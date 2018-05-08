«Ростелеком» получит 2 миллиарда за металлолом

«Ростелеком» готовится провести централизованные торги по продаже старых кабелей связи, содержащих цветные металлы. На этом оператор хочет заработать до 2 млрд руб.

«Ростелеком» готовится продать цветные металлы

«Ростелеком» опубликовал приглашение к обсуждению условий закупочной процедуры на право приобретения выведенных из эксплуатации кабелей связи. Такие кабели могут быть интересны ради содержащихся в них цветных металлов: меди, алюминия, свинца, стали, а также кабельного оборудования.

Вывод из эксплуатации старых кабелей связи с их последующей продажей является частью проводимой «Ростелекомом» программы модернизации сетей связи. Приглашение адресовано участникам рынка заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов для формирования будущих условий закупочных процедур.

Объем продаж достигнет 2 млрд руб

По результатам закупочных процедур с победителями будут заключены рамочные контракты сроком до трех лет на право приобретения кабелей по месту эксплуатации (в линейно-кабельных сооружениях, АТС и др.) и их последующему демонтажу. Общий объем лотов будет достигать 2 млрд руб.

Минимальный объем одной продажи составит не менее 1 млн руб. К участникам закупочных процедур будут предъявляться базовые требования в виде наличия всех необходимых разрешений и уставного капитала размером не менее 100 млн руб. либо банковской гарантии на аналогичную сумму на срок действия договора.

На продаже цветмета из старых кабелей «Ростелеком» заработает не менее 2 миллиардов рублей

В «Ростелекоме» сообщили, что централизованные торги по продаже устаревших кабелей связи будут проводиться компанией впервые. Продажи будут разделены на несколько лотов с целью защитить интересы заказчика от невыполнения условий договора.

Какой дисконт предложит «Ростелеком» для меди, алюминия и свинца

Цена, по которой «Ростелеком» будет продавать кабели, будет определяться по следующей форме. Будет взята средняя цена соответствующего цветного металла на Лондонской бирже металлов (LME) в долларах за предшествующие десять дней. Из нее будет вычтен размер дисконта, который «Ростелеком» устанавливает для каждого металла.

Получившаяся сумма будет умножаться на вес металла и на курс доллара к рублю. После этого из нее будет вычитаться стоимость демонтажа кабелей, что и даст итоговую величину.

Так, для меди средняя цена торгов на LME составляет $6,5 тыс за тонну. Размер дисконта для этого металла «Ростелеком» готов установить на уровне $900. При пересчете на рубли и килограммы отпускная цена меди составит 330,4 руб. за один килограмм без учета стоимости демонтажа.

Для свинца средняя рыночная стоимость составляет $2,3 тыс за тонну. «Ростелеком» готов предложить дисконт в размере $300. Соответственно, отпускная цена, без учета стоимости демонтажа, составит 118 руб. за один килограмм.

Для алюминия средняя рыночная цена составляет $1880 за тонну. «Ростелеком» готов предложить дисконт в размере $450. То есть отпускная цена, без учета стоимости демонтажа, составит 84,37 руб. за один килограмм.

Стоимость демонтажа предлагается установить в размере 40 руб. за метр при весе менее 3 кг на один метр и 80 руб. за один метр при большем весе.

Предметом торга в ходе закупочных процедур станет размер дисконта. В то же время в «Ростелекоме» подчеркивают, что пока речь идет лишь о предварительных условиях, которые могут быть пересмотрены после консультаций с участниками рынка.

Ранее устаревшие кабели, содержащие цветные металлы, продавала «Московская городская телефонная сеть» (МГТС). Известно о проведении МГТС тендеров по продаже «несортированного, неразделанного смешанного лома черных и цветных металлов и лома кабеля», образовавшегося на объектах оператора в 2012 и 2013 гг.

Эксперты считают странной привязку цен к котировкам на LME

Автор Telegram-канала «За телеком» Михаил Климарев отмечет, что продажа «Ростелекомом» устаревших кабелей связи с их демонтажом - сложный процесс с учетом масштабов компании и различных бюрократических процедур. «В этом связи выглядит странным, что «Ростелеком» хочет привязать отпускные цены к ценам на lME», - говорит Климарев.