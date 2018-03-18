Умер глава пресс-службы МТС

В Москве скоропостижно скончался Дмитрий Солодовников, пресс-секретарь и начальник отдела по работе со СМИ сотового оператора МТС (компании «Мобильные телесистемы»). Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила директор департамента по связям с общественностью МТС Елена Кохановская.

Известие о кончине Дмитрия Солодовникова стало полной неожиданностью. В четверг 15 марта он рассылал приглашения на пресс-конференцию по финансовым результатам работы МТС в 2017 г., которая должна была состояться 19 марта 2018 г. МТС решила отменить данную пресс-конференцию.

По неофициальной информации причиной смерти стал сердечный приступ. Дмитрию Солодовникову было 33 года, у него остались жена и маленький сын. Семья еще не приняла решения о времени и месте церемонии прощания.

Дмитрий Солодовников

Издание CNews долгое время плодотворно работало с Дмитрием Солодовниковым. Редакция CNews выражает семье и коллегам Дмитрия искренние соболезнования.