«Акадо» застопорила создание информсистемы Москвы по учету тепла и воды

Компания «Комкор», известная своей торговой маркой «Акадо», не менее чем на полгода затянула многомиллионный проект по созданию системы учета потребления в Москве тепла и воды. Проект потребовал вмешательства суда и проведения сторонней экспертизы осуществленных работ.

Затянувшееся создание АСУПР

Как выяснил CNews, оператор широкополосных кабельных сетей «Московская телекоммуникационная корпорация» («Комкор», торговая марка «Акадо телеком») существенно задержал ввод в эксплуатацию столичной автоматизированной системы учета потребления тепла и воды (АСУПР).

Подряд на создание первой очереди этой системы достался «Комкору» по итогам завершившегося в феврале 2015 г. открытого конкурса с начальной ценой контракта в 571 млн руб. Заказчиком работ выступил Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ). «Комкор» предложил свои услуги за 429,4 млн руб., и по совокупности факторов ДИТ посчитал эту заявку более привлекательной, чем у остальных претендентов. Из них компания «Ай-теко» вышла с ценовым предложением в 542,4 млн руб., «Админора» — в 553,8 млн руб., а «Центр энергоэффективности “Интер РАО ЕЭС”» — в 513,9 млн руб.

По условиям контракта «Комкор» должен был завершить работы до 31 декабря 2015 г. О том, что их приемка затянулась, стало ясно из документов поданного московскими чиновниками 17 ноября 2016 г. судебного иска к «Комкору» о взыскании 351,6 млн руб. неустойки, начисленной в связи с нарушением сроков реализации проекта.

Разбирательство затянулось до начала июля 2018 г. «Комкором» был подан встречный иск, по которому компания хотела получить с ДИТа 274,1 млн руб. за те работы, которые она, по ее мнению выполнила. При этом для уточнения обстоятельств исполнения контракта в ноябре 2017 г. служители Фемиды постановили провести по делу судебную комплексную экспертизу, которую осуществило АНО «ЭК “Синергия”». Организации требовалось установить, какие работы были осуществлены с исполнением условий контракта, а какие нет.

«Акадо» ненадлежащим образом выполнила работы по созданию ИТ-системы учета коммунальных ресурсов

Полный отчет экспертов по результатам проверки в публичном доступе не представлен. Однако из судебных документов можно заключить, что отдельные работы действительно были выполнены с нарушением сроков (подробности — ниже).

На сколько был задержан запуск системы

В «Комкоре» сообщить CNews сроки сдачи ДИТу проекта отказались. Пресс-служба организации официально направила в редакцию явно не в полной мере соответствующий действительности комментарий, в котором утверждалось, что все работы были компанией выполнены, а «система введена в эксплуатацию с соблюдением условий, предусмотренных контрактом».

«Имевшие место разногласия между сторонами, связанные с исполнением договорных обязательств, были нами устранены, как добросовестным участниками хозяйственной деятельности, в ходе судебного процесса, который закончился заключением мирового соглашения, — добавили в “Комкоре”. — Это подтверждено, помимо прочего, результатами судебной экспертизы».

Отметим, что в общем виде выводы экспертов можно оценить по тексту упомянутого мирового соглашения, в рамках которого «Комкор» был вынужден признать за собой обязательства перед ДИТом по уплате неустойки, начисленной именно «в связи с нарушением сроков выполнения работ по контракту». Кроме того, в судебном заключении о мировом соглашении указывается на обязанность «Комкора» «устранить в разумный срок недостатки в результатах работ».

При этом первоначальные претензии ДИТа все же оказались чрезмерными, потому что по итогам проверки стороны согласились, что Москва задолжала подрядчику за реально исполненные работы 256,4 млн руб., в то время как сумма неустойки за те работы, которые надлежащим образом выполнены не были, должна быть снижена до 9,7 млн руб. Комментируя CNews проект, в пресс-службе ДИТа указали на то, что в департаменте считают, что «в большинстве своем работы были выполнены».

Когда именно Москва приняла у «Комкора» работы, часть из которых была сделана с недостатками, в ДИТе CNews не сообщили, ограничившись ответом, что АСУПР была запущена в 2016 г. Однако по выложенным на сайте госзакупок документам о приемке разных частей проекта можно сделать вывод, что он завершился не раньше 29 июня 2016 г., то есть не меньше чем с полугодовой задержкой.

ДИТ — об АСУПР и ее перспективах

В ДИТе заверили CNews, что сейчас АСУПР работает в штатном режиме. «На сегодняшний день к ней подключено более 10 тыс. многоквартирных домов и объектов социальной сферы, — рассказали в пресс-службе организации. — При помощи АСУПР ведется учет тепловой энергии (отопления), холодной и горячей воды по общедомовым приборам учета (получаемые данные участвуют в формировании единого платежного документа), ведется мониторинг работоспособности приборов учета».

Собеседники CNews подтвердили, что проект подразумевает существенное развитие, которое оказалось заторможено затянувшимся судебным разбирательством. «Нужно принимать во внимание, что, во-первых, АСУПР — это большая система, состоящая из разных уровней и связанные с ней контракты включают различные предметы, — поясняют в пресс-службе ДИТа. — Во-вторых, мы не являемся единственным заказчиком по данной системе. В соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими создание и развитие АСУПР, заказчиком работ наряду с ДИТ могут выступать и иные органы исполнительной власти Москвы и подведомственные им организации. В-третьих, действительно текущее судебное разбирательство не позволяло проводить отдельные закупки по нижнему уровню системы до его окончания».

Что именно должен был сделать «Комкор»

Как следует из техзадания на создание первой очереди АСУПР, «Комкору» необходимо было обследовать 6 тыс. московских объектов, где потребляется тепло и вода, и на 5,45 тыс. объектах настроить оборудование учета этих ресурсов. В частности, требовалось смонтировать шкафы устройств сбора и передачи данных, а также сопутствующее оборудование. В терминологии ДИТа совокупность этих устройств представляет собой нижний уровень АСУПР.