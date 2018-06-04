«Ростелеком» создал СП с «Национальной Медиагруппой» братьев Ковальчуков

«Ростелеком» создал с «Национальной Медиагруппой» совместное предприятие для производства контента и дистрибуции платных телеканалов. Ранее аналогичное совместное предприятие «Ростелеком» создал совместно с ВГТРК.

«Ростелеком» создал СП вместе с НМГ

«Ростелеком» и «Национальная Медиагруппа» объявили о создании совместного предприятия (СП) в области контента для платного телевидения. СП займется производством и закупкой контента, запуском совместных телеканалов, а также дистрибуцией собственных и сторонних каналов.

Первым шагом станет создание СП направления по дистрибуции каналов: как говорится в совместном пресс-релизе сторон, уже достигнуты предварительные договоренности с рядом крупных игроков. Также стороны намерены расширять партнерство в области интернет-технологий, платформ и больших данных.

В пресс-службе «Ростелекома» рассказали CNews, что будущее СП будет иметь форму ООО (общества с ограниченной ответственностью). Его рабочее пока незарегистрированное название - «Медиа-Телеком». У «Ростелекома» и «Национальной Медиагруппы» будут равные доли в «Медиа-Телекоме». В совет директоров СП будут входить по два представителя от «Ростелекома» и НМГ.

Руководителем СП станет Александр Косарим. Летом 2017 г. он возглавил компанию «Арт Пичкерз Дистрибьюшнс», занимающейся покупкой и монетизацией библиотеки прав контента в интересах НМГ и ранее принадлежавшего НГМ холдинга «СТС-Медиа». В конце прошлого года Косарим также возглавил департамент контентной политики «Ростелекома».

Чем владеет НМГ

«Национальная Медиа-Группа» владеет эфирными телеканалами «Рен-ТВ», «Пятый Канал» и долей в «Первом канале». Кроме того, группа владеет газетой «Известия».

«Ростелеком» и «Национальная Медиагруппа» будут совместно

производить контент и доставлять платные телеканалы









В 2015 г., после запрета иностранцам контролировать российские СМИ, НМГ также стала лидером в области производства платных телеканалов. НМГ совместно с Discovery создала компанию «Медиа Альянс» для дистрибуции каналов семейства Disciovery, Animal Planet, CNN и др. Также НМГ занимается дистрибуцией телеканалов семейства Sony Pictures.

Кроме того, НМГ приобрела группа Viasat, которая производит телеканалы из семейств «TV 1000» и Viasat Explore/History. Крупнейший акционер НМГ – «Банк «Россия», чей председатель совета Юрий Ковальчук который вместе с братом Михаилом имеют репутацию хороших знакомых Президента России Владимира Путина.

Еще одно СП «Ростелекома» для платного телевидения

У «Ростелекома» уже есть активы в области производства платного телевидения. В 2011 г. оператор приобрел крупнейший холдинг кабельного телевидения «Национальные телекоммуникации» (НТК) и его «дочку» «Национальные кабельные сети» (НКС). В состав НКС входила компания «НКС-Медиа», производившая платные телеканалы «Мать и дитя», «24 Doc», «24 Техно», «Настоящее страшное ТВ» и др. Продавцами НТК выступили как раз НМГ и ее акционеры.

В 2014 г. «Ростелеком» договорился с «Всероссийской государственной телерадиокомпанией» (ВГТРК) о создании совместного предприятия в области производства платных телеканалов. Активы «НКС-Медиа» были переданы «дочке» ВГТРК – «Цифровое телевидение» (ЦТВ), в которой «Ростелеком» получил долю в 25,3%. Таким образом, «Ростелеком» сейчас создал уже второе СП в области платного телевидения.

Источник на рынке платного телевидения пояснил CNews, что создание СП «Ростелекома» и НМГ – это фиксация давно сложившего статус-кво. «НГМ давно имела мощнейшее влияние на «Ростелеком», программная политика оператора в последний год формировалась с учетом этого фактора, - говорит собеседник издания. - А Александр Косарим совмещал должность руководителя департамента «Ростелекома» с должностью в структуре НМГ».