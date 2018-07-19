«Мегафон» научился делать УЗИ через сеть 5G

«Мегафон» подключил аппарат УЗИ к сети 5G

Оператор «Мегафон» показал тестовый фрагмент сотовой сети будущего, пятого поколения (5G).

В частности, на стенде «Мегафона» на Moscow Urban Forum была показана телемедицинская установка для ультразвукового исследования организма (УЗИ). Основным элементом установки является роботизированная рука, которая передвигается по телу человека и осуществляет его сканирование.

Установка подключена к сети 5G, управление ей осуществляет врач с помощью компьютера. Во время демонстрации врач находилась в отдельном помещении. В условиях реального применения врач сможет управлять установкой из другого города.

Идея данного комплекса состоит в том, чтобы возможность осуществлять УЗИ была в удаленных районах, где нет квалифицированного медицинского персонала. В то же время желательно присутствие лиц, имеющих минимальные медицинские навыки, например, фельдшеров.

Телемедицинская установка для ультразвукового исследования организма

Между пациентом и фельдшером, с одной стороны, и врачом с другой стороны осуществляется видеоконференцсвязь. Пациент и фельдшер видят врача на мониторе. В то же время над койкой установлен видеокамера, благодаря которой врач также видит пациента.

Почему нельзя сделать УЗИ через сеть 4G

В ходе демонстрации скорость передачи данных составляла порядка 300 Мбит/с. Такую скорость можно получить и сейчас в сетях четвертого поколения (4G) стандарта LTE Advanced.

Но для работы роботизированной руки необходима передача телеметрической информации с меньшей, чем есть у существующих сетей, задержкой сигнала. Задержка сигнала должна быть до 8 мс. Сети 5G обеспечивают такой параметр, тогда как у сетей 4G задержка сигнала составляет 12-15 мс. Врач, участвовавшая в эксперименте, говорит, что практически не чувствовала задержке при работе с аппаратом.

Установка УЗИ в работе

В ходе эксперимента использовалось оборудование для сети 5G производства китайской Huawei. Установка УЗИ была произведена другой китайской компанией – MGI. У MGI уже есть готовый телемедицинский комплекс, но до сих пор подключение к нему осуществлялось по проводной сети.

Где еще использовали 5G

«Мегафон», являясь субподрядчиком прошедшего недавно Чемпионата мира по футболу , в 2017 г. получил от Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) возможность тестировать сети 5G в 11 городах – участниках Чемпионата. Частоты были выделены в диапазонах 3,8 ГГц и 25,25 – 29,5 ГГц.

Ранее «Мегафон» демонстрировал в Казани другой сценарий использования 5G. К сотовой сети был подключен беспилотный микроавтобус ШАТЛ производства КАМАЗ. Сеть 5G использовалась для передачи телеметрической информации в диспетчерский пункт.