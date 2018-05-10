Twitter разрабатывает защищенный мессенджер

В инструментах для разработки под ОС Android появилась функция секретного обмена сообщениями с использованием сквозного шифрования. Официально эта функция еще не анонсировалась.

Насквозь засекреченное общение

Twitter вероятно собирается оснастить свой внутренний сервис личных сообщений сквозным шифрованием. Студентка Университета штата Массачусется в Дартмуте Джейн Манчунь Вон (Jane Manchun Wong) обнаружила в новом инструментарии для разработчиков под ОС Android функцию под названием Secret Conversation («Тайный разговор»), которая позволяет шифровать личные коммуникации.

Функция обмена личными сообщениями между пользователями реализована в Twitter давно. Но теперь, по-видимому, сервис микроблогов намерен конкурировать и с мессенджерами, такими как WhatsApp, Signal и Telegram. Эти мессенджеры поддерживают сквозное шифрование, которое обеспечивает доступ к исходному тексту только отправителю и получателю — пользовательская информация недоступна даже серверам, передающим данные, поскольку шифрование происходит на конечных устройствах пользователей. Данные остаются зашифрованными, пока не будут доставлены к месту назначения.

Инструменты для разработки довольно часто содержат новую функциональность, которая еще не анонсировалась публично, для негласного тестирования. Впрочем, «негласным» можно называть только то, что распространяется с условием неразглашения информации. Судя по всему, Secret Conversation к таким сверхсекретным функциям не относится. Однако пока не было официального анонса, трудно сказать, когда и как функция сквозного шифрования будет реализована внутри Twitter.

Twitter намерен конкурировать с WhatsApp, Signal и Telegram

«Сквозное шифрование — это уже давнишний тренд, и обеспечение защищенности персональных коммуникаций стало конкурентным преимуществом для операторов каналов связи, — полагает Роман Гинятуллин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Спецслужбы по понятным причинам этому не рады, но полностью остановить распространение технологий, поддерживающих шифрование, им не удастся. Разве только замедлить».

Борьба с тайнами и с будущим

Власти и спецслужбы разных стран регулярно пытаются добиться от операторов шифрованных каналов связи возможности получать доступ к переписке интересующих их лиц. В течение двух лет, например, компания Apple боролась в судах с ФБР: представители бюро требовали, чтобы им предоставили ключи шифрования для разблокирования iPhone, использовавшегося при террористической атаке.В итоге некая третья сторона помогла разблокировать смартфон, и судебный процесс был прекращен.

Впоследствии выяснилось, что некая израильская фирма Cellebrite нашла способ разблокировать смартфоны Apple и теперь принимает заказы правоохранительных органов. Недостатка в клиентах эта фирма не испытывает.

Также и российские правоохранительные органы потребовали от мессенджера Telegram предоставить ключи шифрования, чтобы без проблем получать доступ к переписке любых пользователей. Telegram отказался предоставлять эти ключи, ссылаясь на техническую невозможность. В итоге, обеспечив себя нужным решением суда, Роскмонадзор начал процедуру блокировки Telegram «ковровым» методом, блокируя миллионы IP-адресов и нарушая связность и работоспособность российского сегмента всемирной Сети.

Блокировка принесла отрицательные результаты — количество пользователей «запрещенного» мессенджера только растет, пользователи Сети массово ставят у себя VPN, крупнейшие ИТ-компании России дружно высказываются против действий и методов работы ведомства. Но Роскомнадзор всеми силами демонстрирует отсутствие беспокойства по поводу протестов.

Вполне вероятно, что если Twitter реализует сквозное шифрование для внутренней переписки между пользователями, он получит требование предоставить ключи шифрования российским властям. И в случае отказа, доступ к нему будет заблокирован на территории страны, несмотря на его колоссальную популярность.