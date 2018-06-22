Россияне тратят на смартфоны больше, чем в докризисном 2014 году

В I кв. 2018 г. аналитики отметили на российском рынке мобильных телефонов рост продаж устройств стоимостью от $200 до $300. При этом российские потребители начали покупать смартфоны подороже не ради имиджа, а ради высоких характеристик, считают эксперты.

Итоги квартала

В I кв. 2018 г. на российский рынок было поставлено 6,3 млн мобильных телефонов общей стоимостью $1,63 млрд. Об этом сообщает исследовательская компания IDC, опубликовавшая результаты исследования IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker.

Как поясняют в компании, рынок продолжает расти. В денежном выражении продажи смартфонов достигли рекордного показателя для первого квартала года — почти $1,6 млрд. Показатель оказался даже выше результата I кв. докризисного 2014 г., когда объем рынка смартфонов составил $1,4 млрд. IDC отмечает, что стоимость поставленных в Россию в I кв. 2018 г. мобильных телефонов почти достигла стоимости импортированных в этот же период иномарок — $1,63 млрд против $1,67 млрд.

В IDC считают, что продажи смартфонов останутся высокими на протяжении всего 2018 г., то есть на них не повлияет снижение курса рубля, вызванное новой волной американских санкций. Росту продаж должен поспособствовать выход на рынок ряда новых моделей с соотношением сторон экрана 18:9, которое позволяет увеличить площадь дисплея без увеличения корпуса устройства. По мнению IDC, это соотношение сторон вскоре найдет широкое применение не только во флагманском сегменте, но и в устройствах средней ценовой категории.

Дорого и функционально

По данным компании, россияне продолжают приобретать более дорогие устройства. Средняя цена Android-смартфона, купленного в минувшем квартале, оказалась самой высокой с III кв. 2014 г. и составила $175.

Как поясняет Саймон Бейкер, руководитель программы исследований рынка мобильных телефонов в IDC CEMA, в 2014 г., до падения курса рубля, россияне при выборе дорогого телефона были больше склонны руководствоваться «веяниями моды и соображениями имиджа». Теперь же они, покупая дорогой смартфон, стремятся получить в первую очередь высокие технические характеристики.

Россияне начали активно покупать смартфоны средней ценовой категории

Бейкер отмечает рост продаж в средней ценовой категории, к которой относятся устройства стоимостью от $200 до $300. В 2014 г. продажи в этой категории были небольшими, при этом в сегменте дорогих и дешевых устройств дела обстояли гораздо лучше. По словам менеджера программы исследований рынка мобильных телефонов в IDC Russia Натальи Виноградовой, за последний год в России существенно снизились продажи смартфонов базового уровня.

Лидеры рынка

Лидером российского рынка смартфонов является Samsung, которая осуществляет примерно четверть продаж. На втором месте находится китайская Huawei с долей рынка около одной восьмой. Ее догоняет Xiaomi, если говорить о количестве проданных устройств, которая продолжает наращивать продажи.

Продажи отдельных брендов подтверждают общий тезис о росте спроса на модели средней ценовой категории. Например, среди устройств Samsung модели серий J и A средней стоимости пользуются большей популярностью у россиян чем флагман Galaxy 9, который в IDC называют нишевым для российского рынка. Apple продолжает удерживать показатели на высоком уровне, но и у нее наибольшим спросом пользуется недорогая модель SE, сразу за ней идут iPhone 8 и 7.

Модель средней стоимости Huawei P Smart и модели дочернего бренда Huawei Honor 9 и 9 Lite пользуются наибольшим спросом из всех устройств этого производителя. У Xiaomi самой продаваемой по итогам квартала стала недорогая модель Redmi 5A.

Итоги 2017 года

Напомним, российский рынок смартфонов уже по итогам 2017 г. догнал докризисные показатели 2014 г. — в 2014 г. объем рынка составлял $6,3 млрд, а в 2017 г. достиг $6,4 млрд. Рост рынка в 2017 г. по сравнению с 2016 г. составил 25%. IDC поясняет, что частично российский рынок смартфонов обязан своим ростом в 2017 г. укреплению позиций Apple. Вообще же восстановление рынка впечатляет тем более, что кредит и доходы потребителя продолжают снижаться с 2014 г., то есть с начала падения курса рубля, отмечает компания. При этом в первом полугодии 2017 г. рынок был обязан своим ростом активности покупателей в регионах.

Если говорить о количестве проданных устройств, то лидером российского рынка смартфонов по итогам 2017 г. является Samsung, однако самую большую выручку получила Apple — за год она составила $2,6 млрд без учета НДС. Samsung занимает по деньгам второе место — выручка корейского вендора от продажи смартфонов в России достигла $1,5 млрд, несмотря на то, что он продал в 1,5 раза больше аппаратов, чем Apple.

На втором месте по количеству проданных в 2017 г. смартфонов находится Xiaomi. IDC отмечает высокий объем поставок, который китайский производитель удерживал два квартала подряд. Третье место по количеству проданных устройств занимает Huawei, которая демонстрирует несколько менее выраженный рост, чем Xiaomi.

По данным исследования, совокупные поставки двух китайских вендоров превышают объемы поставок Samsung и занимают более 25% рынка Android-смартфонов в России. Успех Xiaomi и Huawei аналитики объясняют тем, что конкурирующая компания Lenovo в IV кв. 2017 г. не завозила смартфоны на российский рынок, и это заставило покупателей обратить внимание на продукцию других китайских производителей.