Мобильный оператор Tele2 изменил тарифы. Цены

Tele2 последним из «большой четверки» обновил свою тарифную линейку. Теперь абонентам доступен конструктор тарифов с возможностью настройки необходимого количества минут, трафика и дополнительных опций.

Тарифные кубики

Федеральный оператор мобильной связи Tele2 объявил о запуске обновленной тарифной линейки «Мой Tele2», главной особенностью которого стала возможность самостоятельно настраивать тарифы в зависимости от потребностей абонента.

Персонифицикация нового предложения достигается за счет возможности добавлять минуты, интернет-трафик или необходимые опции в условия любого выбираемого тарифа.

С сегодняшнего дня тарифные планы «Классический», «Мой Tele2», «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» переименованы в «Классический 04_2018», «Мой Tele2 04_2018», «Мой разговор 04_2018», «Мой онлайн 04_2018» и «Мой онлайн+ 04_2018», закрыты для подключения без изменения прочих параметров и переведены в архив.

Взамен на сайте оператора представлены тарифы «Мой Tele2», «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Классический», но уже с возможностью настройки опций с помощью тарифного конструктора.

Обновленная линейка тарифов Tele2

Tele2 стал последним из операторов «большой четверки», представившим новую тарифную линейку. Ранее это сделали МТС, «Билайн» и «Мегафон».

Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов, отметил: «Наша главная цель – сделать услуги Tele2 максимально прозрачными, честными и выгодными для клиентов. Tele2 стала трендсеттером на российском телеком-рынке благодаря запуску ряда уникальных продуктов, позволяющих клиентам управлять своими тарифами. Отметив востребованность этих услуг, мы пришли к выводу, что у абонентов должна быть полная свобода в конфигурации тарифа – это единственное, чего им не хватало. Обновленная линейка «Мой Tele2» дает пользователям возможность платить только за то, чем они действительно пользуются. Это настоящий конструктор, работающий на всех тарифных планах».

Особенности новых тарифов

Для настройки тарифа «под себя» первоначально необходимо подключиться к одному из новых тарифных планов Tele2. Затем в мобильном приложении Tele2 или в личном кабинете на сайте оператора можно настроить пакеты под персональные потребности.

Пример конфигурирования тарифа «Мой Tele2» в браузере

Tele2 предлагает для конфигурирования тарифа пакеты по 200, 500, 800 или 1000 минут, интернет-трафик на 2, 15, 30 или 40 ГБ.

Клиенты Tele2 могут в любой момент изменять количество минут и интернет-трафика, а также подключать и отключать дополнительные безлимитные опции.

Помимо дополнительных минут и гигабайтов, клиенты Tele2 могут активировать специальные опции. Они предоставляют безлимитный доступ к популярным интернет-сервисам, таким как социальные сети Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджеры WhatsApp, Viber, «ТамТам».

Клиенты могут пользоваться услугами навигации «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Транспорт», а также стриминговыми сервисами YouTube, Tele2 TV и Zvooq без ограничений.

Настройка дополнительных минут, трафика и опций в тарифе «Мой Tele2»

Оператор отдельно подчеркивает, что добавленные услуги становятся частью тарифа и не меняют привычных сроков оплаты.

Добавление безлимитного доступа к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook обойдется абоненту по 20 руб. за каждую соцсеть. Подключение мессенджеров WhatsApp, Viber и ТамТам обойдется по 10 руб. за каждый мессенджер.

Дополнительные опции, обнуляющие трафик на новых тарифах Tele2, включают безлимит на «Яндекс.Карты» за 90 руб. в месяц, безлимит на YouTube за 150 руб. в месяц, безлимит на Zvooq за 99 руб. в месяц и безлимит на просмотр фильмов в Tele2 TV за 99 руб. в месяц.

Рекламный флаер тарифного конструктора Tele2

Для удобства Tele2 предлагает базовые сбалансированные комбинации услуг, которые реализованы в тарифах «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Так, самый востребованный по данным оператора в Московском регионе «Мой онлайн» за 400 руб. включает 15 ГБ интернет-трафика, безлимитные соцсети и мессенджеры, 500 минут на номера других операторов по всей стране. При этом его условия не меняются в поездках по России.

Что осталось прежним

Новая тарифная линейка по-прежнему включает тариф «Мой Tele2», разработанный для тех, кто привык общаться в интернете. Это продукт с посуточной абонентской платой включает 5 ГБ интернет-трафика и безлимитный трафик в соцсетях и мессенджерах. Для клиентов столичного региона стоимость пользования тарифом составляет 7 руб. в сутки.

В Tele2 также отмечают, что клиенты компании не платят за междугородную связь. На всех новых тарифах линейки «Мой Tele2» предусмотрены безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут.

Пользователям новой тарифной линейки по-прежнему доступны обмен минут на интернет-трафик и перенос неизрасходованных мегабайтов, минут и SMS на следующий месяц. На всех тарифных планах Tele2 мобильный интернет в поездках по стране стоит, как дома.

Также полностью без изменений (и без тарифного конструктора) остался привычный тариф «Интернет для устройств».

