Власти обвинили в спаме МТС, «Билайн» и «Мегафон»

ФАС сообщает, что МТС, «Билайн» и «Мегафон» незаконно распространяли по SMS рекламу, на получение которой пользователи не давали согласие. О спаме в ФАС сообщили сами абоненты. Нарушителям придется уплатить штраф от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. за каждый факт распространения спама.

ФАС обвиняет операторов

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России сообщило, что сотовые операторы «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), МТС и «Мегафон» нарушили закон «О рекламе» путем распространения спама с помощью SMS-сообщений. Как поясняет ФАС на своем сайте, жалобы на нежелательную рекламу поступили от самих абонентов — получателей спама. К жалобам прилагались скриншоты незаконно рассылаемых SMS.

Как выяснилось, «Вымпелком» распространял рекламу лаборатории медицинских анализов «Лаборатория Гемотест», а также рекламировал вклады, которые предлагает банк «Открытие», и букмекерскую контору Bingo Boom. МТС рекламировал абонементы на фитнес, кроме того, сообщал о скидках в интернет-магазинах Wildberries и «Л'Этуаль». «Мегафон» с помощью SMS-спама занимался продвижением дополнительных услуг.

Также нарушителем закона «О рекламе» был признан Тинькофф банк, который предлагал пользователям услуги и товары с помощью телефонных звонков. К жалобам, которые поступили в ФАС на банк, прилагались аудиозаписи этих звонков.

Как будут наказаны нарушители

ФАС сообщает, что нарушителям было выдано предписание о прекращении и недопущении нарушения законодательства о рекламе. Служба заявила, что «в ближайшее время по некоторым делам будет возбуждено административное производство» по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях. За каждый факт незаконно распространяемой рекламы нарушителям придется уплатить штраф от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Часть 1 статьи 18 закона «О рекламе» гласит, что распространять рекламу по электросвязи, в том числе по телефонной, факсимильной и подвижной радиотелефонной связи, можно только в том случае, если абонент дал предварительное согласие на это. Если распространитель рекламы не может доказать наличие этого согласия, то реклама считается распространяемой незаконно. По первому требованию абонента распространитель рекламы должен перестать присылать ему спам.

ФАС обвиняет крупнейших российских операторов сотовой связи в распространении спама

Согласно части 1 статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях, если рекламодатель, производитель или распространитель рекламы нарушают указанный параграф закона «О рекламе» им грозит административный штраф в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. для граждан, от 4 тыс. до 20 тыс. руб. для должностных лиц и от 100 тыс. до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

Антиспам в законодательстве

Напомним, в октябре 2014 г. в силу вступили поправки к закону «О связи», которые запретили SMS-рассылки с федеральных телефонных номеров, после чего получатели SMS-спама вместо телефонных номеров, с которых приходят эти сообщения, стали видеть их названия, написанный латинскими буквами и цифрами.

Также было дано определение сообщений, которые можно распространять только с предварительного согласия абонента. Это сообщения, которые передаются «по сети подвижной радиотелефонной связи» или «с использованием нумерации, не соответствующей российской системе и плану нумерации, а также сообщений, передача которых не предусмотрена договором о межсетевом взаимодействии с иностранными операторами связи». Сообщения, отправленные физическими лицами с персональных номеров под определение не подпадают.

Кроме того, было уточнено само понятие «согласие» на получение SMS-рассылок и введены обязательные договора между рекламодателями и операторами для признания рассылки законной. Наконец, поправки позволили абонентам напрямую обращаться к операторам связи с требованием удалить их номер из рассылки. До этого операторы не могли блокировать ссылки, поскольку должны были передавать все сообщения.