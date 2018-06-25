«Мегафон» добавил резервирование и техподдержку в свой облачный ЦОД, чтобы заработать миллиарды

«Мегафон» добавил в свой облачный ЦОД резервное копирование и поддержку ИТ-специалистов. За счет этого оператор планирует нарастить свое присутствие на многомиллиардном рынке облачных решений до 5%.

Новая функциональность для виртуального ЦОДа

Как стало известно CNews, «Мегафон» расширил функциональность своего виртуального ЦОДа для сторонних корпоративных клиентов. Теперь им через облако доступна не только аренда вычислительных ресурсов и хранилища данных, но и резервное копирование, защита от киберугроз и поддержка ИТ-специалистов.

Клиентами своего виртуального ЦОДа в «Мегафоне» называют госструктуры и крупный бизнес. В последнем случае указываются сетевые ритейлеры, страховые компании и финансовые организации. За счет расширения функциональности ЦОДа оператор рассчитывает привлечь новых заказчиков именно из этих сфер.

Директор по маркетингу корпоративного бизнеса «Мегафона» Павел Захаров считает, что перевод вычислительных мощностей в виртуальную инфраструктуру позволяет клиентам избежать лишних затрат, и обеспечивает до 99,97% доступности данных.

«Мегафон» нарастил функциональность своего виртуального ЦОДа

Инвестиции в виртуальный ЦОД и сроки их окупаемости не раскрываются. В компании в течение трех лет намереваются захватить 5% российского рынка облачных решений, который по прогнозам iKS-Consulting к 2020 г. должен вырасти до 30 млрд руб. То есть 5% от него составит 1,5 млрд руб. В то же время свою текущую долю рынка в «Мегафоне» сообщить отказались.

Подробности о добавившихся сервисах

Резервное копирование предоставляется «Мегафоном» в различных форматах — раз в день, раз в месяц или в режиме реального времени. Поддержка специалистов подразумевает администрирование, настройку и обновление ПО, управление сетевыми устройствами, обслуживание СУБД. Услуги по линии информбезопасности включают антивирусы и предотвращение атак и киберугроз — в соответствии с российским законодательством о защите персональных данных.

Также «Мегафон» добавил возможность воспользоваться подпиской на ПО Citrix, Veritas и Microsoft (SQL, Exchange, Skype for business). Для работы высоконагруженных проектов появился доступ к ультрабыстрым хранилищам.

Как работает виртуальный ЦОД

Руководитель по услугам для корпоративного бизнеса «Мегафона» Олег Алексеев пояснил CNews, что виртуальный ЦОД появился у компании в 2017 г., хотя активные подключения клиентов начались с января 2018 г.

Физически серверные мощности располагаются в нескольких коммерческих ЦОДах в Москве, сертифицированных по стандартам Tier III. «Таким образом мы обеспечиваем георезервирование платформы для повышенной катастрофоустойчивости», — отмечает Алексеев.

Среди вендоров задействованного «железа» и ПО в «Мегафоне» называют HP (СХД), Cisco (серверы с процессорами Intel Xeon E-серии), Vmware, Dell EMC (СХД), Fortinet.

В компании отмечают, что расширение функциональности ЦОДа не потребовало наращивания серверных мощностей, хотя периодическое масштабирование системы происходит из-за роста клиентской базы.