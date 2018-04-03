«Мегафон» купил в Москве частоты для 5G

«Мегафон» приобрел компанию «Неоспринт», владеющую частотами в диапазоне 3,5 ГГц в Москве. Этот частотный ресурс пригодится оператору для запуска сетей 5G.

«Мегафон» покупает компанию с 5G-частотами в Москве

Совет директоров «Мегафона» одобрил сделку по приобретению 100% доли в ООО «Неоспринт». Об этом говорится в сообщении оператора.

«Неоспринт» владеет в Москве частотами в диапазоне 3,4 - 3,6 ГГц. Финансовые условия сделки не раскрываются.

По данным базы «Контур-Фокус», доля в 41% в «Неоспринте» приндалежит ООО «Рандеву», владельцем которой является ее гендиректор Андрей Косачев. Остальные доли в «Неоспринте» разделены между гендиректором предприятия Мироном Павлишиным, а также Юрием Кобецем и Виталием Кобзарем.

В «Мегафоне» отметили, что целью приобретения «Неоспринт» было использование принадлежащих ему частот для будущий сетей пятого поколения сотовой связи (5G). Сейчас частоты для данного стандарта на постоянной основе еще не выделены, но в «Мегафоне» полагают, что диапазон 3,5 ГГц станет наиболее востребованным для строительства сетей 5G.

Как «Мегафон» будет тестировать 5G в ходе ЧМ-2018

Ранее Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила «Мегафону» частоты для тестовых запусков сетей 5G на территории 11 российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург.

Речь идет о городах, в которых этим летом пройдет Чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018). «Мегафон» участвует в обеспечение технологической инфраструктуры данного первенства.

«Мегафон» стал первым сотовым оператором в России, получившим собственные частоты для 5G на постоянной основе

Частоты «Мегафону» выделены в диапазоне 25,25-29,5 ГГц для развертывания мобильного сегмента и в диапазоне 3,4-3,8 ГГц для развертывания мобильного сегмента. Частоты, которые «Мегафон» получил вместе с покупкой «Неолайн», являются частью ранее выделенного компании диапазона для тестирования 5G. «Мегафон» уже пообещал использовать частоты «Неолайна» для обеспечения связи в хоед ЧМ-2018.

Фора «Ростелекома»

В конце 2017 г. ГКРЧ также выделила частоты для тестирования 5G ряду других операторов. В частности, «Ростелеком» через свои дочерние предприятия, входящие в группу Freshtel, получил частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц на территории ряда городов, включая Москву и Санкт-Петербург.

А принадлежащий предпринимателю Виталию Юсуфову «Национальный исследовательский институт технологий и связи» (НИТС) получил частоты в Москве в диапазонах 25,25-27,5 ГГц, 31,8-33,4 ГГц, 40,5-42,5 ГГц и 66-71 ГГц.

Отметим, что в части 5G у «Ростелекома» есть фора. В 2015 г. «Ростелеком» приобрел группу компаний Freshtel, которая владеет частоты в диапазоне 3,5 ГГц на всей территории России. Первоначально данные частоты выделились для технологии WiMAX, но теперь «Ростелеком» думает над их использованием для 5G.

До покупки «Мегафоном» «Неоспринта» другие сотовые операторы не обладали частотами для 5G на постоянной основе.