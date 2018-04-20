Власти придумали, как не разорить операторов связи «законом Яровой»

Правительство приняло компромиссное постановление по исполнению требований «закона Яровой». Телефонные операторы должны будут хранить содержимое переговоров абонентов максимальный срок - шесть месяцев, а вот интернет-провайдеры один месяц с последующим увеличением.

Правительство приняло долгожданный подзаконный акт к «закону Яровой»

Правительство приняло правила хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услуг связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео и иных сообщений пользователей. Документ является подзаконным актом к Закону «О связи».

Необходимость принятия этого документа была вызвана одобрением в 2016 г. «антитеррористического» пакета законопроектов или «пакета Яровой», авторами которого выступили депутат Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров.

В соответствии с этим законом, операторы связи должны хранить на территории России информацию о всех пересланных их абонентами сообщений в течение трех лет, а с 1 июля 2018 г. должно обеспечиваться хранение и содержимого самих сообщений сроком до полугода.

Пункт о хранении содержимого сообщений поверг операторов связи в шок. Суммарные затраты на его реализацию, по данным Аналитического центра при Правительстве, оценивались в 5,5 трлн руб.

Правительство приняло компромиссные правила по исполнению требований «закона Яровой»

Участники рынка предупреждали, что реализация таких требований сделает их бизнес убыточным, остановит инвестиционные программы и приведут к росту абонентских тарифов. В связи с этим законодатели перенесли вступление в силу данного требования на два года, а также указали, что точные требования к срокам и объемам хранения содержимого сообщений абонентов установит правительство.

Как Минкомсвязи искало компромисс между операторами связи и ФСБ

После этого в правительстве начались длительные дискуссии, какие именно требования к операторам связи следует выработать. В конце 2016 г. Минкомсвязи представило проект постановления правительства, в соответствии с которым операторы связи должны были бы хранить содержимое сообщений абонентов максимально отведенный срок - полгода.

Правда, предполагались ограничения по емкости хранения: не более 1 Пбайт на каждые 1 Гбит/с пропускной способности сети с последующим увеличением до 2 Пбайт.

Это предложение не прошло. В начале 2017 г. Минкомсвязи выдвигало другую идею: избавить операторов связи от хранения трафика торрентов, IP-телевидения и другого не интересного правоохранительным органам трафика. Но и это предложение не прошло, хотя утверждалось, что оно было согласовано с ФСБ.

Сколько в итоге нужно будет хранить содержимое сообщений абонентов

Принятое теперь постановление правительства предполагает иной компромисс. Операторы телефонной связи, включая основных операторов, операторов дальней и IP-телефонии, должны будут хранить записи переговоров абонентов максимальный срок - полгода.

Операторы же передачи данных и телематики (доступа в интернет) с 1 июля 2018 г. пока не будут хранить содержимое переговоров абонентов. Хранение начнется с 1 октября.

Оператор связи должен будет выделить под него емкость, необходимую для хранения трафика абонентов за месяц, предшествующий сдаче в эксплуатацию технических средств хранения содержимого сообщений абонентов.

Дата сдачи в эксплуатацию технических средств будет зависеть от договоренности оператора связи с ФСБ и Роскомнадзором. При этом каждый год в течение пяти лет данная емкость должна будет увеличиваться на 15%.

Удаление содержимого сообщений абонентов происходит автоматически в соответствие с предустановленными алгоритмами и требования, исходя из максимального периода хранения в шесть месяцев.

До конца 2022 г. Минкомсвязи и ФСБ должны будут представить свои предложения по корректировке требований к объемам и срокам хранения содержимого сообщений абонентов.

Также постановление правительства гласит, что оператор связи по согласованию с ФСБ сможет хранить содержимое сообщений своих абонентов на мощностях других операторов.

Сумма затрат на крупного оператора составит 35 млрд - 40 млрд рублей

Крупнейшие операторы связи к моменту публикации этого материала не предоставили своих комментариев.

Собеседник CNews в одной из телекоммуникационных компаний говорит, что, исходя из утвержденных правительством требований, затраты «Мегафона» на реализацию данных требований составят 35 млрд - 40 млрд руб. в течение пяти лет.