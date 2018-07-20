Из Минкомсвязи уволились два замминистра

Рашид Исмаилов и Дмитрий Алхазов, заместители министра по международному сотрудничеству и телекому соответственно, покидают свои должности в Минкомсвязи. Алхазова может заменить замглавы Роскомнадзора Олег Иванов.

Уход заместителей министра

Два заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Рашид Исмаилов и Дмитрий Алхазов — покидают свои посты по собственной просьбе. Соответствующие распоряжения правительства опубликованы 19 июля 2018 г. вечером. В зону ответственности Алхазова в министерстве входил телеком, Исмаилов занимался вопросами международного сотрудничества. Ранее источники CNews сообщали о грядущем уходе этих заместителей министра.

Накануне CNews писал, что замглавы Роскомнадзора Олег Иванов может стать замминистра цифрового развития, ответственным за телекоммуникационную отрасль, то есть заменить в министерстве Дмитрия Алхазова.

Кто такой Рашид Исмаилов

Рашид Исмаилов был назначен заместителем министра связи и массовых коммуникаций в августе 2014 г. До этого с января 2013 г. занимал должность директора Департамента международного сотрудничества.

До прихода в Минкомсвязи занимал пост вице-президента Huawei Technologies, отвечал за сервис, закупки и поставки компании в России, Украине, Белоруссии и Армении. В 2005-2010 гг. был главой сервисного управления по России в Nokia Siemens Network Russia, входил в состав правления российского подразделения компании. Возглавлял интеграционную команду по Скандинавии, странам Балтии, СНГ, Турции при слиянии Nokia Networks с компанией Siemens Com.

Бывший заместитель главы Минкомсвязи Рашид Исмаилов

В 1998-2005 гг. работал в Ericsson Россия — на различных должностях, включая посты директора по строительству и развитию сетей связи и директора службы технической поддержки по России и СНГ.

Имеет высшее образование — окончил исторический факультет МГУ им М.В. Ломоносова и МГТУ МАМИ по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Кто такой Дмитрий Алхазов

Дмитрий Алхазов стал заместителем министра связи и массовых коммуникаций в ноябре 2013 г. До этого с февраля 2013 г. занимал должность директора Департамента инфраструктурных проектов.

В 2007-2013 гг. работал в ОАО «Мобильные телесистемы», занимал там различные должности, в том числе заместителя директора департамента по эксплуатации информационных технологий, директора по проектам российского бизнеса МТС и директора департамента координации развития инфраструктуры сети. На последнем посту отвечал за развитие сети МТС, включая GSM/UMTS/LTE и проводной широкополосный доступ в интернет, а также выступал координатором таких проектов как обеспечение мобильной связи на федеральных трассах и WiFi в московском городском транспорте.

До этого с 2006 г. работал в AT CONSULTING, где занимался организацией службы технического сопровождения подразделений, присоединенных «Вымпелкомом» в СНГ, и переводом их бизнеса в общую ИТ-инфраструктуру.

Бывший заместитель главы Минкомсвязи Дмитрий Алхазов

Ранее с 2000 г. работал в группе компаний CBOSS, где занимался реализацией проектов по внедрению биллинговой системы и проблемами интеграции CBOSS с внешними системами, такими как ERP-системы, системы бухгалтерского учета, платежные системы и внешние prepaid-платформы.

Имеет высшее образование — окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Прикладная информатика».

Смена команды в Минкомсвязи

Напомним, в мае министерство связи и массовых коммуникаций было преобразовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Пост министра вместо Николая Никифорова занял Константин Носков, который до этого руководил Аналитическим центром при правительстве (АЦ). Постепенно люди Никифорова стали покидать министерство. Доподлинно известно об уходе замминистра Алексея Козырева, который курировал вопросы электронного правительства — распоряжение о его увольнении было подписано по его просьбе в начале июля.

Участники рынка ожидают, что в команду министра Константина Носкова придут люди, которые работали с ним в АЦ. Так, рассматривается возможность назначения заместителем министра Евгения Кислякова, который руководит созданным на базе АЦ проектным офисов программы «Цифровая экономика».

Один из источников CNews говорит, что Кисляков сейчас уже проводит совещания в министерстве. Другим вероятным кандидатом на должность замминистра является замглавы АЦ Олег Войтенков.

Сколько замов министра будет в Минкомсвязи

На начало 2017 г. в Минкомсвязи было семь замов министра. Затем в министерстве появился восьмой заместитель — им стал Сергей Калугин, до этого возглавлявший «Ростелеком». Ради этого правительство увеличило предельное число заместителей главы министерства до восьми человек.

Вскоре после этого глава аппарата правительства Сергей Приходько дал поручение сократить число заместителей до семи. Об этом стало известно лишь спустя год, когда Минкомсвязи инициировало разработку нормативного акта, исполняющего данное поручение.

Поручение Приходько о сокращении числа заместителей министра связи так и не было исполнено. Новое же руководство Минкомсвязи начало подготовку положения о министерстве, в соответствии с которым число заместителей министра, наоборот, должно вырасти до 10 человек.