У хозяина «Билайна» появился постоянный руководитель

Главным операционным директором группы Veon на постоянной основе стал норвежец Шелль Мортин Йонсен. Одновременно группу покинул глава бизнес-единицы Евразия и гендиректор украинского сотового оператора «Киевстар» Петр Чернышев.

Временного руководителя Veon сделали постоянным

Главным операционным директором группы Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») назначен норвежец Шелль Мортин Йонсен (Kjell Morten Johnsen), говорится в сообщении Veon. В 2016-2017 гг. он был генидректором «Вымпелкома».

Весной 2018 г., когда Veon покинул гендиректор Жан Ив Шарлье (Jean Yves Charlier), Йонсен уже был назначен на пост главного операционного директора, но на временной основе.

Тогда же председатель совета директоров Veon, американка Урсула Бернс (Ursula Burns) получила пост исполнительного председателя совета с целью надзирать за деятельностью топ-менеджмента компании до нахождения постоянного гендиректора.

С 2016 г. Йонсен также был руководителем бизнес-единицы«Зрелые рынки», в который Veon объединил Россию и Италию. Теперь же Veon решил отказаться от территориальных бизнес-единиц, а руководители принадлежащих группе сотовых операторов будут подчиняться Йонсену напрямую.

Гендиректор «Киевстара» Петр Чернышев покинул Veon

Одновременно стало известно об уходе из Veon гендиректора украинского сотового оператора «Киевстар» Петра Чернышева, который одновременно возглавлял бизнес-единицу «Евразия» (в нее входили постсоветские страны, исключая Россию).

Главным операционный директор группы Veon Шелль Мортин Йонсен

Чернышев был гражданином России, но с 2005 г. работал на Украине в пивоваренной компании Carlberg. В 2014 г. он возглавил «Киевстар». Его назначение совпало с ухудшением в российско-украинских отношениях, после чего Чернышев публично отказался от гражданства России в пользу гражданства Украины.

При Чернышеве «Киевстар» в 2015 г. вошел в число победителей конкурса по распределению 3G-частот и стал строить соответствующие сети. В 2018 г. «Киевстар» получил на аукционе 4G-частоты в диапазонах 1800 МГц и 2,5 ГГц.

Аукциону предшествовала сложная процедура рефарминга: «Киевстар» владел наибольшей полосой частот в диапазоне 1800 МГц, но согласился поделиться частью частот с конкурентами: компанией «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone, принаделжит российской МТС) и Lifecell.

Весной 2018 г. он, дополнительно к посту гендиректора «Киевстара», занял пост главы бизнес-единицы «Евразия». В связи с этим его уход из Veon выглядит неожиданным.

«Киевстар» доверили главе казахстанского Beeline

Исполнять обязанности гендиректора «Киевстара» на временной основе будет Александр Комаров, который является главой казахстанской «дочки» Veon - «Кар-Тел» (торговая марка Beeline). Комаров гражданин Украины.

В 2005-2013 гг. он возглавлял рекламное агентство GroupM. В 2013 г он принял приглашение стать коммерческим директором «Кар-Тел». В тот период компанию возглавлял другой украинский гражданин, бывший директор по маркетингу «Киевстара» Тарас Пархоменко. В 2016 г. Пархоменко покинул свой пост и стал гендиректором «Кар-Тел».

Кто еще покинул Veon

Руководитель еще одной бизнес-единицы Veon «Развивающиеся рынки» Аамир Хафеез Ибрагим (Aamir Hafeez Ibrahim) сосредоточится на руководстве принадлежащего группе пакистанского оператора Jazz.

Veon покидают директор по коммерции и цифровым сервисам Кристофер Шлаеффер (Christopher Schlaeffer) и директор по коммуникациям Марк МакГанн (Mark MacGann).