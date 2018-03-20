«Билайн», МТС и «Мегафон»: кто больше заработал за год. Цифры

МТС последним из сотовых операторов «большой тройки» представил финансовые итоги 2017 г. Оператор остается лидером в России, обгоняя «Билайн» и «Мегафон».

МТС отчиталась за 2017 год

Компания «Мобильные телесистемы» (оператор МТС) представила финансовые и операционные итоги 2017 г. Выручка компании выросла на 1,7% до 442,9 млрд руб, показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) увеличился на 6,2% до 179,8 млрд руб, чистая прибыль – на 13% до 56 млрд руб.

Чистый долг снизился на 2,1% до 216,2 млрд руб, размер капитальных затрат сократился на 8,6% до 76,4 млрд руб. Число мобильных абонентов в целом по группе МТС упало на 1,7% до 106,5 млн.

В России выручка увеличилась на 2,9% до 412,3 млрд руб, показатель OIBDA – на 5,7% до 171,8 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 9,4% до 59 млрд руб. Рост связан с высоким уровнем потребления интернет-услуг, снижением уровня продаж SIM-карт и оптимизацией в ритейле.

Выручка от услуг мобильной связи в России выросла на 3,1% до 304 млрд руб., от фиксированной связи осталась практически на прежнем уровне – 60,8 млрд руб. Выручка от системной интеграции также практически не изменилась – 5,6 млрд руб. Число сотовых абонентов сократилось на 2,2% до 78,3 млн.

Украина и Белоруссия растут, Армения падает

На Украине выручка МТС (оператор работает в этой стране под брендом Vodafone) выросла на 6,8% до 11,9 млрд гривен ($447 млн), показатель OIBDA – на 36,6% до 5,2 млрд гривен ($195 млн), чистая прибыль – на 76,3% до 2,2 млрд гривен ($82 млн).

Финансовые результаты 2017 г. операторов «большой тройки»

МТС Veon «Мегафон» Выручка, млрд руб. 442,9 552,57 ($9,47 млрд) 373,3 Выручка от мобильной связи, млрд руб. н/д н/д 264,4 Выручка от мобильной передачи данных, млрд руб. н/д н/д 89,7 OIBDA/EBITDA, млрд руб. 179,8 209,5 ($3,59 млрд) 135,2 Рентабельность по OIBDA/EBITDA, % 40,5 37,9 36,2 Операционная прибыль, млрд руб. 96,1 87,88 ($1,5 млрд) 59,8 Рентабельность по операционной прибыли, % 21,7 15,8 16 Чистая прибыль (убыток), млрд руб. 56 убыток - 28,18 (убыток- $483 млн) 5,3 Капитальные затраты, млрд руб. 76,4 104,4 ($1,79 млрд) 56 Чистый долг, млрд руб. 216,2 567,2 ($9,72 млрд) 219,1 Число сотовых абонентов, млн 108,3 210,5 77,1 Россия Выручка, млрд руб. 412,3 275,9 317,4 OIBDA/EBITA, млрд руб. 171,8 104,3 н/д Рентабельность по OIBDA/EBITDA, % 41,7 37,8 н/д Чистая прибыль, млрд руб. 59 н/д н/д Капитальные затраты, млрд руб. 65,2 40 н/д Выручка от мобильной связи, млрд руб. 356,5 236,5 288,7 Выручка от мобильной связи без учета продаж оборудования, млрд руб. 304 224 260 Выручка от продаж оборудования, млрд руб. 52,5 12,3 28,7 Выручка от мобильной передачи данных, млрд руб. н/д 59 88,2 Число сотовых абонентов, млн 78,5 58,2 75,4 Число пользователей мобильного интернета н/д 38 31,5 ARPU сотовых абонентов, руб. 323 324 287 MOU сотовых абонентов, мин н/д 323 н/д Уровень оттока сотовых абонентов, % н/д 15 н/д MBOU, Гб н/д 3,05 6,5 APPM сотовых абонентов, руб. н/д 1 н/д Выручка от фиксированного бизнеса, млрд руб. 60,8 9,64 28,7 Число абонентов ШПД, млн н/д 2,2 н/д ARPU абонентов ШПД, руб. н/д 375 н/д Украина Выручка, млрд гривен 11,9 ($447,5 млн) 16,54 ($622 млн) - EBITDA/OIBDA, млрд гривен 5,2 ($195,5 млн) 9,22 ($346 млн) - Рентабельность по EBITDA/OIBDA, % 43,6 55,7 - Чистая прибыль, млрд гривен 2,2 ($82,7 млн) - Выручка от мобильной связи, млрд гривен н/д 15,4 ($579 млн) - Выручка от мобильной передачи данных, млрд гривен н/д 4,1 ($154 млн) - Капитальные затраты, млрд гривен 10,3 ($387 млн) 3 ($112,8 млн) - Число сотовых абонентов, млн 20,8 26,5 - ARPU сотовых абонентов, гривен 47,6 ($1,8) 49,3 ($1,85) - MOU сотовых абонентов, мин н/д 589 - ARPPM сотовых абонентов, гривен н/д 0,08 ($0,003) - Уровень оттока сотовых абонентов, % н/д 5 - Выручка от фиксированного бизнеса, млрд гривен - 1,13 - Число абонентов ШПД, млн - 0,8 - ARPU абонентов ШПД, гривен - 69,8 ($2,6) -

Источник: CNews Analytics

Число мобильных абонентов составило 20,8 млн. Улучшение своих показателей на Украине МТС связывает с ростом проникновения смартфонов и услуг мобильного интернета.

В Белоруссии выручка местной «дочки» МТС выросла на 15,3% до 764 млн белорусский рублей ($395 млн), показатель OIBDA увеличился на 14,4% до 356,5 млн белорусских рублей ($194 млн). Это связано с запуском услуг в сети 4G и активному маркетинговому продвижению в рознице.

А вот в Армении выручка упала на 2,6% до 56,8 млрд драм ($117,6 млн) из-за падения спроса на голосовые услуги. В то же время показатель OIBDA в этой стране вырос на 10,9% до 26 млрд драм ($53,8 млн).

Еще в одной постсоветской стране – Туркмении – МТС в 2017 г. прекратила свою работу из-за действия местных властей. Убыток от потери туркменской «дочки» составил для МТС 3,2 млрд руб.

Сравнение показателей МТС, Veon и «Мегафон»

МТС был последним из сотовых операторов «большой тройки», кто отчитался за 2017 г. Это позволяет сравнить показатели компании с показателями группы Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн) и «Мегафон» (см таблицу).

В России наибольшая выручка у МТС. У «Мегафона» она составила 317,4 млрд руб., у «Вымпелкома» - 275,9 млрд руб. Выручка от мобильной связи (без учета продаж оборудования) также наибольшая у МТС. У «Мегафона» она составила 260 млрд руб., у «Вымпелкома» 224 млрд руб.

По числу сотовых абонентов в России «Мегафон» несколько отстает от МТС – 75,4 млн. У «Вымпелкома» 58,2 млн сотовых абонентов. В то же время на Украине «дочка» Veon – «Киевстар» - обходит местную «дочку» МТС. У «Киевстара» выручка составила 16,54 млрд гривен ($622 млн),показатель OIBDA – 9,22 млрд гривен ($346 млн), число сотовых абонентов – 26,5 млн.

В целом по всем странам присутствия лидером является Veon. Выручка группа в 2017 г составила $9,47 млрд (552,57 млрд руб по средневзвешенному курсу за 2017 г.), показатель OIBDA - $3,59 млрд (209,5 млрд руб), число сотовых абонентов – 210,5 млн.

На втором месте по данным показателям находится МТС, «Мегафон» - на третьем месте (показатели «Мегафона» по всем странам присутствия незначительно выше российских).