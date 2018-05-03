Киберспортивная команда обошлась МТС в треть миллиарда

За сколько МТС купила Gambit Esports

Оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) раскрыл подобности сделки по приобретению киберспортивного клуба Gambit Esports. Общая сумма сделки составила 313 млн руб.

Эта сумма включает в себя единовременный платеж, отложенные платежи, которые будут осуществлены в течение года после завершения сделки и дополнительное вознаграждение, которое может быть выплачено по итогам 2018 и 2019 гг.

Сделка по покупке Gambit Esports была совершена в декабре 2017 г. Приобретение было осуществлено путем покупки МТС ошфора Prallis Enterprises, который владеет клубом.

Что представляет из себя Gambit Esports

МТС называет Gambit Esports одним из крупнейших киберспортивных клубов в мире. Gambit Esports объединяет четыре киберспортивные команды с 16 игроками, которые играют в дисциплинах Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), League of Legends, Dota 2 и FIFA. В частности, команда Gambit Esports добивалась титула чемпиона мира в дисциплине CS:GO по версии Major Champinship.

Покупка киберспортивной команды Gambit Esports обошлась МТС в треть миллиарда

Выход на рынок киберспорта в МТС называли частью своей стратегии по диверсификации бизнеса в части развития цифровых сервисов. Гендиректор Gambit Esports Константин Пикинер (ник Groove) занял должность спортивного директора МТС. Также МТС создала внутри своего инновационного центра киберспортивное подразделение, которое возглавила Ирина Семенова, одна из основателей команды Virtus.pro.

Как Mail.ru Group вложилась в киберспорт

В последнее время крупные компании все большее внимание уделяют киберспорту. В 2015 г. принадлежащий Алишеру Усманову холдинг USM, контролирующий «Мегафон» и Mail.ru Group, вложил $100 млн в киберспортивный холдинг Esforce.

В начале 2018 г. года Mail.ru Group приобрела 100% акций Esforce. Сумма сделки с учетом отложенных обязательства, составила $120 млн. В Esforce входят две киберспортивные команды: вышеупомянутая Virtus.pro и SK. Также в Esforce входят киберспортивная арена Yota Arena с 1 тыс. зрительских мест, организатор киберспортивных турниров Epis eSports Events и сайты cyber-sport.ru и cyber-sport.com.

Как МТС диверсифицирует бизнес

Что касается МТС, то покупка Gambit Esports не первая для компании сделка в части диверсификации бизнеса. В феврале 2018 г. МТС приобрела сайты по продаже билетов Ticketland.ru и «Пономиналу.ру». Сумма сделок составила 3,2 млрд руб. и 387 млн руб. соответственно.

В конце 2017 г. МТС за 620 млн руб. купила контрольный пакет компании «Облачный ритейл» (торговая марка Litebox), разрабатывающей ПО для автоматизации торговли и онлайн-касс. На базе приобретенной компании было запущено коробочное решение для автоматизации малого бизнеса «МТС-Касса».