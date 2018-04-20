Yota вложила 100 миллионов в «космический» технопарк

Yota совместно с предпринимателей Евгением Гудовым открыли рядом с петербургским планетарием техннопарк Yota Lab. Совместные инвестиции в проект составили 100 млн руб.

Yota создала собственный технопарк

Компания «Скартел», работающая под брендом Yota, открыла в Санкт-Петербурге технопарк Yota Lab. Проект реализуется совместно с петербургским предпринимателем Евгением Гудовым, который и стал гендиректором Yota Lab.

До этого Гудов уже открыл в Санкт-Петербурге «Планетарий №1», который он называет крупнейшим планетарием в Европе. Объект находится на базе бывшего газгольдерного завода.

Завод был открыт в 1800-х годах, но в начале XX века был закрыт. С тех пор задние пустовало, а во время блокады Ленинграда в него попало несколько снарядов. Гудов реконструировал здание и открыл в нем планетарий.

Yota Lab расположился в том же комплексе объектов, в бывшем здании работников газгольдерного завода. Совместные инвестиции «Скартела» и Гудова в этот проект составили 100 млн руб.

«С точки зрения капитализма это не понять»

Главный операционный директор «Скартела» Владимир Добрынин подчеркнул, что Yota Lab - это не коммерческое партнерство. «Скартел» не имеет в нем доли и не будет участвовать в распределении прибыли.

Yota Lab в здании бывшего газгольдерного завода

«С точки зрения законов капитализма это сложно понять, но нам нравится этот проект», - говорит Добрынин. Средства, вложенные «Скартелом» (их точный размер не раскрывается), пошли на ремонт здания и закупку оборудования.

В частности, был приобретен робота Kuka, чья стоимость составляет 5 млн руб. Робот умеет сортировать мусор и использовался при строительстве планетария.

У Yota Lab есть и второй робот с широкой функциональностью. В ходе презентации он играл на бокалах.

Помещение Yota Lab будет разделено на «чистую» и «грязную» зону. В «чистой зоне» за стеклянной перегородкой будут сидеть резиденты технопарка. «Грязная» зона будет доступна для посетителей, которые смогут наблюдать за работой в Yota Lab, протестировать инновационные продукты, а также посещать семинары и лекции.

Также в будущем на втором этаже Yota Lab планируется открыть обсерваторию.

Кто уже стал резидентами Yota Lab

Резидентами Yota Lab уже стали десять проектов. Это Cerevrum, CommONLab, МИФ, «Киберчайка», Kobak R&D, NeuroRecycle, TouchWall, DevelApp, TripVR и «Первая космическая».

Эти проекты работают в области нейротехнологий, робототехники, расширения реальности, прототипирования, искусственного интеллекта и создали единую экосистему, в которой любая идея заказчика будет реализована в конечный продукт.

Например, Kobak R&D - это медицинская кровать с электрическим и механическим приводом. Он может использоваться в домах и больницах, поддерживает электрический и механический привод и изменение формы ложемента. Продукция Kodak R&D будет на 15-20% ниже продукции аналогичных иностранных производителей.

Другой проект - Neuroo Recycling - представляет из себя полностью автоматизированный роботизированный процесс сортировки мусора.

Резидент «Первая космическая» уже работала над созданием «Планетария №1» и сейчас работает над созданием аналогичного объекта на Кипре.

Как говорит Гудов, Yota Lab готова к разным формам сотрудничества со своими резидентами. С одних технопарк берет арендную плату, с другими рассчитывается по бартеру, а некоторым проектам, доказавшим свою перспективность, помещение может предоставляться безвозмездно. При этом, по его словам, Yota Lab не намерена брать со стартапов плату за резидентство и получать в них долю.