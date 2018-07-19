«Ростех» выводит в серию микросхемы, зарубежные аналоги которых «неизвестны»

Микроэлектронная «дочка» «Ростеха» — институт «Прогресс» — потратила 21 млн руб. на то, чтобы запустить в серийное производство свою микросхему, которая была разработана не менее пяти лет назад.

Микросхемы без аналогов — в серию

Дочернее предприятие «Ростеха» — НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» — запускает в серию свои микросхемы для спутниковой связи, навигации и радиолокации, зарубежные аналоги которых, по заверению разработчика, «неизвестны». Это следует из документов тендера предприятия на освоение производства, проведение квалификационных испытаний и сборку микросхем с категорией качества «ВП». Данная аббревиатура означает «военную приемку» — с предъявлением к электронике повышенных требований по качеству. Их удовлетворение подразумевает возможность использования изделий в аппаратуре, отказ которой ведет к «существенным последствиям».

Определение исполнителя работ «Прогресс» осуществил в формате закупки у единственного поставщика с ценой договора, установленной на уровне 21 млн руб., и временем его исполнения до 30 ноября 2018 г. Название подрядчика на сайте госзакупок сейчас в явном виде нигде не прописано. Однако по ряду независимых друг от друга косвенных данных, например по адресу поставки сырья для работ, можно сделать вывод, что это «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ).

Эта организация говорит о себе как об одном из четырех подобных центров, организованных в 2010 г. госкорпорацией «Роснанотех» — совместно с «Зеленоградским инновационно-технологическим центром» и национальным исследовательским университетом МИЭТ.

«Прогресс» запускает в серию микросхемы для спутниковой связи, навигации и радиолокации

На момент выхода публикации в «Прогрессе» и в пресс-службе «Ростеха» не ответили на вопросы CNews, касающиеся того, в каком именно объеме в будущем планируется выпускать микросхемы, и кто может стать их непосредственными пользователями.

Что за схема выпускается

Точное название предстоящего к тиражированию изделия — микросхема 1338ХК8У. Технически она относится к категории аттенюаторов (от фр. attenuer — смягчать, ослаблять), которые в электронике призваны снижать интенсивность электрических или электромагнитных колебаний. Непосредственно в отношении 1338ХК8У ее создатели сообщают, что она служит для регулирования амплитуды входных сигналов так называемого L-диапазона.

Микросхема выполнена в металлокерамическом корпусе. Диапазон рабочих частот заявлен на уровне 0,1—1,55 ГГц, дискретность — 6 бит, ток потребления — 50 мА, напряжение питания аналоговой части — 5 В ± 0,15 В, цифровой части — 2,5 В ± 0,15 В, температурный диапазон — от -60 до +85 ˚С.

Что нужно сделать подрядчику

Для исполнения контракта ЗНТЦ требуется с помощью «полуфабрикатов» заказчика — кристаллов и корпусов — выпустить установочную партию в 225 микросхем, а затем основную серию в 582 штуки, с вышеупомянутой категорией качества «ВП».

Помимо этого, фронт работ включает разработку техдокументации на процесс сборки микросхем, а также осуществление отбраковочных испытаний. Последние состоят из «электротермотренировки» продукции, проведения механических испытаний, включая линейное ускорение, и измерение электрических параметров в диапазоне рабочих температур.

Выпуск или перевыпуск?

В техзадании вышеописанного тендера есть указание на то, что основанием для осуществления проекта стало решение «о порядке выполнения работ по восстановлению производства микросхем 1338ХК8У» от 17 декабря 2017 г., утвержденное заместителем директора (на тот момент) департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Павла Куцько.

В терминологии министерства «восстановление производства» — это запуск в серию уже ранее изготавливаемых изделий по действующей технологической и конструкторской документации, с проведением контрольных испытаний по подтверждению их соответствия требованиям технических условий.

Из этого определения не вполне ясно, в каких именно объемах ранее изготавливалась микросхема — штучно, мелкосерийно или как-то еще. Однако из тематической публикации сотрудников «Прогресса» от 2015 г. следует, что микросхемы на тот момент поставлялись заинтересованным организациям «для проведения исследований в аппаратуре». Из этого можно сделать вывод, что о массовом выпуске 1338ХК8У речь все же не шла, хотя в каталогах «Прогресса» изделие представлено как минимум с 2013 г.

В «Прогрессе» и в «Ростехе» окончательно этот вопрос CNews не прояснили.

Примечательные факты о «Прогрессе»

«Прогресс» был основан в 1987 г. на базе подразделений НИИ «Автоматика» и ЦНИТИ как центр автоматизированного проектирования специализированных СБИС (сверхбольших интегральных схем) Министерства промышленности средств связи СССР.

СБИС предприятия применяются в модемах спутниковой связи, аппаратуре АТМ и ИКМ, радиолокации, спутниковой навигации, подвижной радиотелефонной связи, внутризоновых и магистральных сетях связи.

В институте заверяют, что он одним из первых в России выполнял заказы на проектирование СБИС для таких мировых лидеров отрасли как Motorola, VLSI Technology, Nortel, ST Microelectronics, Gold Star, SGS Tompson и др.