Финансовым директором «Ростелекома» стал выходец из ВТБ

Финансовым директором «Ростелекома» назначен старший вице-президент Сергей Анохин, пришедший в компанию меньше года назад из банка ВТБ. Кай-Уве Мельхорн, занимавший эту должность с 2013 г., ушел из компании и займется собственными проектами.

Новый финансовый директор

«Ростелеком» официально сообщил о том, что на должность финансового директора назначен Сергей Анохин. За ним также сохранился пост старшего вице-президента компании, в обязанности которого входило стратегическое планирование, вопросы развития, M&A, взаимодействие с инвесторами, проекты трансформации и повышения операционной эффективности.

На новом посту Анохин будет отвечать за управление финансами, экономикой, инвестициями и отчетностью, а также будет руководить закупочной деятельностью и реализацией проектов повышения операционной эффективности компании. В ведении Анохина также останутся вопросы стратегического планирования и мониторинга реализации стратегии.

Направления инновационного развития, слияний и поглощений, взаимодействия с инвесторами, реализации проектов трансформации и повышения операционной эффективности будут распределены между членами управленческой команды «Ростелекома».

На новом посту Анохин сменит Кай-Уве Мельхорна (Kai-Uwe Mehlhorn), занимавшего должность финансового директора с 2013 г. После ухода из компании Мельхорн намерен сосредоточиться на собственных проектах. Причины его ухода в «Ростелекоме» CNews не назвали, отметив, что традиционно не комментируют подобные вещи.

Согласно официальной информации, Кай-Уве Мельхорн на данный момент входит в состав совета директоров «Т2 РТК холдинг» (Tele2).



Трудовая биография Сергея Анохина

По данным работодателя, Сергей Анохин родился в Москве в 1979 г. Окончил Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова по специальности «финансы и кредит».

Финансовый директор, старший вице-президент «Ростелекома» Сергей Анохин

Начал карьеру в 2000 г. в высокотехнологичном секторе, в компании SAS. В 2007 г. перешел в банковский сектор на позицию вице-президента, начальника управления в розничном банке ВТБ 24, а с 2011 г. – вице-президента, заместителя финансового директора.

В 2014 г. Анохин перешел в головной Банк ВТБ, где возглавил финансовый блок новой бизнес-линии. В период присоединения Банка Москвы к Банку ВТБ в 2015-2016 гг. Анохин дополнительно возглавлял планово-экономический департамент Банка Москвы.

В апреле 2017 г. Анохин был назначен старшим вице-президентом «Ростелекома».

«Ростелеком»: итоги-2017 и перспективы-2018

Назначение нового финансового директора «Ростелекома» произошло через неделю после того как компания объявила результаты своей деятельности за IV кв. и 12 месяцев 2017 г. по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО.

Согласно официальному отчету «Ростелекома», рост выручки в IV кв. 2017 г. составил 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, при этом 4-5% рост выручки наблюдался три квартала подряд.

Выручка «Ростелекома» за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., чистая прибыль – 14,5 млрд руб. Свободный денежный поток компании за 12 мес. 2017 г. вырос на 53% до 20,4 млрд руб.

Оптимизация расходов и сокращение штатов

Отметим, что в 2017 г. «Ростелеком» сократил 8,8 тыс. сотрудников, на конец года в компании работало 133,7 тыс. человек, следует из материалов оператора к годовой отчетности по международным стандартам.

К концу 2014 г. в компании работало 158,8 тыс. сотрудников. В 2015 г. их число сократилось на 5,6% до 149,9 тыс., в 2016 г. было уволено еще 4,9%, до 142,5 тыс. человек. В 2017 году темп сокращений ускорился до 6,2%.

Как ранее писал «Коммерсантъ», изначально «Ростелеком» планировал сокращать сотрудников на 7–10% в год до 2018 г. В декабре 2015 г. стратегию обновили, установив цель по численности персонала в 2020 году — 110–130 тыс. человек.