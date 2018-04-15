Власти запускают в России цифровое радио

Госкомиссия по радиочастотам возвращается к вопросу о строительстве в России сетей цифрового радиостандарта DAB+, который был отложен на несколько лет. РТРС провела успешные испытания работы данного стандарта. Для него планируется выделить диапазон 174-230 МГц.

ГКРЧ рассмотрит вопрос о цифровом радио стандарта DAB+

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем заседании, намеченном на 16 апреля 2018 г., планирует рассмотреть вопрос о внедрении в России цифрового радиовещания стандарта DAB+. Это следует из повестки заседания комиссии, которая имеется в распоряжении CNews.

Как ожидается, ГКРЧ выделит неопределенному кругу лиц частоты в диапазоне 174-230 МГц для строительства сетей DAB+. Инициатором рассмотрения вопроса является госпредприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), занимающаяся эфирным теле- и радиовещанием.

На комиссии будет рассмотрен отчет госпредприятия «Научно-исследовательский институт радио» (ФГУП НИИР) о возможности работы в России сетей DAB+ и условиях их электромагнитной совместимости с действующими сетями. Исследование, проведенное НИИР, показало возможность работы DAB+ параллельно с иными радио-электронными средствами, использующими данный диапазон, включая аналоговое и цифровое телевидение, военное оборудование, передатчики «Роскосмоса» и др.

Пресс-служба РТРС подтвердила CNews, что на заседании ГКРЧ организация будет докладывать об итогах проведенного на ее сети испытания работы DAB+. Испытания подтвердили возможность использования данного стандарта.

Минкомсвязи опасается, что цифровизация разрушит рынок радиовещания

Разговоры о цифровизации радиовещания пошли в России с конца 1990-х годов одновременно с разговорами о цифровизации телевещания. Изначально для цифрового радио планировался к использованию ориентированный на ультракороткий диапазон стандарт DAB, предшественник стандарта DAB+.

ГКРЧ возвращается к вопросу о строительстве в России сетей цифрового радиостандарта DAB+,

отложенному несколько лет назад

Но никаких работ в этой области не было осуществлено. В 2008 г. начались работы по цифровизации телевидения в стандарте DVB-T. Тогда же было решено, что для цифрового радио будет использоваться другой стандарт – DRM, предназначенный для вещания на коротких волнах. Но и в области DRM также не было осуществлено каких-либо значимых работ.

В 2015 г власти начали думать над стандартом DAB+. В Москве было проведено исследование возможностей его работы, по итогам которого ГКРЧ должна была принять решение о возможности распределения частот для данного стандарта. Однако принятие решения было отложено для проведения дальнейших испытаний.

Впрочем, в коридорах власти еще нет единого мнения, стоит ли запускать в России цифровое радио. Как сообщил CNews замминистра связи Алексей Волин, он вступает против цифровизация радиовещания: переход на цифру приведет к росту числа вещателей и убьет рынок радиовещания, так как рекламных бюджетов на всех не хватит.

Какая скорость нужна для того, чтобы музыка не казалась «однообразной»

Стандарт DAB был утвержден в Европе в 1995-1997 гг. Он может работать в диапазоне от 30 МГц до 3 ГГц и обеспечивать скорость входного потока от 8 Кбит/с до 384 Кбит/с. DAB использует технологию кодирования MPEG Audio Layer 2. Благодаря этому стандарт обеспечивает качество вещания, схожее с компакт-дисками, хотя для их воспроизведения нужна значительно большая скорость - 1,4 Мбит/с.

DAB+ - усовершенствованная версия стандарта DAB. Данная технология может работать в диапазонах от 47 МГц до 3 ГГц. Скорость входного потока составляет от 8 Кбит/с до 172 Кбит/с с поддержкой частот дискретизации 16 кГц, 24 кГц, 32 кГц и 48 кГц. В стандарте используется более современная, чем в DAB, технология аудиокомпрессии – MPEG-4 He-AAC v2. Это позволяет осуществлять вещание большего числа радиостанций на одной частоте.

Так, согласно приложенному к материалам ГКРЧ отчету Военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина, у DAB для качественного вещания необходима скорость 192-256 Кбит/с, для нормального - 128 Кбит/с. У DAB+ для качественного вещания нужна скорость 64 Кбит/с, для нормального – 48 Кбит/с. Соответственно, если стандарт DAB позволяет уместить в одном мультиплексе 12 радиоканалов, то DAB+ - 18.

В тот же время авторы отчета из НИИР считают заблуждением, что качественное вещание в DAB+ можно обеспечить на скорости 64 Кбит/с, увеличив тем самым общее число каналов. В отчете НИИР говорится, что в Швейцарии вещание DAB+ ведется на скоростях 64-84 Кбит/с. Это приводит к характерным для цифрового сжатия искажениям звука, что особенно заметно в музыкальных программах, которые становятся довольно однообразными.

В результате заявленная для цифрового радио цель – обеспечивать вещание с качеством, сопоставимым с компакт-дисками – не удается достичь, констатируют в НИИР. Более того, большинство платных и бесплатных музыкальных сервисов в интернете работают со скоростями от 192 Кбит/с до 360 Кбит/с. Соответственно, для качественного вещания DAB+ необходима скорость 128 Кбит/с, тогда как при скоростях в районе 64 Кбит/с цифровое радио становится рядом с ними неконкурентным.

Что кроме звука может передавать DAB+

Особенностью стандартов DAB/DAB+ является возможность передачи сигнала управления динамическим диапазоном (DRC), который может использоваться в приемнике для сжатия динамического диапазона воспроизводимого звукового сигнала в условиях шума. Также данная технология будет полезна для лиц с ослабленным слухом.

DAB+ передает мультиплексированный поток данных, в которых одновременно осуществляется передача нескольких программ. Мультиплекс содержит: данные звуковых программ; вспомогательные данные, включая данные, связанные с программой (канал PAD); информацию о конфигурации мультиплекса (MCI) и служебный канал (SI).

В результате пользователь цифрового радио помимо непосредственно звукового сигнала, получает дополнительные функции приемника (управление динамическим диапазоном), текстовое отображение выбранной информации в канале SI (информацию о выбранной программе), дополнительные возможности для выбора других программ и одну или несколько служб передачи данных общего характера (например, канал сообщений о дорожном движении – TMC).

Стандарт DAB+ может поддерживать технологии условного доступа, позволяющие передавать звук только определенному кругу абонентов (например, оплатившим подписку). Также присутствует возможность организовать дополнительный канал передачи данных за счет каналов, не используемых для передачи звука, со скоростью до 16 Кбит/с. У приемников есть и радиоинтерфейс для обмена данными с ПК.

Передачу данных можно обеспечить и в канале PAD со скоростями от 0,66 Кбит/с до 64 Кбит/с. Это осуществляется за счет уменьшения пропускной способности звукового канала. В канале можно передавать динамическую индикацию метки программы и идентификации службы, причем поддерживается декодирование базового языка разметки гипертекста (HTML) и изображений в формате JPEG.

Вместе с программой передается и служебная разметка (SI): наименование программы; время и дата; перекрестная ссылка на ту же или подобную программу, передаваемую в другой группе программ или одновременно службой аналогового AM- или FM-вещания; расширенная служебная метка для услуг, связанных с программой; информация о программе; опознаватель передатчика и канал сообщений о дорожном движении (TMC, может использовать синтезатор речи в приемнике).

Возможно и автоматическое переключение на альтернативные каналы выбранной программы (например, в FM-диапазоне). Для того, чтобы приемник мог получать доступ к каждой или ко всем отдельным радиопрограммам с минимальной задержкой, для переноса информации о текущем и последующем содержании мультиплекса используется канал информации быстрого доступа (FIC). Этой информацией является информация о конфигурации мультиплекса (MCI).

Какие страны Европы решили полностью отказаться от аналогового радио

В Европе идет активное внедрение технологии DAB+. Норвегия еще в прошлом году начала поэтапный отказ от аналогового радиовещания в пользу цифрового. Швейцария намерена осуществить аналогичный переход в 2020 г. Также DAB+ внедряют в Австрии, Германии, Италии, Дании, Бельгии и Латвии. За пределами Европы данный стандарт используется в Таиланде.

В то же время авторы отчета из НИИР предупреждают об опасности резкого перехода от аналогового вещания к цифровому: большинство автотранспортных средств еще не оборудованы приемниками DAB+, а, значит, отказ от аналогового вещания плохо скажется на дорожной обстановке из-за невозможности принимать сигнал экстренных и аварийных служб.

Трехстандартные радиоприемники и смартфон с поддержкой цифрового радио

Для обеспечения ассортимента совместимых радиоприемников Европейский институт телекоммуникационных систем разработал стандарт Euro DAB, согласно которому абонентское оборудование должно поддерживать сразу три технологии: FM, DAB и DAB+.

Также британская некоммерческая организация Radioplayer представила интерфейс HMI, который позволяет приемнику автоматически переключаться между FM/DAB/DAB+ в зависимости от качества вещания. А в 2016 г. южно-корейская LG представила первый в мире смартфон с поддержкой DAB+ - LG Stylus 2.

Российский стандарт цифрового радио

Альтернативой DAB+ является российский стандарт цифрового радио «Равис». В 2015 г. ГКРЧ поручила провести испытания данного стандарта. Разработчик «Равис» Александр Дворкович сообщил CNews, что испытания в конце 2017 г. начались в Казани, а в скором времени они будут проведены и в Ижевске.

«Мое мнение, что в России следует внедрять отечественный стандарт, - говорит Дворкович. – Технология «Равис» имеет целый ряд технических преимущества перед DAB+: она обеспечивает лучшее шумоподавление, передачу объемного звука и даже видео». В качестве приемников в «Равис» можно использовать микрокомпьютеры с дополнительными USB-модулями или телевизионные приставки.