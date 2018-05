«Мегафон» с Газпромбанком, «Ростехом» и USM создали финтех-компанию стоимостью $450 млн

Совместное предприятие

Сотовый оператор «Мегафон» совместно с Газпромбанком, «Ростехом» и USM Holdings создает предприятие в сфере цифровых услуг и цифровой экономики. Оно будет работать на стыке различных отраслей — телекоммуникаций, ИТ, финансовых услуг и высокотехнологичных отраслей промышленности, сообщает пресс-служба оператора.

Предприятие получило название «МФ технологии» (МФТ). «Мегафон» намерен передать ему 11500100 акций класса А Mail.Ru Group, которыми он владеет. Этот пакет акций составляет 5,23% экономической доли холдинга и обеспечивает 58,87% голосов. Пока что держателем акций МФТ выступает структура Lefbord Investment, на 100% принадлежащая «Мегафону».

Условия сделки

По условиям сделки о создании совместного предприятия Газпромбанк выкупит у Lefbord 35% акций МФТ, USM — 9%, а «Ростех» — 11%. Таким образом, 45% акций Lefbord оставит себе. Сделка будет проведена исходя из оценки 100% акций МФТ в $450 млн.

Оператор отмечает, что в ходе сделки за каждую акцию Mail.Ru будет выплачена премия в размере 29% по сравнению с их рыночной ценой. Заключение о справедливости цены было выдано компанией Morgan Stanley & Co. International. Это более выгодные условия, чем те, на которых в феврале 2017 г. у USM Holdings были приобретены 15,2% экономической доли Mail.Ru, сообщает «Мегафон».

После заключения сделки у «Мегафона» останется 21940148 обыкновенных акций, то есть 10% экономической доли Mail.Ru. Пока что оператор не намерен их продавать.

«Мегафон» распродает Mail.Ru по частям

За акции МФТ «Мегафон» выручит $247,5 млн до учета налогов. Это поможет оператору уменьшить долги и даст возможность окупить часть вложений в Mail.ru, поскольку с момента покупки «Мегафоном» акций интернет-холдинга в феврале 2017 г. их стоимость выросла более чем на 70%, поясняет компания.

На новостях о сделке депозитарные расписки на акции Mail.ru Group подешевели на 6,05% до $28,56, что является самой низкой их ценой с начала 2018 г. Профильные СМИ связывают падение бумаг с перспективой прихода акционеров из госсектора.



Чем займется предприятие

Совместное предприятие займется в том числе разработкой ПО для цифровизации крупного бизнеса, а также созданием решений на базе блокчейна. Одним из преимуществ совместной работы партнеры считают «беспрецедентный доступ к клиентской базе», что будет достигнуто путем сложения аудиторий Mail.Ru в соцсетях и точек продаж «Евросети» и «Связного».

В настоящий момент уже ведутся работы по созданию финансовой цифровой платформы, которую партнеры будут использовать для предоставления платежных, кредитных и других сервисов. Для развития платформы «Мегафон», Mail.Ru Group, USM и Газпромбанк намерены создать компанию Digital JV (DJV). Профильные СМИ называют эту платформу конкурентом совместного предприятия «Яндекс.маркета» и Сбербанка.

Также партнеры намереваются создать совместный инвестиционный фонд, который займется финансированием многообещающих ИТ-компаний.

Покупка Mail.Ru

В феврале 2017 г. «Мегафон» завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций Mail.ru Group, о которой договорился в конце 2016 г. Общая сумма сделки составила $740 млн. Для финансирования приобретения «Сбербанк» открыл «Мегафону» кредитную линию объемом до 35 млрд руб.

Продавцами выступили оффшоры New Media and Technology Investment, New Media Technologies Capital Partners и Ardoe Finance, принадлежащие контролирующему акционеру «Мегафона» — группе USM Алишера Усманова.

В ходе сделки было продано 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн класса «B». Акции Mail.ru Group класса А обладают 25 голосами на одну ценную бумагу, класса B — одним голосом на одну акцию. В совокупности данный пакет представляет из себя 15,2% от общего числа акций Mail.ru Group и 63,8% акций голосующих акций.

Необходимость приобретения Mail.ru Group в «Мегафоне» объяснили тем, что российский рынок мобильной связи столкнулся с «нулевым ростом». Средняя выручка на одного абонента начала падать, а конкуренция за высокодоходных абонентов усилилось. В этой связи «Мегафон» сделал ставку на «цифровых» пользователей, активно пользующихся мобильным интернетом, а Mail.ru Group предоставила оператору «естественную» возможность расширяться в направлении цифровых сервисов.