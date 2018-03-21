Власти Египта арестовывают счета владельца «дочки» «Билайна»

Египетские налоговики арестовывают банковские счета «дочки» Veon

Для группы Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн», накаляется обстановка в Египте. Как следует из годового отчета группы, власти страны обязали ряд египетских банков заморозить счет контролируемого Veon холдинга Global Telecom (GTH).

GTH (прежнее название Orascom Telecom) владеет крупными пакетами акций сотовых операторов из Алжира, Бангладеша и Пакистана. Холдинг был создан египетским миллиардером Нагибом Савирисом (Naguib Sawiris). В 2011 г. Саварис обменял контрольный пакет акций холдинга вместе с 100% акций итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni на долю в группе Vimpelcom, теперь сменившую название на Veon.

История налоговых споров «дочки» Veon с египетскими властями

Власти Египта хотят арестовать счета GTH из-за давних налоговых споров.

Еще в 2010 г. Налоговый регулятор Египта (Egyptian Tax Authority, ETA) обязал Orascom Telecom доплатить налогов на сумму 2 млрд египетских фунтов ($113 млн, здесь и далее пересчет из фунтов в доллары указан по средневзвешенному курсу за 2017 г.). Пересчет был связан с инвестициями холдинга в сотовые операторы из различных стран.

Orascom Telecom не согласился с предъявленными ему претензиями и обжаловал их в апелляционном комитете ETA. Данная инстанция сократила размер претензий до 323 млн фунтов ($18 млн). Холдинг выплатил эту сумму несколькими траншами, но продолжил оспаривать претензии в суде.

Египетские налоговики пытаются арестовать счета принадлежащего группе Veon холдинга Global Telecom

В начале 2016 г. ETA потребовала от GTH выплатить еще 429 млн фунтов ($24 млн) - речь шла о штрафе за позднюю выплату предыдущей налоговой недоимки. Тогда же ETA предупредила холдинг, что в случае невыплаты указанной суммы на его активы будет наложен арест. GTH, со своей стороны, стал оспаривать новые претензии ETA в суде.

Иракский след

Параллельно развивается история с деятельностью принадлежавшего Orascom Telecom иракского сотового оператора Iragna. Холдинг продал эту компанию еще в 2007 г. Но в 2011 г. ETA посчитала, что доход, полученный холдингом от Iragna, должен облагаться налогом в размере 20%.

В связи с этим от холдинга потребовали доплатить налогов на сумму 235 млн фунтов ($13 млн). Позднее внутренний комитет ETA решил, что указанная сумма должна быть зачтена за счет налогов, которые в Ираке платила OTIL (буферная структура, через которую Orascom Telecom владел Iraqna).

Холдинг стал обжаловать в суде данное требование. В начале же 2016 г. ETA потребовала от холдинга выплатить вышеуказанную сумму, и отдельно штраф в размере 258 млн фунтов ($15 млн) из-за задержки с выплатой суммы. Позднее совокупная сумма налоговых претензий ETA за работу в Ираке вместе с соответствующим штрафом была скорректирована и составила 505 млн фунтов ($29,3 млн).

В случае с иракскими претензиями ETA предупредил GTH, что отказ в выплате указанной суммы приведет к аресту активов холдинга. GTH, со своей стороны также стал обжаловать действия налогового регулятора в суде. Совокупный размер налоговых претензий ETA к GTH по обоим историям составляет на текущий момент 934 млн фунтов ($53,3 млн).

Теперь угрозы египетского налогового регулятора перешли в действия. В связи с обоими налоговыми недоимками ETA потребовали ареста банковских счетов GTH. Но холдинг направил свои возражения и добился, чтобы действия соответствующих ордеров было приостановлено до вынесения судами решений по данным спорам.

Власти не дают «дочке» Veon разрешения на оферту миноритариям

Veon мог бы уйти из Египта и прекратить использование GTH как холдинговой структуры для ряда своих операторов. В начале 2017 г. был осуществлен делистинг GTH с Лондонской фондовой биржи (у холдинга остается листинг на Каирской фондовой бирже). Тогда же GTH провел buyback, выкупив 10% собственных акций за 4,1 млрд фунтов ($259 млн) с последующим погашением.

Сейчас у Veon есть 57,7% акций GTH. Позднее, в конце 2017 г., Veon объявил оферту на выкуп оставшихся 42,3% акций холдинга. За одну акцию Veon готов заплатить 7,9 фунтов ($0,44). На всю оферту Veon готов затратить до 15,776 млрд фунтов ($987 млн).

Но, как ранее сообщал Veon, египетские власти не предоставили необходимых разрешений для проведения данной оферты, хотя все требуемые документы были им предоставлены. В Veon связывали эту проблему как раз с неурегулированными вопросами по налоговым платежам и обещали рассмотреть все возможности для выхода из сложившейся ситуации.