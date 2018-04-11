МТС предложила несогласным с ней акционерам продать свои акции ниже рыночной цены

Компания МТС, которая планирует присоединить к себе две дочерние структуры, объявила цену, по которой не согласные с этим акционеры могут продать ей свои акции. Цена оказалась существенно ниже рыночной. Голосование по вопросу присоединения структур состоится в июне 2018 г.

Предложение МТС

Сотовый оператор МТС предложил миноритарным акционерам, которые не одобрят решения компании на грядущем годовом собрании, продать свои акции по 234 руб. за штуку. Предложенная цена значительно ниже рыночной, которая на момент публикации этого материала составляет на Московской бирже более 285 руб.

На годовом собрании, которое состоится 28 июня, будет обсуждаться присоединение к ПАО «МТС» дочерних структур «Стрим диджитал» и «ССБ». Право продать акции по указанной цене получат те акционеры, которые проголосуют против подобной реорганизации ПАО или воздержаться от участия в голосовании.

Профильные СМИ отмечают, что МТС не впервые предлагает акционерам в подобной ситуации выкупить их акции по цене значительно ниже рыночной. Обычно это приводит к тому, что миноритарии оставляют акции при себе.

Дивиденды МТС

Одновременно оператор заявил, что дивиденды ПАО «МТС» за 2017 г. могут достичь 46,8 млрд руб., передает информационное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение МТС. Совет директоров компании рекомендует утвердить на годовом собрании дивиденды в размере 23,4 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 руб. Для американских депозитарных расписок (АДР) — то есть, акций МТС, обращающихся за пределами России, — дивиденды составят 46,8 руб. на штуку.

До этого МТС намеревалась выплатить в 2018 г. столько же дивидендов, сколько и в 2017 г., то есть около 52 млрд руб., по 26 руб. на акцию. Еще 7,3 млрд руб. акционеры МТС могут получить в 2018 г. по программе обратного выкупа акций, сообщал оператор. В 2017 г. эта программа принесла акционерам МТС дополнительно по 10,9 руб. на акцию, то есть в общей сложности 21,8 млрд руб.

МТС объявила цену выкупа акций у акционеров, несогласных с реорганизацией компании

Согласно дивидендной политике оператора на 2016-2018 гг., утвержденной весной 2016 г., компания стремится выплачивать годовые дивиденды на уровне 25-26 руб. на одну обыкновенную акцию. Минимальная выплата составляет 20 руб. на акцию.

Падение акций МТС

Напомним, на днях новые санкции, введенные Министерством финансов США против ряда российских предпринимателей, государственных деятелей и компаний, больно ударили по российскому фондовому рынку, а также по котировкам российских компаний за рубежом.

Падение отразилось на российских компаниях из телекоммуникационной и интернет-сферы. В частности, АДР на акции МТС подешевели на 11,6% до $9,72 за расписку, капитализация компании за день упала $1,13 млрд.

В целом капитализация российского фондового рынка снизилась на 820 млрд руб. Всего за один день капитализация российских телекоммуникационных и интернет-компаний на западных фондовых площадках упала, по подсчетам CNews, на $4,72 млрд.

Выкуп акций в МТС

Компания «Стрим диджитал» примечательна тем, что через нее с 2016 г. МТС осуществляет обратный выкуп собственных акций. Напомним, в апреле 2016 г. совет директоров МТС принял решение о выкупе собственных акций на сумму 30 млрд руб. в течении ближайших трех лет. Осенью 2016 г. МТС объявила о проведении первого этапа данного выкупа: тогда планировалось приобрести акции на общую сумму до 10 млрд руб.

Однако объявленный компанией ценовой коридор в 199-299 руб. за одну акцию оказался не интересен инвесторам. В результате МТС выкупила собственных акций на сумму лишь в 700 млн руб. В этой связи в начале 2017 г. МТС объявила о новом этапе выкупа собственных акций.

Тогда ценовой коридор составил 253-283 руб. за одну акцию. Затем он был повышен до 270-290 руб. за одну акцию. Такое предложение вызвало активный интерес со стороны инвесторов.

К выкупу было представлено 20,4 млн акций МТС, хотя по правилам оферты компания не могла приобрести более 16 млн собственных акций. В этой связи МТС выкупала предъявленные к выкупу акции с коэффициентом 0,79.

Всего МТС в рамках второго этапа выкупа собственных акций потратила 9,3 млрд руб. В выкупе приняла участие и АФК «Система», основной акционер оператора, продав пакет акций МТС, пропорциональный выкупленному компанией пакету акций с рынка.

На этом корпорация заработала 4,65 млрд руб. При этом «Система» смогла сохранить контрольный пакет акций МТС. Кроме того, в течение 2016 г. «Система» дважды продавала акции МТС на общую сумму $223 млн.

Новый виток выкупа

В сентябре 2017 г. МТС объявила о проведении нового этапа выкупа собственных акций, в ходе которого дочернее предприятие «Стрим диджитал» должно выкупить акции оператора, в том числе выпущенные на них АДР, на сумму 20 млрд руб. ($345 млн).

В феврале 2018 г. оператор сообщил, что «Стрим диджитал» заключила сделку о покупке более 3,1 млн обыкновенных акций МТС у «Системы». Сумма сделки составила около 930 млн руб. Контрольный пакет акций МТС по-прежнему принадлежит «Системе».