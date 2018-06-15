В России создали сервер, поддерживающий Intel, «Эльбрус» и «Байкал»

«Дочка» «Ростеха» создала телекоммуникационный сервер российского производства TSP. Его особенностью является возможность работы с различными процессорными архитектурами: x86 (Intel), «Эльбрус» и «Байкал».

Телекоммуникационный сервер с поддержкой трех процессорных архитектур

Входящее в госкорпорацию «Ростех» НИИ «Масштаб» представило линейку универсальных телекоммуникационных серверных платформ TSP (Telecommunication Server Platform). Презентация состоялась в рамках прошедшей в Иннополисе (республика Татарстан) конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2018).

Главной особенностью продукта является возможность работы с тремя различными процессорными архитектурами: x86 (Intel), «Эльбрус» и «Байкал». Поддерживаются процессоры Intel Core линеек i3, i5 и i7, Intel Xeon серии E3, «Эльбрус-4С» и «Байкал-Т1».

Процессоры Intel и «Эльбрус» должны устанавливаться в сервер в специальном ComExpress-модуле, который также содержит материнскую плату и оперативную память. Процессоры «Байкал» устанавливаются в другом формате – Smart-модуле, для которого потребуется переходник на ComExpress. Встроенный в TSP контролер автоматически определяется тип используемого процессора.

Cерверная платформа TSP, поддерживающая процессоры Intel Core, Intel Xeon, «Эльбрус-4С» и «Байкал-Т1»

Таким образом, владелец сервера может легко сменить тип используемого процессора без замены остального оборудования. Как объясняют разработчики TSP, такой подход может пригодиться госзаказчикам на случай, если в какой-то момент от них потребуют осуществить полное импортозамещение используемого оборудования.

Установка дополнительного одноплатного компьютера

TSP может управляться локально с консоли по стыку RS-232 либо удаленно по интеллектуальному интерфейсу управления (IPMI) через выделенный порт Ethernet. Сервер оборудован портом Gigabit Ethernet. Также поддерживается установка NIC-модулей со скоростям до 10 Гбит/с.

Процессор «Эльбрус» в ComExpress-модуле

В TSP могут быть установлены до двух накопителей HDD/SSD 2.5 SATA. При этом поддерживается работа RAID-массива при помощи программного или аппаратного контроллера.

Дополнительно в сервер может устанавливаться одноплатный компьютер, выполняющий функции криптошлюза, межсетевого экрана и т.д. Также сервер содержит сторожевой таймер для реализации схемы контроля над зависанием операционной системы.

Процессор «Байкал» в Smart-модуле

TSP может работать при повышенной влажности воздуха: 80% при температуре 25 градусов Цельсия и 100% при температуре 35 градусов Цельсия. Устройство прошло испытания по ГОСТ 1.1 и 1.3.

Сферы применения отечественного телекоммуникационного сервера

В сфере телекоммуникаций TSP могут выполнять функции межсетевых экранов, IP-АТС, маршрутизаторов, шлюзов доступ, мультисервисных узлов связи, криптошлюзов и др. В сфере ИТ TSP способен работать почтовым сервером, телематическим сервером и т.д. Цена устройств не разглашается.

Поскольку TSP производится в России с использованием российских схемотехнических решений, интеграция сервера в конечный продукт позволит обеспечить продукту статус оборудования российского происхождения.