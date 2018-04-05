Обанкротившаяся три года назад ИТ-компания взыскала с МГТС 65 миллионов

МГТС по двум решениям суда необходимо будет выплатить около 65 млн руб. компании «Микротест» — некогда весьма успешному интегратору, погрязшему несколько лет назад в долгах, что привело его к банкротству.

Два иска против МГТС

Как выяснил CNews, «Московского городской телефонной сети» придется расстаться примерно с 64,2 млн руб., передав их в пользу ИТ-компании «Микротест». Такое решение принял Арбитражный суд Москвы в ходе разбирательств по двум искам «Микротеста» к МГТС.

Один из исков был подан 14 ноября 2017 г. и касался требований взыскать с МГТС 56,3 млн руб., из которых порядка 32,5 млн руб. приходились на долг оператора по договору, 23,6 — на рассчитанную неустойку, 0,2 млн руб. — на возмещение расходов по госпошлине. По итогам разбирательства суд счел возможным уменьшить размер неустойки до 11,8 млн руб., поэтому сумма обременения МГТС по этому делу была снижена до 44,6 млн руб.

Другой иск был подан 13 ноября 2017 г. на общую сумму в 27,9 млн руб., однако после его рассмотрения суд уменьшил сумму обременения МГТС до 19,7 млн. Из них 14,6 млн руб. приходятся на долг по договору с «Микротестом», 4,9 млн руб. — на пени, 0,16 млн руб. — на расходы по оплате госпошлины. По итогам этого дела в открытом доступе представлена только резолютивная часть решения суда — без каких бы то ни было подробностей о причинах разбирательства.

Компания-банкрот взыскала с МГТС 65 миллионов

Начальник управления по связям с общественностью МГТС Татьяна Мартьянова заверила CNews, что ее компания не согласна с судебными решениями. «По первому делу планируется подача апелляционной жалобы, — отметила она. — После получения мотивировочной части решений суда по второму делу будет принято решение об его обжаловании».

Причины конфликта

Причины обращения «Микротеста» в суд, как было упомянуто выше, на данный момент известны только в отношении первого из исков. Из опубликованного судебного решения следует, что ставший проблемным договор между МГТС и «Микротестом» был заключен 29 июля 2013 г.

В его рамках подрядчик должен был выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на опорных объектах реконструкции сети МГТС 2013-2014 гг. по технологии GPON — на АТС 736 в объеме 75,7 тыс. портов. «За период с 30 октября 2014 г. по 09 марта 2016 г. общая стоимость выполненных работ составила 44,07 млн руб.», что было подтверждено различными документам, говорится в заключении суда.

При этом ответчик оплатил эти работы лишь частично — на сумму в 11,6 млн руб. Неполная оплата работ в итоге и привела партнеров к судебному разбирательству.

«Микротест» уже три года как банкрот

В судебном решении есть упоминание о том, что еще 27 апреля 2015 г. Арбитражный суд Москвы признал «Микротест» банкротом, и в отношении него было открыто конкурсное производство.

В открытом доступе выложены документы, из которых следует, что иск с заявлением о признании «Микротеста» несостоятельным должником был подан ЗАО «РНТ», позже уступившим свои полномочия частному лицу — Владимиру Цветкову. При этом должник против своего банкротства возражений не выразил. В настоящий момент в базе ЕГРЮЛ юрлицо ООО «Микротест» имеет статус «находится в стадии ликвидации с 21 мая 2015 г.».

Несколько фактов о «Микротесте»

Как следует из баз данных ЕГРЮЛ и «Контур.фокус», юридически «Микротест» ведет свою историю с 3 марта 2000 г. Стопроцентным учредителем этой зарегистрированной в Москве организации выступает Алексей Сергеев.

За компанией числится 230 госконтрактов на общую сумму в 3 млрд руб. Среди последних заказчиков — Минздрав, «Системный оператор единой энергетической системы», «Национальный центр управления в кризисных ситуациях», МЧС, Пенсионный фонд.

Сайт «Микротеста» до сих пор работает, хотя по всей видимости не обновлялся как минимум с 2015 г. На нем компания заявляет, что ведет свою историю с 1990 г. и реализовала почти 10 тыс. проектов для предприятий различного масштаба и отраслевой специализации, решая задачи в области информационной безопасности, построения ИТ-инфраструктуры, управленческого консалтинга и внедрения бизнес-приложений.

В период расцвета в организации работало свыше 700 сотрудников, обладающих более чем 1,7 тыс. сертификатов мировых производителей оборудования и ПО, среди которых CISA, CISSP, CISM, CCIE Security, JNCIS-FW, JNCIA-IDP и др.

В начале 2015 г. на компанию обрушились десятки судебных исков на сотни миллионов рублей. Среди кредиторов выступали «Марвел», «Ростелеком», «Ресурс-медиа», «Инлайн технолоджис», «Нетвелл», МЧС и др.