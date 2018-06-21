Владельцы МТС ушли из Индии, потеряв $4,5 млрд инвестиций

АФК «Система» продала на открытом рынке имевшиеся у нее 7% акций индийского телекоммуникационного оператора Reliance Communications. Рыночная стоимость данного пакета составляет $45 млн, в то время как в телекоммуникационный сектор Индии российская корпорация вложила порядка $4,5 млрд.

АФК «Система» попрощалась с индийским телекомом

АФК «Система», контролирующий владелец российского оператора МТС, полностью распродала принадлежавшие ей акции индийской телекоммуникационной компании Reliance Communications (RCom). Об этом сообщает индийская газета Economic Times. Российская корпорация владеет 74% индийской Sistema Shyam Teleservices (SSTL), у которой было 10% акций RCom.

Акции RCom торгуются на Бомбейской фондовой бирже. С начала 2018 г. SSTL последовательно снижала долю в RCom. В марте доля SSTL сократилась до 7%, в апреле до 5%, в мае до 4,5%.

Пресс-служба АФК «Система» подтвердила CNews продажу своей доли в RCom. Сделки осуществлялись на открытом рынке и их общую сумму в корпорации не раскрывают.

На нынешний момент капитализация RCom составляет 41 млрд рупий ($605 млн). Соответственно, рыночная стоимость проданного SSTL пакета составляет 4,1 млрд рупий ($60 млн), а стоимость доли АФК «Система» в SSTL 3 млрд рупий ($45 млн).

Как АФК «Система» «обжигалась» в Индии

АФК «Система» вышла на телекоммуникационный рынок Индии в 2007 г., приобретя работавшего в стандарте CDMA-800 сотового оператора Shyam Teleservices из округа Раджастан. Вскоре компания была переименована в SSTL и получила частоты в диапазоне 800 МГц в остальных 21 индийских округах.

АФК «Система» продала пакет в индийском оператора RComm за $45 млн при влжениях около $4,5 млрд

Позднее в число акционеров компании вошло Росимущество, вложив в нее $600 млн бюджетных денег. Однако в начале 2012 г. Верховный суд Индии аннулировал все выданные в 2008 г. телекоммуникационные лицензии, включая лицензии SSTL на 21 округ. К тому моменту компания уже успела построить сети во всех округах.

За сохранение частот власти Индии потребовали от SSTL значительно большие средства, чем компания заплатила за них в 2008 г. Конфликт завершился в 2013 г., когда SSTL выкупила на аукционе частоты на территории восьми округов за $660 млн. С территории остальных 13 округов компания ушла.

В 2015 г. власти Индии проводили новый аукцион. SSTL рассматривала возможность участия в нем и получения дополнительных частот, с помощью которых компания могла бы перейти с технологии CDMA на технологию LTE. Но от участия в аукционе компания в итоге отказалась.

Слияние с неудачным партнером

После этого была достигнута договоренность о слиянии SSTL с сотовым оператором Reliance Communications, работавшим в стандартах CDMA, GSM, UMTS и LTE. Сделка завершилась только в 2017 г. Акционеры SSTL получили в объединенной компании 10%.

Но RCom столкнулся с проблемой большой задолженности, которая на конец 2017 г. составляла 420 млрд рупий ($6,4 млрд). В результате основной владелец RCom Анил Амбани (Anil Ambani) принял решение продать сотовый бизнес компании интернет-провайдеру Reliance Jio Infocomm, принадлежащему его брату Мукешу Амбани (Mukesh Ambani).

Сумма сделки составила 240 млрд рупий или $3,75 млрд. После этого у RComm остались подводные магистральные кабели, дата-центры и бизнес по обслуживанию корпоративных абонентов.

Источник The Economic Times отмечает, что RCom близок к банкротству, в связи с чем АФК «Система» решила продать долю в компанию. Кроме того, на индийском телекоммуникационном рынке сильная конкуренция и происходят быстрые процессы консолидации.

Сколько АФК «Система» потеряла в Индии

В ближайшее время Верховный суд Индии должен поставить точку в споре SSTL с властями страны. SSTL и RCom хотя объединить имеющийся у них частотный спектр в диапазоне 800 МГц, чтобы использоваться его для технологии LTE.

Департамент телекоммуникаций Индии потребовал от SSTL доплатить $600 млн за такую возможность. Компания обратилась в Телекоммуникационный трибунал Индии, который встал на сторону SSTL и отменил данное требование. Но разбирательства по данному вопросу продолжаются.

Если дело закончится победой SSTL, то RCom, в соответствии с ранее заключенной между сторонами соглашением, будет должна доплатить российской компании $300 млн.

К началу 2012 г. АФК «Система» вложила в SSTL $2,5 млрд – с учетом платежей за частоты, включая долю, выкупленную Росимуществом. В 2013 г. компания заплатила за частоты $600 млн, при этом учитывался ранее осуществленный платеж в 300 млн.

После этого АФК «Система» выкупила привилегированные акции SSTL на $1,5 млрд. Кроме того, корпорация согласилась выплатить Росимуществу $750 млн за ее долю в индийской компании.

То есть всего АФК «Система» инвестировала в телекоммуникационный сектор Индии около $4,5 млрд. Вернуть удалось лишь порядка 1% от данной суммы. Правда, если RCom выплатит SSTL упомянутые $300 млн, корпорация сможет получить назад 6% от своих инвестиций. В пресс-службе корпорации не стали комментировать эти подсчеты.