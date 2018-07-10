Депутаты проголосовали за отмену роуминга в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене внутрисетевого и национального роуминга в России. Депутаты считают, что сотовые операторы в результате предлагаемых мер потеряют не более 1,5% от своих доходов. Документ был поддержан правительством.

Законопроект об отмене роуминга внутри России принят в первом чтении

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об отмене национального и внутрисетевого роуминга. Документ в виде поправок в Закон «О связи» в прошлом году был внесен главой фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым и его коллегами по фракции.

Законопроект предполагает изменение статьи 54 Закона «О связи», регламентирующий порядок оплаты услуг связи. Депутаты предлагают добавить пункт о том, что оплата телефонных соединений между абонентами в пределах территории России должна осуществляться по единому тарифу оператора связи независимо от местонахождения в пределах России как вызывающего, так и принимающего абонента.

Соответственно, при поездках по России с абонентов не будет взыматься роуминговая надбавка как на исходящие, так и на входящие звонки. Возможность взимать плату за входящие сохранится только в международном роуминге.

В чем разница между внутрисетевым и национальным роумингом

Внутрисетевым роумингом называется роуминг, который возникает при перемещении абонента между различными регионами, но в сети одного оператора. Национальным роумингом называется роуминг при перемещении абонентам между различными регионами и между различными операторами.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене внутрисетевого и национального роуминга в России

Тарифы на внутрисетевой роуминг ниже тарифов на национальный роуминг. В настоящее время «большая тройка» сотовых операторов: «Вымпелком», МТС и «Мегафон» - предоставляют услуги внутрисетевого роуминга практически на всей территории России. Исключением является полуостров Крым, где действует национальный роуминг.

Четвертый федеральный оператор Tele2 имеет сотовые сети не во всех регионах, но услуги по льготным тарифам на внутрисетевой роуминг предоставляет на всей территории страны, кроме опять-таки Крыма.

Роуминг внутри страны - это «архаизм»

Авторы законопроекта в пояснительной записке указывают, что национальный роуминг «является ни чем иным, как архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории России и являющимся по своей сути лишь дополнительным источником доходов соответствующих операторов связи».

Авторы документа напоминают, что национальный роуминг образовался в России в силу исторических причин и специального регулирования, когда каждый из операторов связи осуществлял соединения через единого общероссийского оператора связи (им была компания «Межрегиональный Транзиттелеком»). Ввиду этого у таких операторов возникали дополнительные издержки.

Но в настоящий момент указанный механизм соединения «применяется в исключительных случаях и не является массовым», в связи с чем взимание дополнительных платежей при перемещении абонентов в пределах России является «избыточным».

При этом в пояснительной записке говорится, что для сотовых операторов доходы от национального роуминга приносят не более 1,5% от общего объема доходов, то есть отмена национального роуминга не принесет серьезных потерь для операторов связи. Кроме того, в 2017 г. Евросоюз отменил роуминг на своей территории.

Правительство тоже против роуминга внутри России

В своем отзыве на законопроект Правительство поддержало предлагаемую идею, однако высказалось за изменение формулировок. В кабинете министров считают, что изменения необходимо вносить в другую статью Закона «О связи» - 46, регламентирующую обязанности операторов. Предлагается в данной статье прописать обязанность оказывать услуги связи на территории России по одинаковым тарифам как при нахождении абонента в своем домашнем регионе, так и за пределами его.

Такой подход должен обеспечить ликвидацию как внутрисетевого, так и национального роуминга, считают в правительстве. В пресс-службах «Вымпелкома» и «Мегафона» к моменту публикации не ответили на запросы CNews по данному вопросу. В пресс-службе МТС от комментариев отказались.

Как исполнительная и законодательная власть борются за отмену роуминга внутри России

В 2017 г. различные ветви власти начали активную борьбу за отмену роуминга в России. Помимо вышеуказанного законопроекта, в Госдуму был внесен еще один законопроект - от депутатов фракции ЛДПР. Он предполагает отмену не только внутрисетевого и национального роуминга, но и роуминга между Россией и Белоруссией.

Параллельно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала большой четверке сотовых операторов: «Вымпелкому», МТС, «Мегафону» и Tele2 - предписания об отмене как внутрисетевого, так и национального роуминга. В связи с невыполнением этих предписаний ФАС возбудила в отношении указанных операторов два антимонопольных дела: о внутрисетевом роуминге и о национальном роуминге.

После этого операторы вступили в диалог с ФАС и начали корректировать свои тарифы, в том числе были снижены тарифы на роуминг в Крыму. В части внутрисетевого роуминга операторы стали предлагать схемы, по которым абонент при путешествии в другой регион может бесплатно принимать входящие звонки от иных абонентов из этого региона. Однако в части внутрисетевого роуминга ФАС оказалась не удовлетворена действиями «Вымпелкома», МТС и «Мегафона» и возбудила в их отношении новые антимонопольные дела.

В части же национального роуминга ФАС, наоборот, признала факт добровольного устранения «Вымпелкомом», МТС и «Мегафоном» указанных нарушений. А вот в случае с Tele2 ведомство признало оператора нарушителем антимонопольного законодательства.