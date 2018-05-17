Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния

Приход Николая Никифорова в кресло министра связи ознаменовался борьбой за смену власти в «Ростелекоме». В итоге у «Ростелекома» сменился руководитель, но им не стал человек Минкомсвязи. Несмотря на это ведомство и оператор были обречены на сотрудничество, и «Ростелеком» получил от государства эксклюзивное право реализации множества федеральных проектов.

Традиционная битва нового министра связи за «Связьинвест»

В российской телекоммуникационной отрасли существует давняя традиция: как только министерство связи возглавляет новое лицо, он сразу же хочет поставить своих людей на руководство «Ростелекомом» (или прошлым владельцем тех же активов «Связьинвестом»). Так, в 1999 г. Леонид Рейман, бывший до этого замгендиректора «Петербургской телефонной сети» (ПТС), возглавил Госкомитет по телекоммуникациям (предшественник министерства связи).

Вскоре после этого Рейман обеспечил назначение на пост гендиректора госхолдинга «Связьинвест» своего бывшего начальника по ПТС Валерия Яшина. В 2008 г. министром связи стал Игорь Щеголев, который начал бороться за назначение своего человека в «Связьинвест».

Рейман, ставший после смены правительства помощником президента, этому всячески сопротивлялся и старался не допустить смены руководства «Связьинвеста» (на тот момент холдинг возглавлял Александр Киселев). После полугода дискуссий было выработано компромиссное решение: Киселев занял пост главы другого предприятия - «Почта России», а «Связьинвест» возглавил рекомендованный Щеголевым Евгений Юрченко.

Как реформировали «Связьинвест» и нагружали его частотами

Новое руководство Минкомсвязи и «Связьинвеста» затеяло серьезную реформу холдинга. Основные предприятия холдинга было решено присоединить к входившему в «Связьинвест» оператору дальней связи «Ростелеком». Согласно плану реформирования «Связьинвеста», утвержденному правительством, «Ростелеком» должен был стать универсальным оператором связи, который, кроме традиционной телефонии, активно занимался бы также широкополосным доступом в интернет и сотовой связью.

В рамках реформы у АФК «Система» был выкуплен блокпакет акций «Связьинвеста». Со своей стороны, АФК «Система» передала холдингу сотового оператора «Скай Линк». Данный оператор работал в устаревшем на тот момент стандарте CDMA-450, однако у него был большой пул региональных GSM-лицензий и частоты в диапазоне 2,1 ГГц на большую часть территории страны (включая Москву), которые можно было использовать для сетей 3G.

Кроме того, в 2010 г. «Ростелеком» выиграл конкурсы по распределению WiMAX/LTE-частот на территории 39 российских регионов. А в 2012 г. оператор вошел в число победителей конкурса по распределению федеральных LTE-частот в диапазонах 800 МГц и 2,5 ГГц, Все это стало возможным благодаря поддержки «Ростелекома» со стороны регуляторов - Минкомсвязи и Роскомнадзора.

«Ростелеком» стали «нагружать» и ранее несвойственными ему функциями. В 2009 г. он стал единым операторов инфраструктуру электронного правительства и Портала госуслуг.

Команда Николая Никифорова не смогла поставить своего человека во главу «Ростелекома»,

но, несмотря на это ведомство и оператор были обречены на сотрудничество

Одновременно с реформой «Связьинвеста» ключевые посты в холдинге заняли выходцы из фонда Marshal Capital Partners (MCP), владелец которого Константин Малофеев приходится давним знакомым Игорю Щеголеву. В частности, бывший глава фонда Александр Провоторов стал президентом объединенного «Ростелекома».

Сам Малофеев вошел в советы директоров «Связьинвеста» и «Ростелекома», а MCP собрал около 10% акций «Ростелекома». К 2013 г. «Связьинвест» окончательно прекратил существование как отдельное юридическое лицо.

Атака через Twitter

В 2012 г., возглавив министерство связи, Николай Никифоров также захотел взять под контроль «Ростелеком». Он стал активно критиковать руководство «Ростелекома», в том числе и через свой аккаунт в Twitter.

Так еще за несколько дней до своего назначения министром связи Николай Никифоров раскритиковал покупку «Ростелекомом» компании «КМ Медиа», в будущем ставшей базой для поисковика «Спутник». «Нехорошо, когда государственная компания покупает частную», - написал будущий министр связи России.

Позднее, когда Счетная палата проверяла «Ростелеком», она установила, что негативные высказывания Никифорова в адрес руководства компании негативно сказались на котировках акций оператора. Никифоров просил аудиторов исключить информацию об этом из итогов варианта отчета Счетной палаты, но получил отказ.

К критике «Ростелеком» присоединился и назначенный вице-премьером Аркадий Дворкович. К примеру, он заявил, что компания мало уделяет внимание основному направлению своей деятельности - магистральному бизнесу (хотя известно, что маржинальность магистрального бизнеса давно стала невысокой).

Под давлением находился и MCP вместе с выходцами из него. ВТБ предъявил фонду претензии в связи с кредитом, выдаваемого MCP под нужды принадлежавшего ему сельскохозяйственного холдинга «Нутритек». В рамках разбирательства Лондонский суд наложил арест на долю MCP в «Ростелекоме». Также было возбуждено уголовное дело, в рамках которого проходили обыски в офисе MCP и дома у Провоторова, а Малофеев ходил на допросы в качестве свидетеля.

В правительстве даже подобрали нового кандидата на пост главы «Ростелекома». Им был Дмитрий Страшнов, до этого возглавлявший российский офис шведского сотового оператора Tele2. Однако попытки сменить руководство «Ростелекома» первое время «отбивал» Игорь Щеголев, ставший после смены правительства помощником президента.

Скандальный «золотой парашют» экс-президента «Ростелекома»

Ситуация разрешилась весной 2013 г. Александр Провоторов покинул свой пост, его место занял Сергей Калугин.

Отставка Провоторова вызвала скандал. В 2012 г., перед сменой правительств, в контракте с ним был прописан так называемый «золотой парашют»: в случае досрочного ухода он получал зарплату и максимально возможной размер премии за три года вперед. В денежном выражении выплата Александру Провоторову составила 200 млн руб.

Ситуация вызвала общественное возмущение. Высказался даже Президент России Владимир Путин, потребовавший ограничить размеры «золотых парашютов» для топ-менеджеров госкомпаний. Миноритарии «Ростелекома» попытались опротестовать выплату такого бонуса Провоторову в суде.

Александр Провоторов сам согласился вернуть полученный им «золотой парашют», после чего Верховной суд все равно признал его выплату незаконной.

Разворот на полпути

Нового главу «Ростелекома» Сергея Калугина нельзя было отнести к людям Никифорова. Скорее его считали человеком «братьев Ковальчуков» - председателя наблюдательного совета банка «Россия» Юрия Ковальчука и главы Курчатовского института Михаила Ковальчука.

До этого Калугин возглавлял холдинг кабельных ТВ-операторов «Национальные кабельные сети» (НКС), приобретенного самим «Ростелекомом» в 2011 г. До этого НКС принадлежал «Национальной Медиагруппе», основным акционером которой является банк «Россия».

Возглавив «Ростелеком», Калугин решил «порвать с мосты» с прошлым. Компания в ходе двух сделок выкупила у MCP 10,5% собственные акции за 38,2 млрд руб.

Экономический эффект от покупки «Ростелекомом» собственных акций был неочевиден, тем более что у компании после реорганизации «Связьинвеста» и так скопилось большое количество казначейских и квазиказначейских акций. Но Калугин объяснял эту сделку необходимостью избавиться от негативного фона, доставшегося от прежнего руководства.

Также при Калугине компания решила свернуть с прежнего курса на создание универсального оператора связи. К тому моменту «Ростелеком» уже развернул активное строительство сетей 3G, в том числе запустил 3G-сеть в Санкт-Петербурге и начал строительство сети в Москве. Но Калугин посчитал правильным отказаться от сотовых активов, сконцентрировавшись на услугах широкополосного доступа в интернет и IP-телевидениие.

Как раз в то время на российском рынке сотовой связи произошли серьезные измненеия. Шведская Tele2 за $2,4 млрд продала свой российский бизнес ВТБ. Сделка стала большой неожиданностью для МТС и «Вымпелкома», которые предлагали шведам большие деньги за данный актив. Уже вскоре ВТБ перепродал 50% акций российского Tele2 «Банку Россия» и одному из его давних партнеров - владельцу «Северстали» Алексею Мордашову.

А под конец 2013 г. была достигнута договоренность о слиянии сотовых активов «Ростелекома» и Tele2. В совместном предприятии акционеры Tele2 получили 55% акций, «Ростелеком» 45%. «Ростелеком» вывел в это предприятие все имевшиеся у него лицензии и частоты для сотовой связи, включая мобильные активы на Урале, где оператор представлял услуги сотовой связи в пакете с фиксированными услугами.

Таким образом, в России появился долгожданный четвертый федеральный сотовый оператор. Правда, «Ростелеком», который до этого несколько лет собирал сотовые активы по всей территории страны, в новом совместном предприятии не получил контроля.

Интересно, что ВТБ, приобретя Tele2, назначил руководить оператором Александра Провоторова, того самого, которого незадолго до этого обыскивали по заявлению ВТБ. Позднее, когда произошло слияние сотовых активов «Ростелекома» и Tele2, ВТБ хотел, чтобы и это предприятие возглавил Провоторов. Но поскольку у него был конфликт с нынешними членами правительства, Провоторов получил в нем лишь вторую роль. Оператора возглавил сначала Михаил Носков, потом Сергей Эмдин.

Неудачные попытки «Почта России» подвинуть «Ростелеком»

Николаю Никифорову не удалось поставить своего человека на управление «Ростелекомом». В качестве своего рода компенсации его человек Дмитрий Страшнов возглавил «Почту России». После этого Никифоров задумался о том, чтобы «Почта России» вошла в традиционную вотчину «Ростелекома».

Министр хотел, чтобы «Почта России» решила проблему «цифрового неравенства», проложив волоконно-оптические линии связи до почтовых отделений в глубинке. Также Минкомсвязи хотело забрать у «Ростелекома» Портал госуслуг, передав его «Почте России» и подведомственному министерству НИИ «Восход».

Однако оба предложения не прошли. Единственным проектом, который при нынешнем руководстве Минкомсвязи потерял «Ростелеком», стал Независимый регистратор электронных торгов. Его передали НИИ «Восход». При этом не обошлось без скандала: Путин поручил МВД проверить результаты работы «Ростелекома» над данным проектом.

Мечта о приватизации

Никифоров также выступал за приватизацию «Ростелекома». Аналогичной позиции придерживалась и возглавлявшая Росимущество Ольга Дергунова. В начале 2014 г. Минэкномразвития даже выбрало агента для проведения приватизации «Ростелекома» - им стала «дочка» Сбербанка. Но на этом процесс приватизации остановился.

Оператор федеральных проектов

Однако в целом тенденция последних лет была такова, что «Ростелеком», напротив, все больше нагружали федеральными проектами. В 2009 г. он стал единым оператором электронного правительства и смог сохранить этот статус при Николае Никифорове. Недавно «Ростелеком» дополнительно стал оператором биометрической идентификации на Портале госуслуг.

В начале 2012 г. «Ростелеком» обеспечил в кратчайшие сроки реализацию амбициозной задачи - веб-трансляцию президентских выборов со всех избирательных участков страны. В 2018 г. «Ростелеком» также обеспечил веб-трансляцию выборов главы государства.

Оборудование, которое в 2012 г. закупалось для веб-трансляции выборов, затем стали использовать для трансляций Единого государственного экзамена. Единым оператором в этой сфере также стал «Ростелеком».

С появлением в середине 2000-х механизма универсального обслуживания предприятия «Связьинвеста» были основными исполнителями по одному из двух видов таких услуг - таксофонной связи. Операторов универсального обслуживания выбирала в ходе конкурсов Россвязь, компенсируя победителям конкурсов убытки от оказания данных услуг за счет Резерва универсального обслуживания.

Устранение цифрового неравенства

Став министром связи, Николай Никифоров одной из главных своих задач видел в обеспечение жителей глубинки современными телекоммуникационными сервисами, а не только услугами коллективного доступа, которые предлагал механизм универсального обслуживания. В конце 2013 г. «Ростелеком» предложил способ решения данной проблемы в рамках универсальной услуги.

«Ростелеком» стал единым оператором универсального обслуживания. Соответствующий контракт был заключен с ним на 10 лет, его планируемая сумма - 165 млрд руб. В рамках контракта, помимо традиционных универсальных услуг связи - таксофонов и пунктов коллективного доступа в интернет (ПКД) - «Ростелеком» пообещал решить проблему «цифрового неравенства».

Оператор обязался проложить магистральные волоконно-оптические каналы связи со скоростью 10 Мбит/с во все населенные пункты с числом жителей от 250 до 500 человек. Линии связи должны быть проведены в 13,8 тыс. населенных пунктов, их общая протяженность составит 200 тыс. км.

В каждом таком населенном пункте «Ростелеком» устанавливает точку доступа по технологии Wi-Fi. Изначально доступ через интернет по Wi-Fi предоставлялся по регулируемому государством тарифу - 45 руб. в месяц за безлимитное использование.

В 2017 г. «Ростелеком» решил сделать доступ через Wi-Fi в рамках данного проекта бесплатным. Позднее «Ростелеком» сделал бесплатными еще и местные звонки с таксофонов.

Изначально планировалось, что проект «устранения цифрового неравенства» должен быть завершен к 2020 г. Платежи же, которые «Ростелеком» получает в рамках контракта на универсальное обслуживание, каждый год должны были составлять примерно 14 млрд руб. Они составляются из платежей, которые каждый оператор связи направляет в Резерв универсального обслуживания, их размер составляет 1,2% от выручки.

В то же время первые годы, когда идет активная стройка сетей в глубинке, платежей, получаемых «Ростелекомом» в рамках данного контракта, не хватило бы на компенсацию капитальных и операционных затрат. После 2020 г., когда стройка должна была закончится и капитальные затраты сократиться до минимума, размер получаемых «Ростелекомом» платежей должен был превысить его операционные расходы.

Для компенсации возникающей разницы был привлечен Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Фонд предложил схему с кредитованием проекта «устранения цифрового неравенства», предполагая, что кредиты будут возвращены после завершения строительства сетей.

Первый транш РФПИ осуществил в конце 2014 г. на сумму 10 млрд руб. Однако более данная схема не использовалась. Хуже того, у государства накопились долги перед операторами универсального обслуживания (включая «Ростелеком») - на начало 2014 г. их размер составлял 10,5 млрд руб.

Ситуация усугублялась тем, что далеко не все средства, которые собирались в Резерв универсального обслуживания, в федеральном бюджете закладывались на компенсацию соответствующих расходов. Так, в 2016 г. в Резерв было собрано 14,8 млрд руб., а «Ростелеком» получил из них только 7,9 млрд руб.

Тем не менее, реализация проекта «устранения цифрового неравенства» продолжилась, хотя сроки его окончания будут сдвинуты. При этом государство за несколько лет смогло рассчитаться с накопившимися ранее долгами перед операторами универсального обслуживания.

Осенью 2016 г. Минкомсвязи пришлось пойти на вынужденный шаг: было отключено большинство пунктов коллективного доступа в интернет (ПКД). Исторически основную часть конкурсов на обслуживание ПКД выигрывала «Почта России». После назначения «Ростелекомом» единым оператором универсального обслуживания «Почта России» стала его субпорядчиком.

Закон «О связи» обязывает, что в рамках механизма универсального обслуживания в каждом населенном пункте должен быть таксофон, причем любой житель России должен тратить не более одного часа пешком для доступа к нему. А в каждом населенном пункте с числом жителей от 500 человек должен быть ПКД. Минкомсвязи пыталось упростить данные требования, но пока безуспешно. Теме не менее, в условиях отсутствия средств ПКД пришлось выключить.

Госсредства в «Ростелеком»

В 2013 г. Минкомсвязи разработало проект Единой сети передачи данных для госорганов, которая должна была бы обеспечить экономию госсредств. Эта сеть стала частью инфраструктуры Электронного правительства, что означало, что оператором сети будет «Ростелеком».

Минкомсвязи хотело предоставить органам государственной власти право подключаться к Единой сети передачи данных при условии, что бюджет на услуги передачи данных от данного ведомства будет передан министерству.

Другие операторы связи были против, потому что для них это означало возможную потерю госклиентов. Против были и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), но в итоге в 2014 г. правительство приняло предложенное Минкомсвязи постановление.

Следующим шагом в вопросе сокращения госзатрат и усиления эксклюзивных позиций «Ростелекома» стал проект «Гособлако». По замыслу Минкомсвязи, должна быть создана единая сеть федеральных и региональных ЦОД для хранения данных органов государственной власти, оператором которого выступал бы «Ростелеком». В 2015 г. правительство одобрило концепцию «Госблака», но реализация проекта требовала законодательных изменений. Соответствующий законопроект Минкомсвязи разработало в 2016 г., но дальнейшего развития по данному направлению не было.

В 2015 г. президент утвердил План по обороне. Он предусматривал наличие единого поставщика услуг фиксированной связи для федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). В 2017 г. закрытым указом Владимира Путина «Ростелеком» был назначен таким поставщиком для ряда ФОИВов.

Речь идет практически обо всех услугах фиксированной связи: телефонной, передачи данных, телематике, ЦОДах и пр. В отличие от Единой сети передачи данных, подключение к которой вне конкурсных процедур был лишь правом органов госвласти, в данном случае речь шла об обязанности использовать сети «Ростелекома». Конкурирующие операторы, очевидно, не были довольны таким раскладом.

В конце 2016 г. Путин поручил обеспечить подключение к интернету всех государственных медицинских организаций к 2019 г. Единым исполнителем по данному направлению вновь был назначен «Ростелеком». Минкомсвязи заключило с ним соответствующий контракт, предполагающий обеспечение скорости доступа не менее 10 Мбит/с (или не менее 1 Мбит/с при использовании спутникового канала). На соответствующие нужды правительство выделило 5,5 млрд руб.

«Ростелекому» всех этих эксклюзивных возможностей оказалось мало. В 2017 г., в рамках подготовки плана реализации мероприятий программы «Цифровая экономика» по направлению «Информационная инфраструктура», «Ростелеком» лоббировал положение, что единый поставщик услуг передачи данных должен быть не только у органов федеральной власти и организаций здравоохранения, но еще и у региональных и муниципальных органов госвласти, организаций из сферы образования и иных социальных объектов.

Если бы эти предложения были приняты, то единым исполнителем стал бы тоже «Ростелеком». Но после протестов других операторов и ФАС эти нормы не прошли.

Критическую инфраструктуру интернета – под контроль «Ростелекома»

Государство доверяет «Ростелекому» и критическую инфраструктуру интернета. Исторически крупнейшей точкой обмена трафика в Рунете была MSK-IX. Несколько лет назад она была акционирована и вошла в группу ЦОДов Safedata, созданную предпринимателями Павлом Каплуновым и Михаилом Марголиным.

В 2015 г. «Ростелеком» купил контрольный пакет акций Safedata за 1,83 млрд руб. Затем «Ростелеком» полностью консолидировал Safedata, докупив ее акции за 2,25 млрд руб. Тем самым «Ростелеком» получил контроль над главной точкой обмена трафика в Рунете.

На мощностях MSK-IX работал АО «Технический центр интернета» (ТЦИ) - оператор корневых серверов доменных зон .Ru, .РФ и .SU. Компания находилась под контролем некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети интернет» (КЦ) - регулятора доменных зон .Ru и .РФ.

В органах власти давно ходили дискуссии о том, что российской доменной зоной должно управлять государство. В итоге в начале 2018 г. принадлежащая «Ростелекому» группа Safedata создала клон АО ТЦИ - ООО ТЦИ, которому КЦ передал функции управления корневыми серверами.

В настоящее время Минкомсвязи разрабатывает законопроект о критической инфраструктуре интернета. Предполагается создать государственную информационную систему (ГИС) «Интернет», в которую будет занесена информация о критической инфраструктуре, включая трансграничные интернет-каналы и точки обмена трафика (IX).

По замыслу Минкомсвязи, провайдеры должны будут обмениваться трафиком только через те IX, которые будут занесены в ГИС «Интернет». При этом иностранцам будет запрещено владеть более чем 20% долей в таких IX. Если данные предложения пройдут, это опять-таки положительно скажется на позициях «Ростелекома» как владельца крупнейшей точки обмена трафиком.

Попытки изменить иерархию телефонных сетей связи в интересах «Ростелекома»

Минкомсвязи пытается также соблюсти интереса «Ростелекома» в процессе изменения схемы пропуска телефонного трафика. Сейчас операторы фиксированной телефонии разделены на местных, зоновых и дальних (междугородних и международных). Зоновые операторы обеспечивают связь внутри региона. Для получения лицензии на данный вид связи оператор должен построить сеть во всех административных округах данного региона.

Местные операторы могут пропускать звонки на сети операторов дальней связи только через зоновые сети. Аналогичным образом операторы местной связи могут устанавливать соединение с сотовыми операторами только через зоновые сети.

Зоновый уровень связи является искусственным, и в отрасли давно раздавались предложения его отменить. Нынешнее руководство Минкомсвязи также поддержало это предложение, но при этом попыталось улучшить положение «Ростелекома» в сфере межсетевого присоединения (интерконнета).

Сейчас тариф на интерконнект при звонках с фиксированных сетей «Ростелекома» на сети сотовых операторов регулируется государством и составляет 0,95 руб. за минуту. В обратную сторону – при звонках с сотового телефона на фиксированный – тариф устанавливается рынком и варьируется на уровне 0,43-0,9 руб. за минуту.

В конце 2014 г. Минкомсвязи, предложив отменить зоновый уровень, одновременно предложило установить единый межсетевой тариф на присоединение на местном и зоновом уровне на отметке 0,53 руб. за минуту. Такой тариф должен был бы действовать как при исходящих, так и при входящих звонках на сети «Ростелекома». Данный подход не устроил сотовых операторов, и предложения не были приняты.

Впоследствии Минкомсвязи стало пытаться найти новые схемы. Например, предлагалось выплачивать «Ростелекому» компенсацию путем умножения разницы между межсетевыми тарифами на звонки с фиксированных телефонов и наоборот на общую продолжительность звонков с фиксированных телефонов на сотовые. Консенсус по данному вопросу так и не был найден.

Попытки «Ростелекома» заняться цифровым контентом и ПО

«Ростелеком» хотел занять серьезные позиции и в сфере интернет-контента. Оператор реализовал давнюю идею о государственной поисковой системе: был запущен поисковик «Спутник», создавший собственный интернет-браузер.

«Спутник» должен был стать «окном в интернет» для малоподготовленных пользователей. В идеале «Спутник» должен был стать основной поисковой системой в государственных организациях. Однако популярности «Спутник» не получил, и дальнейшая судьба проекта непонятна.

Недавно у «Ростелекома» появился новый похожий проект. Оператор приобрел у предпринимателя Григория Березкина контроль над группой компаний Sailfish, разрабатывающей собственную мобильную операционную систему. Данная система была внесена Минкомсвязи в Реестр российского ПО. Не исключено, что Sailfish станет главной мобильной операционной системой для госсектора.

Возвращение к сотовой связи

В начале 2017 г. руководство «Ростелекома» сменилось: место Сергея Калугина занял бывший зампред ВТБ Михаил Осеевский. Это породило слухи о том, что «Ростелеком» вернется в сферу сотовой связи и установит контроль над Tele2. Сам Осеевский не исключал такого варианта, но дальше разговоров процесс не продвинулся.

До этого в 2015 г., «Ростелеком» приобрел WiMAX-оператора Freshtel. Бизнес оператора не имел перспектив, а сама компания погрязла в долгах перед ВЭБ. Но Freshtel владел частотами в диапазоне 3,5 ГГц на всей территории России.

Сделка могла иметь политическую подоплеку. Freshtel создавался украинским фондом Icon Capital Equity, который возглавлял Кирилл Дмитриев. Впоследствии он возглавил РФПИ - партнера «Ростелекома» по ряду проектов.

Но в 2017 г. частотный ресурс Freshtel обрел ценность: диапазон 3,5 ГГц оказался одним из наиболее перспективных для внедрения технологии 5G. «Ростелеком» уже получил разрешение тестировать 5G на частотах Freshtel в ряде городов. Кроме того, «Ростелеком» включил в программу «Цифровая экономика» пункт о создании инфраструктурного оператора для 5G, чьи ресурсы могут быть использованы другими операторами. Правда, сами другие операторы пока такой идее не очень рады.

Финансовые и операционные итоги

Если сравнить финансовые итоги работы «Ростелекома» в 2012 г. и в 2017 г., то налицо их некоторое ухудшение. В 2012 г. выручка компании составляла 321 млрд руб., показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) – 118 млрд руб., чистая прибыль – 35 млрд руб.

Тогда 37% выручки пришлось на фиксированную телефонию (местная, зоновая и дальняя), 15% - на широкополосный доступ в интернет (ШПД), 12% - на сотовую связь, 9 % - на межоператорские услуги. На ЦОД пришлось 6%, на платное телевидение - лишь 2%.

В 2017 г. выручка «Ростелекома» составила 305 млрд руб., показатель OIBDA – 97 млрд руб., чистая прибыль – 14 млрд руб. Доля фиксированной телефонии сократилась до 25% от всех доходов. Столько же пришлось на межоператорские услуги. Доля ШПД в общей структуре выручки выросла до 23%, платного телевидения – до 9%. Н выручку от ЦОД пришлось 7%.

В 2012 г. у «Ростелекома» было 27 млн абонентов фиксированной телефонной связи и 13,6 млн пользователей мобильной связи. Также у компании было 9 млн пользователей ШПД, из которых 69% обслуживались по медным линиям (технология xDSL), 31% - по оптическим (технология FTTx). Кроме того, «Ростелеком» обслуживал 6,6 млн абонентов платного телевидения, из которых 78% были абонентами кабельного ТВ, 22% - абонентами IPTV.

В 2017 г. число пользователей фиксированной телефонии сократилось до 19 млн. В то же время число ШПД-абонентов выросло до 12,7 млн. Из них большинство – 63% - обслуживаются по технологии FTTx, а по технологии xDSL – только 37%. То есть видны результаты модернизации сетей компании. Число абонентов платного ТВ выросло до 9,8 млн, причем доля IPTV их них выросла до 50% и сравнялась с долей кабельных абонентов.

Выводы

Таким образом, приход Николая Никифорова в кресло министра связи привел к его конфликту с прежним руководством «Ростелекома». В итоге власть в «Ростелекоме» сменилась, но Никифорову не удалось поставить туда своего человека. Тем не менее, между руководством двум структур наблюдается взаимопонимание.

Минкомсвязи всячески поддерживает «Ростелеком» и нагружает оператора различными федеральными проектами. Основным из них стал проект Устранения цифрового неравенства. Несмотря на проблемы с финансированием, работы в данном направлении продолжают активно вестись.

В то же время участники рынка высказывают все больше опасений по поводу усиливающихся монопольных позиций «Ростелекома». Это связано, в частности, с назначением «Ростелекома» единым оператором услуг фиксированной связи для федеральных органов исполнительной власти.

Кроме того, можно ждать серьезного напряжения при распределении 5G-частот. «Ростелеком» уже обзавелся WiMAX-частотами в диапазоне 3,5-3,7 ГГц, пригодными для 5G. «Ростелеком» хочет стать инфраструктурным оператором, предлагая свои ресурсы другим игрокам. Но конкуренты «Ростелекома» не рады такому предложению и будут выступать против конвертации имеющихся у него частот под 5G.