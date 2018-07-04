Крупнейшему в мире сотовому оператору запрещают работать в США

Правительство США увидело в очередной крупной китайской компании «потенциальную угрозу национальной безопасности». На этот раз под ударом оказалась компания China Mobile – один из крупнейших в мире операторов сотовой связи.

China Mobile могут отказать в праве работать в США

Национальное управление по телекоммуникациям и информации США (National Telecommunications and Information Administration – NTIA) выступило с заявлением, в котором рекомендует Федеральной комиссии по связи (Federal Communications Commission – FCC) отклонить заявку China Mobile на предоставление телекоммуникационных услуг на территории США. Свое решение ведомство объяснило соображениями национальной безопасности.

China Mobile - крупнейший в мире оператор сотовой связи по числу абонентов. Его абонентская база превышает 849 млн. Второе место по этому показателю занимает холдинг Vodafone, обслуживающий разными юридическими лицами более, чем 460 млн абонентов.

Беспокойство у NTIA вызывает тот факт, что China Mobile в большой степени зависит от китайского государства – ее крупнейшего акционера (на момент подачи заявки в FCC Правительству КНР принадлежало 74% акций компании) и может по его запросу выдавать персональные данные и записи переговоров американских абонентов государственным структурам КНР.

«Даже если China Mobile действительно использует защищенное оборудование, как она утверждает, риск, который China Mobile будет представлять как оператор этого оборудования, сводит на нет любые достоинства его защищенности», – говорится в заявлении NTIA.

По мнению чиновников из NTIA, любая иностранная компания, доля государства в которых превышает 10%, должна подвергаться самой тщательной проверке.

Власти США могут отказать China Mobile в праве работать на территории государства из-за опасений шпионажа

China Mobile подала заявку в FCC в 2011 г. и по сей день не получила какого-либо официального ответа от ведомства. В 2013 г. юристы China Mobile обратились к FCC с просьбой ускорить изрядно затянувшийся процесс ее рассмотрения, объяснив, что подобный простой негативно сказывается на бизнесе компании в США.

О мерах в отношении других китайских технологических компаний

За прошедшие несколько месяцев Правительство США приняло ряд мер против китайских технологических компаний – тоже якобы из соображений национальной безопасности. Наиболее значимые из них – против Huawei и ZTE.

Белый Дом принудил AT&T и Verizon, крупнейших операторов сотовой связи в стране, отказаться от распространения смартфонов через свои розничные сети.

В середине мая 2018 г. ZTE сообщила о приостановке деятельности в США, после того как администрация президента Дональда Трампа (Donald Trump) запретила американским компания продавать китайскому производителю аппаратуру и ПО. Данный запрет негативно сказался на деятельности ZTE, активно закупающей американские электронные компоненты и технологии компаний Qualcomm, Micron и прочих.

Санкции на срок в семь лет были наложены на ZTE из-за поставок оборудования в Иран и Северную Корею – государства, в отношении которых в США введено эмбарго.

Некоторое время спустя Дональд Трамп объявил о намерении помочь ZTE избавиться от запретов, наложенных на компанию. О том, что ZTE может вернуться в бизнес и о переговорах с Си Цзиньпинем, председателем КНР, Трамп сообщил при помощи личного twitter-аккаунта.