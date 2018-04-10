«Мегафон» впервые в России запустил электронную подпись, работающую с мобильника

«Мегафон» запустил услугу электронной подписи юридически значимых документов с мобильных устройств. Подписать документ со смартфона или планшета можно везде, где есть сотовое покрытие. В процессе подписания пользователь подтверждает свою личность с помощью PIN-кода.

Мобильная электронная подпись

Сотовый оператор «Мегафон» запустил на рынок Мобильную электронную подпись (МЭП) — инструмент для подписания электронных документов, в том числе юридически значимых, на мобильных устройствах. Компания отмечает, что она первая на рынке, кто предлагает подобный инструмент.

МЭП использует для работы сотовую связь, то есть ею можно воспользоваться в любой географической точке, где есть покрытие. МЭП представляет собой усиленную квалифицированную электронную подпись, то есть она равнозначна собственноручной подписи на бумаге.

Как отмечает «Мегафон», преимуществом МЭП в сравнении с обычной электронной цифровой подписью является цена — годичная абонентская плата составляет 1 тыс. руб. За каждое подписание или отклонение документа в домашнем регионе или в роуминге будет взиматься отдельная плата, размер которой зависит от тарифного плана абонента.

Процесс подписания документов проходит следующим образом. Пользователь получает на свое мобильное устройство всплывающее сообщение, которое содержит выдержку из подписываемого документа. Абонент выбирает, отклонить этот документ или же подписать. Для подтверждения своей личности пользователь вводит PIN-код. Кроме собственно подписания документов МЭП можно использовать для авторизации в информационных системах и идентификации граждан для получения цифровых услуг.

Технические особенности

Для получения МЭП абонент должен посетить московский офис «Мегафона» на улице Новослободской, предъявить там необходимые документы и пройти идентификацию. Удостоверяющий центр «Мегафона» выдаст ему сертификат электронной подписи и SIM-карту с необходимым для работы подписи ПО. При этом SIM-карта для МЭП способна выполнять все функции обычной SIM-карты, то есть с нее можно отправлять SMS, звонить и выходить в интернет. На нее также можно перенести текущий номер телефона, для этого просто нужно обменять старую карту на новую.

Пользователю МЭП приходит выдержка из документа, который он должен подписать или отклонить

ПО для работы МЭП следует активировать в течение суток с момента замены SIM-карты. После активации нужно отправить запрос на выпуск сертификата МЭП, а затем подключить систему электронного документооборота или учетную информационную систему компании абонента к сервису электронного подписания.

Никакого дополнительного ПО — например, программ шифрования — а также дополнительной аппаратуры больше не требуется. Мобильное устройство можно использовать любое, если оно поддерживает SIM-меню.

Оператор подчеркивает, что МЭП была разработана в соответствии с требованиями законодательства и прошла государственную сертификацию. Подпись передается по зашифрованному SMS-каналу, что не позволяет ее подделать. В части безопасности партнером проекта выступает компания «Крипто Про», специализирующаяся на защите данных с помощью шифрования.

Сфера применения

По словам Павла Захарова, директора по маркетингу корпоративного бизнеса «Мегафона», МЭП может быть востребована в сферах логистики, страхования, недвижимости, ритейла, банковских услуг, муниципальных и городских служб и т. д. «Мегафон» собирается интегрировать ее с популярными бизнес-ресурсами, где действует электронная подпись.

Захаров отмечает, что рынок мобильной электронной подписи еще находится в стадии формирования, но «Мегафон» рассчитывает, что к 2021 г. общая выручка по этому направлению достигнет 100 млн руб. Весь же рынок электронного документооборота, согласно прогнозу исследовательской компании J’son&Partners Consulting, к концу 2018 г. получит выручку до 18 млрд руб. При этом доля электронных документов в документообороте российских организаций достигнет 46%.