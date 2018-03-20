«Билайн», МТС и «Мегафон»: кто больше заработал за год. Цифры
МТС отчиталась за 2017 год
Компания «Мобильные телесистемы» (оператор МТС) представила финансовые и операционные итоги 2017 г. Выручка компании выросла на 1,7% до 442,9 млрд руб, показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) увеличился на 6,2% до 179,8 млрд руб, чистая прибыль – на 13% до 56 млрд руб.
Чистый долг снизился на 2,1% до 216,2 млрд руб, размер капитальных затрат сократился на 8,6% до 76,4 млрд руб. Число мобильных абонентов в целом по группе МТС упало на 1,7% до 106,5 млн.
В России выручка увеличилась на 2,9% до 412,3 млрд руб, показатель OIBDA – на 5,7% до 171,8 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 9,4% до 59 млрд руб. Рост связан с высоким уровнем потребления интернет-услуг, снижением уровня продаж SIM-карт и оптимизацией в ритейле.
Выручка от услуг мобильной связи в России выросла на 3,1% до 304 млрд руб., от фиксированной связи осталась практически на прежнем уровне – 60,8 млрд руб. Выручка от системной интеграции также практически не изменилась – 5,6 млрд руб. Число сотовых абонентов сократилось на 2,2% до 78,3 млн.
Украина и Белоруссия растут, Армения падает
На Украине выручка МТС (оператор работает в этой стране под брендом Vodafone) выросла на 6,8% до 11,9 млрд гривен ($447 млн), показатель OIBDA – на 36,6% до 5,2 млрд гривен ($195 млн), чистая прибыль – на 76,3% до 2,2 млрд гривен ($82 млн).
|МТС
|Veon
|«Мегафон»
|Выручка, млрд руб.
|442,9
|552,57 ($9,47 млрд)
|373,3
|Выручка от мобильной связи, млрд руб.
|н/д
|н/д
|264,4
|Выручка от мобильной передачи данных, млрд руб.
|н/д
|н/д
|89,7
|OIBDA/EBITDA, млрд руб.
|179,8
|209,5 ($3,59 млрд)
|135,2
|Рентабельность по OIBDA/EBITDA, %
|40,5
|37,9
|36,2
|Операционная прибыль, млрд руб.
|96,1
|87,88 ($1,5 млрд)
|59,8
|Рентабельность по операционной прибыли, %
|21,7
|15,8
|16
|Чистая прибыль (убыток), млрд руб.
|56
|убыток - 28,18 (убыток- $483 млн)
|5,3
|Капитальные затраты, млрд руб.
|76,4
|104,4 ($1,79 млрд)
|56
|Чистый долг, млрд руб.
|216,2
|567,2 ($9,72 млрд)
|219,1
|Число сотовых абонентов, млн
|108,3
|210,5
|77,1
|Россия
|Выручка, млрд руб.
|412,3
|275,9
|317,4
|OIBDA/EBITA, млрд руб.
|171,8
|104,3
|н/д
|Рентабельность по OIBDA/EBITDA, %
|41,7
|37,8
|н/д
|Чистая прибыль, млрд руб.
|59
|н/д
|н/д
|Капитальные затраты, млрд руб.
|65,2
|40
|н/д
|Выручка от мобильной связи, млрд руб.
|356,5
|236,5
|288,7
|Выручка от мобильной связи без учета продаж оборудования, млрд руб.
|304
|224
|260
|Выручка от продаж оборудования, млрд руб.
|52,5
|12,3
|28,7
|Выручка от мобильной передачи данных, млрд руб.
|н/д
|59
|88,2
|Число сотовых абонентов, млн
|78,5
|58,2
|75,4
|Число пользователей мобильного интернета
|н/д
|38
|31,5
|ARPU сотовых абонентов, руб.
|323
|324
|287
|MOU сотовых абонентов, мин
|н/д
|323
|н/д
|Уровень оттока сотовых абонентов, %
|н/д
|15
|н/д
|MBOU, Гб
|н/д
|3,05
|6,5
|APPM сотовых абонентов, руб.
|н/д
|1
|н/д
|Выручка от фиксированного бизнеса, млрд руб.
|60,8
|9,64
|28,7
|Число абонентов ШПД, млн
|н/д
|2,2
|н/д
|ARPU абонентов ШПД, руб.
|н/д
|375
|н/д
|Украина
|Выручка, млрд гривен
|11,9 ($447,5 млн)
|16,54 ($622 млн)
|-
|EBITDA/OIBDA, млрд гривен
|5,2 ($195,5 млн)
|9,22 ($346 млн)
|-
|Рентабельность по EBITDA/OIBDA, %
|43,6
|55,7
|-
|Чистая прибыль, млрд гривен
|2,2 ($82,7 млн)
|-
|Выручка от мобильной связи, млрд гривен
|н/д
|15,4 ($579 млн)
|-
|Выручка от мобильной передачи данных, млрд гривен
|н/д
|4,1 ($154 млн)
|-
|Капитальные затраты, млрд гривен
|10,3 ($387 млн)
|3 ($112,8 млн)
|-
|Число сотовых абонентов, млн
|20,8
|26,5
|-
|ARPU сотовых абонентов, гривен
|47,6 ($1,8)
|49,3 ($1,85)
|-
|MOU сотовых абонентов, мин
|н/д
|589
|-
|ARPPM сотовых абонентов, гривен
|н/д
|0,08 ($0,003)
|-
|Уровень оттока сотовых абонентов, %
|н/д
|5
|-
|Выручка от фиксированного бизнеса, млрд гривен
|-
|1,13
|-
|Число абонентов ШПД, млн
|-
|0,8
|-
|ARPU абонентов ШПД, гривен
|-
|69,8 ($2,6)
|-
Источник: CNews Analytics
Число мобильных абонентов составило 20,8 млн. Улучшение своих показателей на Украине МТС связывает с ростом проникновения смартфонов и услуг мобильного интернета.
В Белоруссии выручка местной «дочки» МТС выросла на 15,3% до 764 млн белорусский рублей ($395 млн), показатель OIBDA увеличился на 14,4% до 356,5 млн белорусских рублей ($194 млн). Это связано с запуском услуг в сети 4G и активному маркетинговому продвижению в рознице.
А вот в Армении выручка упала на 2,6% до 56,8 млрд драм ($117,6 млн) из-за падения спроса на голосовые услуги. В то же время показатель OIBDA в этой стране вырос на 10,9% до 26 млрд драм ($53,8 млн).
Еще в одной постсоветской стране – Туркмении – МТС в 2017 г. прекратила свою работу из-за действия местных властей. Убыток от потери туркменской «дочки» составил для МТС 3,2 млрд руб.
Сравнение показателей МТС, Veon и «Мегафон»
МТС был последним из сотовых операторов «большой тройки», кто отчитался за 2017 г. Это позволяет сравнить показатели компании с показателями группы Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн) и «Мегафон» (см таблицу).
В России наибольшая выручка у МТС. У «Мегафона» она составила 317,4 млрд руб., у «Вымпелкома» - 275,9 млрд руб. Выручка от мобильной связи (без учета продаж оборудования) также наибольшая у МТС. У «Мегафона» она составила 260 млрд руб., у «Вымпелкома» 224 млрд руб.
По числу сотовых абонентов в России «Мегафон» несколько отстает от МТС – 75,4 млн. У «Вымпелкома» 58,2 млн сотовых абонентов. В то же время на Украине «дочка» Veon – «Киевстар» - обходит местную «дочку» МТС. У «Киевстара» выручка составила 16,54 млрд гривен ($622 млн),показатель OIBDA – 9,22 млрд гривен ($346 млн), число сотовых абонентов – 26,5 млн.
В целом по всем странам присутствия лидером является Veon. Выручка группа в 2017 г составила $9,47 млрд (552,57 млрд руб по средневзвешенному курсу за 2017 г.), показатель OIBDA - $3,59 млрд (209,5 млрд руб), число сотовых абонентов – 210,5 млн.
На втором месте по данным показателям находится МТС, «Мегафон» - на третьем месте (показатели «Мегафона» по всем странам присутствия незначительно выше российских).