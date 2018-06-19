«Билайн» отберет частоты у казахстанского телеком-гиганта

Власти Казахстану могут разрешить основному оператору фиксированной связи в стране «Казахтелеком» купить главного сотового оператора Kcell. Но при этом власти потребуют поделиться частью радиочастотного спектра – такого условия требует работающая в республике группа Veon.

Власти Казахстана рассматривают заявку на покупку крупнейшего сотовика страны

Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Казахстана (КРЕМ) до конца июня 2018 г. примет решение о ходатайстве «Казахстелеком» - крупнейшего в республике оператора фиксированной связи – «Казахтелекома» - покупке контрольного пакета акций сотового оператора KCell. Об этом сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейманова (КРЕМ входит в состав министерства).

Kcell – крупнейший сотовой оператор Казахстана. 51% его акций принадлежат холдингу Fintur, 58,55% акций которого принадлежат шведской Telia, 41,5% - турецкому Turkcell (Telia входит в чсило крупнейших акционеров Turkcell). Также Telia напрямую владеет еще 24% акций Kcell.

В конце 2017 г. Telia, по информации источников CNews, проводила тендер по продаже всех принадлежащих ей в совокупности 75% акций Kcell. Победителем тендера вышел «Казахтелеком», который подал соответствующее ходатайство в КРЕМ. Однако его рассмотрение затянулось, поскольку «Казахтелеком» сам занимается сотовой связью и покупка Kcell сократит общее число мобильных операторов в Казахстане с трех до двух.

Придется поделиться частотами

Источник CNews среди акционеров Kcell говорит, что КРЕМ должен был вынести решение по ходатайству «Казахтелекома» еще в прошлую пятницу, 15 июня 2018 г., но рассмотрение вопроса было перенесено на вторник, 19 июня.

Казахстанская «родственница» «Билайн» требует от крупнейшего оператора Казахстана Kcell поделиться частью частот

Собеседник издания говорит, что сделка будет одобрена, но с дополнительным условием: объединенной компании придется поделиться частью имеющегося у нее радиочастотного спектра. Такого условия добивается второй по величине сотовый оператор в республике «Кар-Тел» (торговая марка Beeline). «Кар-Тел» входит в группу Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн».

Другой источник на телекоммуникационном рынке Казахстана также слышал, что условием одобрения сделки будет необходимость освободить часть занимаемых обоими компаниями частот. «Высвободившейся спектр может быть выставлен на торги с целью образования нового сотового оператора, - говорит собеседник CNews. – Потенциально частотами могут заинтересоваться китайские телекоммуникационные компании, причем частоты могут быть им переданы в рамках погашения задолженности Казахстана перед Китаем. Ранее по схожей схеме китайские компании входили в нефтяную отрасль Казахстана».

«Билайн» выставляет условия конкурентам

Напомним, «Казахтелеком» вернулся на рынок сотовой связи в 2012 г.: ее «дочка» «Алтел» стала первым в республике операторам стандарта LTE (относится к четвертому поколению сотовой связи – 4G). Позднее «Алтел» получил частоты также и для стандартов GSM и UMTS (третье поколение сотовой связи, 3G).

В конце 2015 г. «Казахтелеком» договорился со шведской Tele2 об объединении их сотовых активов в Казахстане. В образовавшемся совместном предприятии Tele2 получила голосующую долю в 51% и экономическую в 49%. У «Казахтелеком», соответственно, 49% голосующая доля и 51% экономическая.

После той сделки число сотовых операторов в Казахстане сократилось с четырех до трех. В случае же покупки Kcell со стороны «Казахтелекома» их число сократится до двух, и у объединенной компании будет 75% от всего имеющего у казахстанских сотовых операторов радиочастотного спектра.

Представитель «Кар-Тел» Алексей Бендзь подтвердил CNews, что компания участвует в переговорах об одобрении ходатайства «Казахтелекома» по покупке Kcell. «Мы надеемся, что наша позиция будет услушана. Частоты ограниченный ресурс, который напрямую вляиет на качество всех услуг связи. Если основной частотный ресурс будет сконцентрирован в руках одной компании, остальным участникам рынка, даже при осуществлении «мегаинвестиций», будет сложно с ним конкурировать».

В пресс-службе КРЕМ ограничились комментарием, что ходатайство «Казахтелеком» о покупке Kcell находится на рассмотрении антимонопольного органа. Проводится аналитический обзор возможного эффекта на товарный рынок, по результатам которого будет принято соответствующее решение. В пресс-службе Telia отказались от комментариев по незавершенным сделкам. В пресс-службе «Казахтелекома» к моменту публикации не ответили на запрос CNews.

Сколько стоит Kcell

Выручка Kcell за 2017 г. составила 147,2 млрд тенге ($430 млн). Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) 58 млрд тенге ($17 млрд), чистая прибыль 13,47 млрд тенге ($40 млн). Компания обслуживает 10 млн абонентов.

Акции Kcell котируются на Лондонской и Казахстанской фондовой биржах. Капитализация компании на LSE составляет $860 млн, соответственно, рыночная цена продаваемого 75% пакета акций составляет $645 млн. 9% акций оператора принадлежат российско-казахстанскому фонду «Фридом Финанс».