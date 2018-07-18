Санкции США против ZTE ударили по владельцам «Билайна»

Сотовые операторы группы Veon в разных странах столкнулись с проблемами в модернизации своих сетей из-за санкций, введенных властями США против ZTE. Так, украинский «Киевстар» запустил свою 4G-сеть позже конкурентов.

Veon пострадал от санкций против ZTE

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») испытывает проблемы в разных странах своего присутствия из-за санкций, наложенных властями США в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

В 2017 г. Министерство торговли США наложило штраф на ZTE в размере $1,2 млрд из-за поставок оборудования и ПО в Иран и Северную Корею, а также выдвинуло требование по увольнению ряда топ-менеджеров корпорации.

В апреле 2018 г. власти США пришли к выводу, что ZTE не выполнила данное требование, и на семь лет запретили американским корпорациям Qualcomm и Intel поставлять китайской компании свои комплектующие.

Кроме того, ZTE запретили использовать сервисы Google на своих смартфонах. Такой поворот событий поставил ZTE на грани разорения и остановки производства. Но недавно корпорация достигла соглашения с Министерством торговли США. ZTE обязалась выплатить еще один штраф в размере $1 млрд и сменит свое высшее руководство, после чего санкции были сняты.

ZTE не смогла выполнить контракт с «дочкой» Veon на 1 млрд евро

По данным Reuters, невозможность ZTE исполнять свои обязательства коснулась операторов группы Veon. В первую очередь речь идет об итальянском сотовом оператора Wind Tre, который Veon владеет на паритетных началах с гонконгской Hutchison. Недавно Veon договорилась с Hutchison о продаже своей доли за 2,45 млрд евро.

Операторы группы Veon в разных странах столкнулись с проблемами из-за санкций, введенных властями США против ZTE

У Wind Tre был контракт с ZTE на модернизацию радиооборудования на сумму 1 млрд евро. Из-за санкций со стороны американских властей ZTE оказалась неспособна выполнить половину данного контракта. В итоге итальянская «дочка» Veon вынуждена была закупать оборудование шведской Ericsson.

«Киевстар» запустил 4G позднее конкурентов

Принадлежащий группе Veon украинский сотовый оператор «Киевстар» из-за данной ситуации вынужден был запустить сеть стандарта LTE (4G) на два с лишним месяца позднее первоначальных планов. 4G-лицензии на Украине были выданы в начале 2018 г. Их получили «Киевстар», «ВФ Украина» («дочка» российской МТС, торговая марка Vodafone) и Lifecell.

Оператор «Киевстар» хотел запустить 4G-сеть в апреле, но этого не произошло, так как он намеревался использовать оборудование ZTE. В результате запуск сети состоялся только в июле: оператор задействовал ту часть сети, которая не зависит от ZTE. А конкуренты смогли опередить «Киевстар».

До этого украинское издание «Лига.нет» писало, что «Киевстар» намерен провести тендер по выбору нового поставщика телекоммуникационного оборудования и заместить базовые станции стандартов GSM и UMTS (3G) производства ZTE.

Американские власти разрешили исправить сбой в Бангладеше

Проблемы были и у принадлежащего Veon сотового оператора Banglalink из Бангладеш. Попытка модернизации сети обернулась сбоем. Только через 11 часов власти США разрешили поставить оператору необходимое решение.

В ситуацию вмешивалась и Международная ассоциация GSM. В течение месяца ассоциация проводила переговоры с Министерством торговли США с целью обеспечить телекоммуникационным операторам возможность продолжения их работы и разрешения проблем, подобных тем, с которыми столкнулся Banglalink.

Все оборудование, которое Veon получил от ZTE после введения санкций, было возвращено обратно. Источник, близкий к Veon, сообщил Reuters, что компания задумалась над дублированием вендоров. Veon не хочет более попадать в подобную ситуацию. Проблемы с оборудованием ZTE были и у испанского оператора Telefonica.

В пресс-службе Veon к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному поводу. В пресс-службе российского представительства ZTE заявила, что с 14 июля 2018 г. компания вышла на полную мощность и быстро восстанавливает свою операционную деятельность.