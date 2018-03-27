Топ-менеджера, создавшего Veon, сменила чернокожая американка

Группа Veon внезапно осталась без гендиректора

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн») сообщила об уходе в отставку своего гендиректора, француза Жана Ива Шарлье (Jean Yves Charlier). Сообщение стало неожиданностью, поскольку нового постоянного гендиректора группа еще не нашла.

Кто будет временно руководить Veon

Временным гендиректором Veon стал норвежец Шелль Мортин Йонсен (Kjell Johnsen), который занимает в Veon позицию куратора российского и итальянского подразделений группы. Йонсен - выходец из норвежского Telenor, который был крупным акционером Veon. В 2016-2017 г.г. Йонсен также был гендиректором российского «Вымпелкома».

Кроме того, председатель совета директоров Veon, американка Урсула Бернс (Ursula Burns) получила позицию исполнительного председателя совета директоров. В этой должности Бернс будет курировать работу топ-менеджмента. После того, как совет директоров Veon найдет постоянного директора, Бернс вернется к своей прежней роли.

Урсула Бернс пришла в совет директоров Veon в 2017 г. С 2009 по 2016 г.г. она была гендиректором производителя оргтехники Xerox, также в период с 2010 по 2017 гг она возглавляла совет директоров этой компании.

Контролировать работу менеджмента Veon будет бывшая топ-менеджер Xerox Урсула Бернс

Кроме того, Бернс входит в советы директоров платежной системы American Express, нефтяной компании Exxon Mobil, производителя продуктов питания Nestle и Uber. Также прежний президент США Барак Обама (Barack Obama) назначал Бернс куратором программы Белого дома в области науки и технологий.

Группа Veon ранее называлась Vimpelcom. Она была создана в 2009 г. после слияния «Вымпелкома» с украинским сотовым оператором «Киевстар». В 2011 г. Vimpelcom поглотил холдинг Orascom Telecom и итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni, принадлежавших египетскому миллиардеру Нагибу Савирису (Naguib Sawiris).

Что успел сделать Шарлье и из-за чего он мог уйти

Жан-Ив Шарлье возглавил Vimpelcom в 2015 г. При нем был проведен ребрендинг, группа стала работать под брендом Veon. Одновременно с этим было запущено приложение Veon, которое является агрегатором цифровых услуг и обеспечивает функции платежного инструмента, мессенджера, работы с мультимедиа контентом и т.д.

При Шарлье Vimpelcom договорился с гонконгским Hutchison о слиянии принадлежащих им сотовых операторов в Италии. Слияние произошло на паритетной основе, в результате чего Vimpelcom смог в своей отчетности деконсолидировать долги своей итальянской «дочки» и, тем самым, в два раза сократить общий объем долга.

Источник среди акционеров Veon полагает, что уход Жан-Ив Шарлье был связан с недовольством его работой. Такого же мнения придерживается и собеседник CNews на украинском телекоммуникационном рынке. Он отмечается, что инициативы Шарлье – мессенджер Veon, транснациональные хабы (обеспечивают поддержку операций в различных странах-присутствия Veon), глобальный контракт с Ericsson – не были успешными.