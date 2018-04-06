Beeline продал сотового оператора родственнику президента Таджикистана

Группа Veon продает свой бизнес в Таджикистане. Покупателем выступает компания Zet Mobile, которая, по информации CNews, связана с Хасаном Асадуллозода, родственником президента республики Эмомали Рахмона.

Veon выходит из Таджикистана

Группа Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн», договорилась о продаже принадлежащего ей таджикского сотового оператора «Таком» (торговая марка Beeline). Об этом представитель Veon сообщил агентству Bloomberg.

Покупателем выступает компания Zet Mobile, связанная с неназванным таджикским бизнесменом. Сумма сделки не называется.

Покупатель – родственник президента Таджикистана

По информации источника CNews на таджикском телекоммуникационном рынке, Zet Mobile связана с председателем правления таджикского «Ориентбанка» Хасаном Асадуллозода. Он приходится шурином (братом жены) президенту Таджикистана Эмомали Рахмона.

Хасан Асадуллозода владеет рядом крупных предприятий в Таджикистане. В их числе Таджикская алюминиевая компания и авиакомпания «Сомон Эйр».

Как и почему иностранные сотовые операторы покидают Таджикистан

Российский «Вымпелком» приобрел 60% акций «Таком» в 2005 г. за $12 млн. Впоследствии доля российской компании была увеличена до 98%.

Группа Veon продает свою «дочку» в Таджикистане родственнику президента республики

В 2009 г. «Вымпелком» объединился с украинским «Киевстаром» в группу Vimplecom. Позднее группа поглотила активы египетского миллиардера Нагиба Савириса (Naguib Sawiris) – холдинг Orascom Telecom и итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni. В 2017 г. Vimpelcom был переименован в Veon.

Последний раз Vimpelcom раскрывал показатели деятельности «Таком» за 2015 г. Тогда выручка компании составила $118 млн, показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) - $75 млн, рентабельность по показателю EBITDA – 63%.

У компании было 1,2 млн абонентов. По этому показателю «Таком» находился на четвертом месте в Таджикистане. Лидером рынка является сотовый оператор «Вавилон» (4,6 млн абонентов на конец 2015 г), на втором месте – Tcell (2,7 млн), на третьем – местная «дочка» Мегафона» (1,9 млн).

Из крупных иностранных инвесторов Таджикистан уже покинула шведская Telia. Прошлой осенью 60% акций оператора «Индиго-Таджикистан» (торговая марка Tcell) были проданы за $27,7 млн. Покупателем выступила Организацаия Ага-Хана по развитию, созданная Ага-Ханом – наследным духовным лидером мусульман – исмаилитов-низаритов.

Интересно, что изначально Telia договорилась с тем же покупателем о продаже данного актива за более высокую цену - $39 млн. Однако сделка не получила разрешения от Антимонопольной службы Таджикистана. После этого стороны заключили сделку на иных условиях, причем не став делать запрос властям на ее одобрение.

Таджикские сотовые операторы находятся под серьезным налоговым прессингом местных властей. В 2017 г. стало известно о получении претензий по уплате налогов рядом крупных сотовых операторов республики: от Tcell потребовали доплатить 155 млн сомони ($19,6 млн), от «Таком» - также на сумму 155 млн сомони, от «Мегафон-Таджикистан» 150 млн сомони ($19 млн).

В прошлом году газета «Ведомости» писала, что и Vimpelcom, и «Мегафон» рассматривают возможность выхода из Таджикистана из-за тяжелых условий работы.

Veon впервые покинул постсоветский рынок

В истории Veon-Vimpelcom было уже множество случаев продажи бизнесов в разных странах. В частности, группа вышла из Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Лаос, Камбоджда), куда выходил еще российский «Вымпелком».

Также был продан ряд активов Orascom Telecom в Канаде и странах Черной Африки (Зимбабве, Намибии, Бурунди и Центрально-Африканской республике). Но продажа «Таком» стала первой для группы сделкой, связанной с выходом из стран бывшего СССР.

В Veon, помимо России, на постсоветском пространстве остаются операции на Украине, в Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии и Узбекистане.