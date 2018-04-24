«Мегафон» «отменил международный роуминг»

«Мегафон» ввел опцию «Роуминг, гудбай», которая позволяет звонить и отправлять SMS за границей по тем же ценам, что и в домашнем регионе. Использование опции стоит 299 руб. в сутки.

«Роуминг, гудбай»

Сотовый оператор «Мегафон» «отменил международной роуминг», как сообщает компания абонентам на своем сайте. Избавиться от роуминга за границей клиенты оператора могут с помощью подключения опции «Роуминг, гудбай». Она позволяет совершать голосовые звонки, отправлять SMS-сообщения и пользоваться мобильным интернетом за границей на тех же условиях, что и в домашнем регионе.

«Роуминг, гудбай» может быть подключен пользователю любого тарифного плана «Мегафона». Использование опции обойдется в 299 руб. в день, подключается она бесплатно.

Условия для линейки «Включайся!»

Для тарифной линейки «Включайся!» опция предусматривает также использование по домашним расценкам сервисов, мессенджеров и соцсетей — напомним, в каждом конкретном тарифном плане линейки есть свой перечень интернет-ресурсов, которыми можно пользоваться безлимитно.

Минуты разговоров в планах этой линейки объединены в пакеты, на эти пакеты при подключении «Роуминг, гудбай» будут распространяться «домашние» расценки. Благодаря этому пользователи будут меньше задумываться о планировании и экономии ресурсов, считает Влад Вольфсон, коммерческий директор «Мегафона».

География распространения

«Роуминг, гудбай» будет действовать в следующих странах: Австрия, Армения, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Египет, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Киргизия, Латвия, Литва, Мальта, Голландия, Норвегия, ОАЭ, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Таиланд, Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Южная Корея.

«Мегафон» придумал опцию, отменяющую международный роуминг

Исследование «Мегафона» показало, что длинные выходные в марте 2018 г. выехавшие за границу абоненты предпочли провести в таких странах как Финляндия, Беларусь, Италия, Германия, Франция, ОАЭ, Испания, Таиланд, Турция и Эстония. Мобильным интернетом клиенты оператора активнее всего пользовались в Италии, Германии и Франции. В поездках по СНГ остаются востребованными SMS-сообщения. Больше всего SMS и голосовых звонков абоненты «Мегафона» используют в Белоруссии.

Линейка «Включайся!»

В мае 2017 г. CNews писал, что «Мегафон» представил новую линейку пакетных тарифных планов «Включайся». Вместо безлимитного интернет-трафика новые тарифы предлагают неограниченный доступ к социальным сетям, мессенджерам и другим интернет-сервисам. Новая линейка тарифов пришла на смену линейки тарифов «Все включено».

Абонентская плата в тарифных планах «Включайся!» варьируется от 400 руб. до 3 тыс. руб. Всего в линейке насчитывается шесть тарифных планов: «Пиши», «Слушай», «Говори», «Общайся», «Смотри» и «Премиум». Планы составлены с учетом различных наборов потребностей тех или иных пользователей.

Абонентам бросилось в глаза неравномерное распределение интернет-сервисов между тарифами. Так, из социальных сетей бесплатный доступ к Instagram был предусмотрен только в тарифах «Премиум» и «Смотри». Аналогичным образом из мессенджеров бесплатный доступ к Telegram, FB Messenger и OK Messenger был только в тарифе «Премиум». При этом доступ к социальным сетям Facebook и «Одноклассники» присутствовал в большем числе тарифных планов. Если тарифный план не содержит безлимитного доступа к каким-либо сервисам, то есть возможность подключения опции за дополнительную плату.

Напомним, что с конца 2016 г. сотовые операторы один за другим стали отказываться от тарифов с безлимитным интернет-доступом. Первым на такой шаг решилась Yota — дочернее предприятие «Мегафона» Вместо безлимитного пакета интернет-трафика оператор предложил пакеты с лимитированным объемом данных и возможность подключения дополнительной опции с безлимитным доступом к основным социальным сетям и мессенджерам.