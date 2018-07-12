Государственный телеком-гигант Казахстана поглотит крупнейшего сотовика республики

«Казахтелекому» разрешили купить контрольный пакет акций Kcell

Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗ) Министерства национальной экономики Казахстана разрешил подконтрольному государству оператору фиксированной связи «Казахтелеком» купить 75% голосующих акций сотового Kcell. Об этом говорится в сообщении КРЕМЗ.

Kcell – лидирующий в Казахстане сотовый оператор. 51% его акций принадлежат холдингу Fintur, в котором пакетом в 58,55% акций владеет шведская Telia, оставшимися 41,5% - турецкий Turkcell. Также Telia владеет еще 24% акций Kcell напрямую.

В 2015 г. Telia решила продать все свои активы в странах СНГ и Грузии. В конце 2017 г. Telia, по информации источников CNews, провела тендер по продаже принадлежащей ей в совокупности 75% акций Kcell. Победителем тендера выступил «Казахтелеком», который вскоре подал соответствующее ходатайство в КРЕМЗ.

Beeline увидел угрозу конкуренции

Однако рассмотрение заявки затянулось из-за угроз ограничения конкуренции. Особое беспокойство высказал сотовый оператор «Кар-Тел» (торговая марка Beeline, вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon). В результате сделки число участников рынка сотовой связи Казахстана может сократиться с трех до двух, а под контролем связанных с «Казахтелекомом» структур окажется 75% доступных в Казахстане частот для сотовой связи.

Крупнейший в Казахстане оператор фиксированной связи «Казахтелеком»

покупает лидирующего мобильного оператора Kcell

На рынок сотовой связи «Казахтелеком» вышел в 2012 г. Тогда «дочка» оператора «Алтел» стала первым в республике оператором стандарта LTE. Позднее «Алтел» получила лицензии на сотовую связь стандартов GSM и 3G/UMTS.

В конце 2015 г. «Казахтелеком» договорился со шведской Tele2 об объединении их сотовых активов. В образовавшемся совместном предприятии «Мобайл Телеком Сервис» (МТС) Tele2 получил голосующую долю размеров 51% и экономическую 49%. «Казахтелеком» получил экономическую долю размером 49% и голосующую размером 51%.

У сторон также есть call- и put-опционы, позволяющие «Казахтелекому» купить, а Tele2 продать долю в казахстанском МТС. После этого число участников сотового рынка Казахстана сократилось с четырех до трех.

Власти решили, что «Казахтелекома» нет на сотовом рынке

В сообщении КРЕМЗ говорится, что при рассмотрении ходатайства «Казахтелекома» был проведен тщательный анализ рынка, учитывались позиции всех игроков и совместно с министерством информации и коммуникаций проведена оценка эффекта от сделки. Власти республики пришли к выводу, что казахстанский МТС не входит в одну группу с «Казахтелекомом», так как контрольный пакет акций МТС принадлежит Tele2.

Соответственно, сейчас у «Казахтелекома» нет своей доли на сотовом рынке. С покупкой же Kcell доля «Казахтелекома» на этом рынке составит 37,5%. В то же время КРЕМЗ обязал «Казахтелеком» обеспечить управление Kcell со стороны независимого менеджмента, в работу которого «Казахтелекому» нельзя будет вмешиваться.

Кроме того, власти выставили «Казахтелекому» еще целый ряд условий. В течение трех лет должны сохраняться действующие тарифы Kcell, также должны быть сохранены договора по совместному развитию инфраструктуры с другими участниками сотового рынка.

Должен быть сохранен принадлежащий Kcell бренд Activ. Также Kcell должны разработать новые дополнительные услуги, обеспечить покрытие сетей 4G в населенных пунктах с числом жителей от 4 тыс человек до 2021 г и запустить сети 5G до 2022 г.

Представитель «Кар-Тел» Алексей Бендзь говорит, что его компания пока не видел сам текст постановления КРЕМЗ и будет его изучать. В то же время Бендзь считает, что пресс-релиз КРЕМЗ вызывает много вопросов, в частности, относительно расчета рыночных долей и утверждения об отсутствии «Казахтелекома» на сотовом рынке.

Сколько стоит Kcell

Акции Kcell котируются на Лондонской (LSE) и Казахстанской фондовой биржах. Исходя из котировок на LSE, капитализация KCell составляет $918 млн. Соответственно, рыночная стоимость продаваемого Telia пакета в 75% акций составляет $688 млн.

В пресс-службе Telia отказались комментировать незавершенную сделку. В пресс-службе «Казахтелекома» к моменту публикации не ответили на вопрос CNews относительно Kcell. 9% акций Kcell принадлежат российско-казахстанскому фонду «Фридом Финанс». Представитель фонда не стал говорить, будет ли его структура, вслед за Telia, продавать «Казахтелекому» свою долю в Telia.