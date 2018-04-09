«Билайн» запустил виртуальный ЦОД. Цены

«Билайн» запустил виртуальный дата-центр BeeCLOUD, к которому заказчик может подключиться меньше, чем за минуту. Оператор обещает экономию по сравнению с закупкой собственных серверов до 40%.

Сервис BeeCLOUD

Сотовый оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») запустил в России сервис облачной инфраструктуры BeeCLOUD. Сервис предоставляет заказчикам инфраструктуру и ОС для развертывания виртуальных серверов онлайн. «Билайн» уверяет, что процесс развертывания в BeeCLOUD занимает меньше минуты.

Клиент сможет автоматически масштабировать мощности в зависимости от своей нагрузки. Возможно также создание дополнительных сервисов, предназначенных для оптимизации работы. Управление BeeCLOUD заказчик сможет осуществлять из личного кабинета непосредственно из облака оператора. По словам Арташеса Сивкова, исполнительного вице-президента по развитию корпоративного бизнеса «Вымпелкома», управление сервисом не требует специальных знаний в сфере ИТ.

BeeCLOUD базируется на решениях от Hewlett Packard, в которых применяется технология закрытого контура, защита от DDoS-атак и резервное копирование, сообщают разработчики на странице проекта. Данные хранятся в собственном дата-центре «Билайна», который соответствует уровню бесперебойности работы и отказоустойчивости TIER 3.

Выгоды использования

Согласно данным, которые приводит «Билайн», в среднем бизнес использует собственные сервера примерно на 25%. Остальные мощности закупаются в расчете на пиковые нагрузки и задействуются обычно только в ходе сезонных мероприятий — например, крупных распродаж вроде «черных» пятниц — или же в процессе отражения кибератак. При этом клиент вынужден самостоятельно обслуживать собственные сервера и предназначенные для них помещения.

Расценки BeeCLOUD

BeeCLOUD предлагает почасовую тарификацию, которая дает клиенту возможность оплачивать только выбранные им ресурсы. Как поясняет оператор, поскольку проекты запускаются на уже готовой инфраструктуре, их запуск можно производить гораздо быстрее. Согласно подсчетам «Билайна», при использовании сервиса бизнес-процессы могут стать эффективнее на 75%. По сравнению с закупкой собственного оборудования затраты снижаются на 40%, утверждает компания.

Цены на виртуальные машины

Виртуальная машина типа ВМ Srandard с одним vCPU и 0,5 ГБ vRAM стоит 0,5 руб. в час, если в качестве ОС используется Linux, и 0,66 руб. в час, если используется Windows Server. При увеличении vRAM до 1 ГБ цены возрастают до 1 руб. в час и 1,36 руб. в час соответственно, а при увеличении памяти до 2 ГБ составят 2 руб. в час и 2,71 руб. в час. Конфигурация с двумя vCPU и 4 ГБ vRAM обойдется в 4 руб. в час для Linux и 5,43 руб. в час для Windows Server. Если память увеличить до 8 ГБ, цена составит 8 руб. в час и 10,09 руб. в час соответственно.

Виртуальная машина типа Compute с двумя vCPU и 4 ГБ vRAM обойдется заказчику в 8,46 руб. в час при использовании Linux и 14,86 руб. в час, если используется Windows Server. Конфигурация с четырьмя vCPU и 8 ГБ vRAM стоит 17 руб. в час для Linux и 29,79 руб. в час для Windows Server. Восемь vCPU и 16 ГБ vRAM будут стоить 34,09 руб. в час и 59,57 руб. в час, 16 vCPU и 32 ГБ vRAM — 68,02 руб. в час и 119,08 руб. в час, а 36 vCPU и 64 ГБ vRAM — 136,11 руб. в час и 238,16 руб. в час соответственно.

Виртуальная машина типа Memory с двумя vCPU и 16 ГБ vRAM будет стоить 13,2 руб. в час для Linux и 20,73 руб. в час для Windows Server. Конфигурация с четырьмя vCPU и 32 ГБ vRAM — 26,4 руб. в час и 41,54 руб. в час, с восемью vCPU и 64 ГБ vRAM — 52,8 руб. в час и 77,15 руб. в час, с 16 vCPU и 128 ГБ vRAM — 105,6 руб. в час и 138,86 руб. в час, а с 32 vCPU и 256 ГБ vRAM — 211,19 руб. в час и 250,01 руб. в час соответственно.

Другие услуги

Использование балансировщика нагрузки обойдется в 1,94 руб. в час при расценках на трафик 5,82 руб. в час за 1 ГБ. IP-адреса предоставляются за 279,52 руб. в месяц, использование каждого адреса стоит 0,39 руб. в час. DNS как услуга обойдется в 34,94 руб. в месяц за первые 20 имен и по 3,88 руб. в месяц за каждое имя сверх этого.

Объектное хранилище объемом до 1 ТБ стоит 2,17 руб. за 1 ГБ. Цена 1 ГБ уменьшается пропорционально росту объема хранилища. Когда хранилище достигает максимального объема 5 тыс. ТБ и более, цена 1 ГБ составляет 1,98 руб. Выгрузка данных до 1 ТБ осуществляется бесплатно. Выгрузка данных объемом до 10 ТБ обойдется в 6,76 руб. за 1 ГБ. Цена за 1 ГБ при объеме до 30 ТБ составляет 6,52 руб., при объеме до 50 TБ — 5,2 руб., до 90 ТБ и более — 3,65 руб.