КАМАЗ и «Мегафон» выпустили беспилотный электромобиль, работающий в сети 5G. Фото. Видео

КАМАЗ протестировал работу своего беспилотного электробуса. Автомобиль был подключен к тестовой сети 5G, развернутой «Мегафоном», обеспечивающую передачу телеметрической информации и видеосигнала со скоростью 1,2 Гбит/с.

КАМАЗ показал беспилотный электробус

КАМАЗ продемонстрировал в Казани работу разработанного им беспилотного электробуса КАМАЗ-1221 «ШАТЛ». Электронную начинку автомобиля разработало НАМИ.

ШАТЛ (аббревиатура от «Широко Адаптивной Транспортной Логистики») был подключен к сети пятого поколения сотовой связи (5G), развернутой «Мегафоном». Будучи партнером Чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018), «Мегафон» получил от Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) частоты в диапазонах 3,8 ГГц и 25,25 – 29,5 ГГц в 11 городах, в которых будет происходить чемпионат, включая Казань.

Ограничения на передвижения беспилотного транспорта

ШАТЛ демонстрировался в динамическом и статическом режимах. В динамическом режиме электробус двигался по специально выделенной дорожке вдоль реки Казанка по огороженному периметру. Передвигаться по обычным трассам беспилотникам пока нельзя из-за законодательных ограничений.

Беспилотник ШАТЛ был подключен к сети 5G, развернутой «Мегафоном»,

и передающей данные телеметрии на скорости 1,2 Гбит/с

Длина выделенного пути составляла 650 метров. В ходе демонстрации скорость была ограничена 10 км/ч. Во время Чемпионата мира 2018 ШАТЛ будет использоваться на части пути от фан-зоны к стадиону «Казань Арена».

ШАТЛ относится к транспортным средствам малого класса категории М2 и предназначен для передвижения по дорогам с твердым покрытием с использованием данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения. ШАТЛ осуществляет остановку для посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах, определенных службой движения и выбираемых пользователями из предложенного перечня на маршруте.

ШАТЛ позволяет пассажирам управлять системой открывания дверей,

выбирать остановку для высадки, по требованию,

аварийную остановку, вызывать помощь

Интерфейс позволяет пассажиру управлять системой открывания дверей, системой выбора остановочного пункта для высадки, остановкой по требованию, аварийной остановкой, вызовом помощи, ручным открыванием дверей, а также использовать USB-порт для зарядки электронных устройств. Масса транспортного средства максимально оптимизирована, утверждают на КАМАЗ: кузов выполнен из композитных материалов, рама изготовлена с использованием алюминиевых материалов.

Передача телеметрической информации по сети 5G со скоростью 1,2 Гбит/с

В ходе движения телеметрическая информация и видеосигнал в режиме реального времени транслировались при помощи предкоммерческого E2E-решения для сетей 5G компании Huawei, развернутого на тестовой сети «Мегафона». Для обеспечения радиопокрытия пилотной зоны использовалась базовая станция с технологией радиодоступа 5G New Radio (NR), опорная сеть нового поколения с поддержкой функциональности New Generation Core (NGC) и абонентский терминал (CPE) 5G с чиспсетом разработки Huawei.

ШАТЛ испытывался на выделенном пути длиной 650 метров на скорости 10 км/ч

Тестовая сеть 5G представляет из себя базовую станцию с агрегацией двух несущих с шириной полосы 100 МГц каждая в диапазоне 3,5 ГГц. Данные с электробуса передавались в диспетчерский пункт, контролирующий процесс движения транспортного средства, со скоростью 1,2 Гбит/с с минимальной задержкой 6-8 миллисекунд.

Одновременно на сервер КАМАЗа в онлайн-режиме поступала телеметрическая информация о параметрах движения и режимах работы узлов и агрегатов электробуса. Эти данные собираются с сотен датчиков, установленных в беспилотнике.

«Задача организации удаленного управления беспилотным электробусов потребовала оперативного развертывания сети 5G на тестовой трассе в Казани, - заявили в «Мегафоне». – Только сеть пятого поколения может обеспечить моментальный отклик удаленного объекта с требуемым значением ping».