к нулю». К письму была приложена фотография цен на данные смартфоны у конкурирующей сети.

LG такой ответ не устроил. «Мы расцениваем ваши действия в выходные и такую фотографию как предлог, чтобы снизить цены, потому что, очевидно, что это одна точка «Евросети» не поменяла ценник, - сообщил сотрудник российского представительства корпорации. - Нас подход снижения цен на выходные абсолютно не устраивает, потому что дестабилизирует ситуацию с ценами у всех остальных игроков на рынке».

«Эльдорадо» согласилась поднять цены только после «Озона» и «Онлайнтрейда»

Когда LG хотела поднять цены на свои модели смартфонов, ей необходимо было поочередно договариваться с реселерами. Так, 28 декабря 2015 г. между сотрудниками российского представительства LG шла следующего рода переписка: «Коллеги, Озон и Онлайн трейд поднимают Магну, - говорилось в письме. - Модель смартфона LG Magna – H502, H502F. Цена сейчас 10990, это под Эльдорадо. Просьба откорректировать».

Позднее было направлено такое письмо: «Давайте дожмем (перечисляются названия реселерров - прим. CNews), и Эльдорадо все исправит». Как выяснила ФАС, после данной переписки 28 и 29 декабря 2016 г. «Озон» и «ОнлайнТрейдРу» действительно повысили цену на смартфон H502/H502F с 10,99 тыс. руб. до 11,99 тыс. руб. Затем аналогичное повышение стоимости совершил и «Эльдорадо».

В течении последующих двух недель восемь из 11 реселлеров, продававших смартфоны H502 и H502F, также подняли цену до 11,99 тыс. руб. Правда, один из этих реселлеров 11 января 2016 г. понизил цену до 10,99 тыс. руб., но уже на следующие день вернул ее на рекомендованный уровень.

Как «Связной» жаловался на низкие цены у МТС и «Билайна»

Реселлеры активно следили друг за другом и сами жаловались в LG на снижение цен их конкурентами. Например, в письме одного реселлера, направленном в LG в ноябре 2014 г., говорилось, что РТК («дочка» МТС) продает смартфон D410 за 7,99 тыс. руб. при рекомендованной розничной цене в 8,99 тыс. руб. «Прошу решить проблему до 15:00, иначе мы будем снижаться», - содержался ультиматум в письме. После этого РТК повысила цену на указанный смартфон до рекомендованной.

18 июля 2015 г. другой неназванный реселлер пожаловался в LG на своего конкурента. «Видим снижение на LG G4 - 37,99 тыс. руб. вместо 39,99 тыс. руб. по всей России, - говорилось в письме. - Требуем исправить в кратчайший срок». Через два дня реселлер, на которого была подана данная жалоба, «исправился» и поднял цену на указанную модель.

22 марта 2016 г. «Связной» обратился в LG с жалобой на своих конкурентов. «Просьба поправить МТС, Ситилинк, Билайн, Озон, Онлайн-Трейд, иначе мы будем вынуждены реагировать», - говорилось в письме.

Как выяснил ФАС, за день до этого РТК и «Озон» понизили цену на смартфон G4c H522 до 12,11 тыс. руб. на модель цвета Silver и до 12,25 тыс. руб. на Titan Gold. После жалобы «Связного» цена на Titan Gold была повышена до 13,98 тыс. руб.

Аналогичным образом РТК и «Онлайндтрейдру» повысили цену на смартфон G4s H736 с 16,59 тыс. руб и 16,99 тыс. руб. до 19,99 тыс. руб. Со своей стороны, «Озон» повысил цену на указанный смартфон с 16,99 тыс. руб. до 19,99 тыс. руб. на модель Shiny Gold и с 16,56 тыс. руб. до 19,99 тыс. руб. на Titan Silver.

Также после жалобы «Связного» РТК повысил цену на смартфон Class H650E с 16,99 тыс. руб. до 19,99 тыс. руб, а на G4 H818 с 32,19 тыс. руб. до 39,99 тыс. руб. «Вымпелком» повысил стоимость смартфона Sprint H422 с 8,79 тыс. руб. до 8,99 тыс. руб, а «Озон» поднял цену на смартфон Magna H502 с 10,99 тыс. руб. до 11,99 тыс. руб.

«Сотрудник «Озона» уже меняет цены»

Это не единственный пример, когда «Связной» жаловался на конкурентов. 20 июля 2016 г. реселлер направил в российское представительство LG письмо с просьбой «поправить Озон». Речь шла о цене на смартфон G5 Se H845.

В ответ сотрудница LG сообщила следующее: «Коллеги, я дозвонилась до Озона. Вчера не было (имя сотрудника - прим. CNews), который меняет цены. Сегодня он на месте, цены поднимает». В итоге «Озон» повысил стоимость смартфона с 42,16 тыс. руб. до 49,99 тыс. руб.

12 января 2017 г. «Связной» направил письмо в российское представительство LG с таблицей, в которой содержались цены на смартфон K10 LTE K430ds, установленные «Эльдорадо» и «Онлайнтрейдрус» (12,43 тыс. руб. и 11,79 тыс. руб). В этой же таблице были цены на смартфон K5 X220Ds, установленные «Кронар» и «Онлайнтрейдрус» - 6,19 тыс. руб. у обоих.

«Изменений нет», - констатировал сотрудник «Связного». В ответ представительство LG направило следующее письмо: «В процессе, скоро все нормализуем». Действительно, после данных писем указанные реселлеры подняли стоимость смартфона K10 LTE K430ds до 12,99 тыс. руб., а смартфона K5 X220DS до 6,99 тыс. руб.

Жаловался в LG на конкурентов и «Кронар», работающий под брендом «Ситилинк». 15 февраля 2017 г. компания направила в представительство корпорации таблицу с ценами, установленными у конкурирующих сетей на все тот же смартфон LG K10 LTe K430ds. В ответ пришло следующее письмо: «Озон и онлайн исправляют». После этого, как выяснила ФАС, «Онлайнтрейдрус» действительно повысила цену на указанный смартфон с 11,49 тыс. руб. до 11,99 тыс. руб.

«На «Юлмарт» не ориентируемся, они в стопе»

Если реселлер отказывался слушаться LG в вопросах поддержания рекомендованного уровня цен на смартфон, то его наказывали в виде прекращения отгрузок продукции. Так, 15 сентября 2016 г. между сотрудниками российского представительства корпорации прошло письмо с темой «Закрываем Озон «не держат цены».

В тексте письма говорилось следующее: «Поставь Озон на блок отгрузок, пожалуйста, по всем моделям». Позднее на данное письмо пришел ответ со словами «Отгрузки приостановлены».

Под санкции попал и интернет-магазин «Юлмарт». 12 февраля 2016 г. LG в письме неназванному реселлеру сообщила следующее: «Просьба исправить LG G4s. Если смотрите на Юлмарт, то уже сообщал, что мы их не грузим и необходимо исключить из списка конкурентов».

В ответ сотрудник указанного реселлера сообщил следующее: «Вопрос удаления Юлмарта из конкурентов прошу решать через Алексея с руководством». Позднее реселлер поднял цену на смартфон G4s H736 с 18,98 тыс. руб. до 19,99 тыс. руб. Комиссия ФАС установила, что в январе-феврале 2016 г. LG действительно прекратила отгрузку «Юлмарту» смартфонов из-за несоблюдения рекомендованых цен на них.

Ситуация повторилась в начале 2017 г. 31 января LG направила неназванному реселлеру письмо относительно цены на смартфон K5 X220DS и просьбой «исправьте, плиз». В ответ реселлер также попытался сослаться на цены, установленные «Юлмарт». «Стоим с пятницы под Юлмарт», - говорилось в ответном письме, к которому был приложен скриншот цены на данную модель у «Юлмарта».

«А ещё в прошлом году обсуждали, что Юлмарт в стопе у нас», - возразили в LG. После этого цена на данный смартфон у указанного реселлера была повышена с 6,16 тыс. руб. до 6,99 тыс. руб. Со своей стороны, ФАС убедилась, что в первой половине февраля прошлого года LG действительно опять не отгружала смартфоны в «Юлмарт».

Из письма, направленного 18 марта 2016 г. из LG неназванному реселлеру, следует, что поставок смартфонов лишился и «Эльдорадо». «С Эльдорадо прекратили работать, - говорилось в письме. - И, судя по ситуации, возобновлять не планируем».

Из переписки, происходившей 10 мая 2016 г. между сотрудниками российского представительства LG, можно сделать вывод, что появился еще один санкционный реселлер - МТС. «Прошу вас дать информацию, мы возобновили работу с компанией МТС???» - говорилось в исходном письме. В ответ было сказано, что нет.

LG согласилась прекратить нарушения

По итогам расследования ФАС признала действия российского представительства LG по координации цен на смартфоны нарушением Закона «О защите конкуренции». При этом действия корпорации не представляется возможным квалифицировать как действия, совершаемые в рамках вертикальных соглашений, поскольку они осуществлялись не только в отношении реселлеров, закупающих смартфоны непосредственно у данного общества, но также и в отношении реселлеров, закупающих смартфоны у дистрибьюторов.

В ходе слушаний в ФАС «ЛГ Электроникс Рус» сообщила о прекращении незаконных действий по координации экономической деятельности реселлеров своих смартфонов. В связи с этим предписание о необходимости прекращения нарушений антимонопольного законодательства не выдавалось.