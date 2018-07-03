МТС обогатит АФК «Система» на 15 миллиардов

МТС объявила новую программу выкупа собственных акций. Компания планирует скупить ценные бумаги на сумму до 30 млрд руб., половина которых будет выкуплена у контролирующего акционера МТС – АФК «Система». Этой корпорации нужны денежные средства после судебных разбирательств с «Роснефтью».

МТС выкупает собственные акции на 30 млрд рублей

Совет директоров компании «Мобильные телесистемы» (МТС) одобрил новую программу выкупа собственных акций (buy-back). Программа будет действовать в течение двух лет. Планируется приобрести акции на сумму до 30 млрд руб. Выкупом будет заниматься «Бастион», 100% «дочка» МТС.

Половину акций продаст АФК «Система»

Одновременно стало известно, что контролирующий акционер оператора МТС АФК «Система» намерена принять участие в выкупе. «Дочка» АФК «Система» «Система-Финанс» заключила с МТС договор о купле-продаже ее акций.

Количество акций, которые АФК «Система» продаст МТС, будет зависеть от общего числа акций, которые выкупит МТС, и при этом будет пропорционально доле АФК «Система» в МТС.

МТС купит у АФК «Система» свои акции на 15 млрд рублей

После судебных разбирательств с «Роснефтью» АФК «Система» нуждается в деньгах

АФК «Система» владеет 50,01% акций МТС, при этом после продажи акций у АФК «Система» останется контроль над МТС, значит, АФК «Система» может заработать на этом до 15 млрд руб.

Как МТС выкупала собственные акции у АФК «Система» и миноритариев

За последнее время это уже не первая программа выкупа собственных акций, которую объявила МТС. В апреле 2016 г. МТС одобрила аналогичную программу сроком на три года и объемом также на 30 млрд руб.

Осенью 2016 г., в рамках данной программы, МТС объявила о намерении выкупить собственные акции на сумму 10 млрд руб. Из этой суммы половина должна была быть выплачена миноритарным акционерам, половина АФК «Система».

Однако объявленный компанией ценовой коридор в 199-299 руб. за одну акцию оказался неинтересен инвесторам. В результате МТС смогла купить только 0,16% собственных акций на сумму 700 млн руб. Половина этих акций была куплена у АФК «Система».

В связи с этим в начале 2017 г. МТС объявила о втором этапе проведения выкупа собственных акций. Тогда ценовой коридор был повышен до 253-283 руб. за одну акцию. Затем его еще раз повысили – до 270-290 руб. за одну акцию.

Такое предложение было радостно встречено инвесторами. К выкупу было предъявлено 20,4 млн акций МТС, хотя по правилам оферты компания не могла приобрести более 16 млн собственных акций. В результате МТС выкупала предъявленные ей акции с коэффициентом 0,79.

В рамках второго этапа выкупа МТС потратила 9,3 млрд руб. Половина этой суммы - 4,65 млрд руб. ушла на выкуп акций у АФК «Система». Выкупом акций занималась «дочка» МТС «Стрим – Диджитал», которая приобрел 1,6% акций компании.

Осенью 2017 г. МТС объявила о новом этапе выкупа своих акций на сумму до 20 млрд руб. До конца 2017 г. «Стрим – Диджитал» выкупила 2,2% акций МТС на 12,475 млрд руб. В начале 2018 г. было выкуплено еще 1,3% акций за 7,354 млрд руб. В обоих случаях примерно половина купленных акций была приобретена у АФК «Система», которая заработала на этих сделках 9,5 млрд руб.

В результате МТС выполнила предыдущий план: было выкуплено 5,3% собственных акций за 29,8 млрд руб. Из этой суммы 14,5 млрд руб. ушли на выкуп акций у АФК «Система».

АФК «Система» нуждается в денежных средствах на расплату с МТС

За последние годы АФК «Система» удается продавать часть принадлежащих ей акций МТС, сохраняя контроль над компанией. Это происходит за счет того, что МТС погашает приобретаемые акции. Помимо участия в программе МТС по выкупу собственных акций, АФК «Система» дважды в 2016 г. продала акции МТС на общую сумму $226 млн.

В последние годы АФК «Система» испытала ряд драматических проблем в связи с принадлежавшей ей нефтяной компанией «Башнефть». В 2014 г. суд постановил, что компания была незаконно приватизирована, и постановил изъять ее в госсобственность.

Затем «Башнефть» была приватизирована и перешла в собственность подконтрольной государству «Роснефти». После этого «Роснефть» потребовала от АФК «Система» компенсации за время владения ее «Башнефтью.» В конце 2017 г. стороны заключили мировое соглашение, согласно которому АФК «Система» выплатит «Роснефти» 100 млрд руб.