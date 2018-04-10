Высокотехнологический обвал. За день санкций российские ИКТ-компании потеряли миллиарды

Падение акций российских компаний не прошло мимо телекоммуникационных операторов и интернет-холдингов. За день капитализации Veon, МТС, «Мегафона», Yandex, Mail.ru Group и других упала на $4,85 млрд.

Новые санкции США ударили по российским компаниям

Новые санкции, введенные Министерством финансов США против ряда российских предпринимателей, государственных деятелей и компаний, больно ударили по российскому фондовому рынку, а также по котировкам российских компаний за рубежом. Индекс РТС упал на 11,4%, Мосбиржи - на 8,3%.

Как падали акции и капитализация высокотехнологических компаний

Падение отразилось на российских компаниях из телекоммуникационной и интернет-сферы. Американские депозитарные расписки (ADR) на акции «Мобильных телесистем» (МТС) подешевели на 11,6% до $9,72 за расписку, капитализация компании за день упала $1,13 млрд.

Акции Yandex (владелец российского «Яндекса») на американской бирже NASDAQ упали на 9,7% до $35,57 за одну ценную бумагу (здесь и далее котировки и расчет капитализации приводятся по состоянию на время между 20:00 и 21:00 мск). Капитализация компании за день снизилась на $1,13 млрд.

Котировки глобальных депозитарных раписок (GDR) на акции Mail.ru Group на Лондонской фондовой бирже снизились на 10,8% до $33 за одну расписку. Капитализация компании снизилась на $880 млн.

За первый день биржевых торгов после объявления новых санкций

совокупная капитализация Veon, МТС, «Мегафона», Yandex, Mail.ru Group и других

упала на $4,85 млрд

Курс GDR на акции «Мегафона», также торгующиеся на Лондонской фондовой бирже, упал на 10,46% до $8,9 за одну расписку. Капитализация компании снизилась на $644 млн.

У группы Veon, работающй в России под брендом «Билайн», котировки акций на бирже NASDAQ упали на 13,8% до $2,3 за одну ценную бумагу. Капитализация компании упала на $579 млн.

У АФК «Система», контролирующего акционера МТС, GDR на Лондонской фондовой бирже подешевели на 9,5% до $3,55. Капитилизация компании снизилась на $178 млн.

У платежной системы Qiwi акции на бирже NASDAQ подешевели на 5,44% до $17,5 за одну ценную бумагу. Капитилизация компании снизилась на $67 млн.

Акции «Ростелекома» на Московской бирже снизились на 4,6% до 64,6 руб. Капитализация компании упала на 7,3 млрд руб. С учетом официального курса ЦБ на 10 апреля 2018 г., 58,57 руб за $1, эта сумма составляет $124 млн.

Таким образом, всего за один день капитализация российских телекоммуникационных и интернет-компаний на западных фондовых площадках упала, по подсчетам CNews, на $4,72 млрд. С учетом падения акций «Ростелекома» на Московкой бирже совокупные потери указанных компаний в капитализации составили $4,847 млрд.

Luxoft «в домике»

При этом офшорный разработчик ПО Luxoft, выделившийся из российской группы IBS, практически не заметил падения фондового рынка. Акции компании на Нью-Йоркской компании подешевели лишь на $0,3 до $39,5. Видимо, это связано со стратегией компании, которая уже несколько лет позиционирует себя как международная.

Падение рынка в целом

В целом капитализация российского фондового рынка снизилась на 820 млрд руб., подсчитали в РБК. Лидером падения оказалась компания «Русал», которая вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской попали под санкции. Акции компании снизились на 19%.

Акций золотодобывающей компании «Полюс», принадлежащей другому новому фигуранту списка, Сулейману Керимову, упали на 16%. По подсчетам журнала Forbes, состояние 50 богайтеших россиян за день уменьшилось на $11,7 млрд.

В том числе Олег Дерипаска и владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин (не является фигурантом санкционного списка) потеряли по $1,7 млрд. Виктор Вексельберг, еще один новичок санкционных списков, потерял $908 млн, Сулейман Керимов - $813 млн.

Падение почувствовала и национальная валюта. Курс евро на Московской бирже поднимался до 75 руб, к доллару - выше 60 руб.