«Билайн», «Мегафон» и МТС отменяют роуминг

После требований ФАС «Вымпелком» и «Мегафон» объявили об отмене внутрисетевого роуминга. В числе прочего, входящие звонки для их клиентов при поездках по России будут бесплатными независимо от места инициации вызова. МТС пообещала присоединиться к этой инициативе.

«Билайн» и «Мегафон» сделали входящие звонки бесплатными во внутрисетевом роуминге

Вечером в понедельник, 6 августа 2018 г., компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мегафон» объявили об отмене внутрисетевого роуминга. Каждая из компаний утверждает, что она сделала это «первой в России».

Речь идет о том, что в поездках по России в регионы, где присутствуют указанные операторы, условия их домашних тарифов не будут меняться. В том числе входящие вызовы будут бесплатными независимо от того, из какого региона они были инициированы.

У «Вымпелкома» данные изменения вступят в силу с 20 августа 2018 г. У «Мегафона» обещанное событие для большинства абонентов произойдет 1 сентября, для оставшихся пользователей – в первой половине сентября.

МТС обещает последовать примеру конкурентов

Компания «Мобильные Телесистемы» (МТС) сообщила, что провели все необходимые изменения и в ближайшее время входящие звонки для абонентов оператора во внутрисетевом роуминге также станут бесплатными.

Как ФАС боролась с роумингом внутри России

Напомним, в 2017 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала четырем крупнейшим сотовым операторам: «Вымпелкому», «Мегафону», МТС и Tele2 - предписания об отмене внутрисетевого и национального роуминга. Затем, в связи с невыполнением указанных предписаний, в отношении данных операторов было возбуждено два антимонопольных дела.

«Вымпелком» и «Мегафон» объявили об отмене внутрисетевого роуминга. МТС пообещала присоединиться

Внутрисетевой роуминг возникает при поездке абонента сотового оператора в другой регион, в котором работает сеть этого же оператора. Национальным роумингом называется роуминг между различными регионами и различными сотовыми сетями.

Внутрисетевой роуминг значительно дешевле национального. «Большая тройка» сотовых операторов – «Вымпелком», МТС и «Мегафон» - построили свои сети по всей территории, кроме Крыма и Севастополя. В этих двух регионах данные операторы предоставляют услуги национального роуминга.

Четвертый федеральный сотовый оператор Tele2 не имеет своих сетей во всех регионах. Но на всей территории страны, кроме Крыма и Севастополя, оператор предоставляет услуги роуминга по льготным ценам на внутрисетевой роуминг.

Операторы хотели оставить плату за междугородние входящие вызовы в роуминге

После получения требований ФАС операторы начали работу по снижению цен на роуминг внутри России. В частности, входящие звонки во внутрисетевом роуминг стали бесплатными, но при условии, что вызов исходит из того же региона, в котором находится абонент. В то же время входящий вызов из другого региона, в том числе региона, который является «домашним» для абонента, стал приравниваться к платному междугороднему звонку. Также были снижены цены на роуминг в Крыму.

В начале 2018 г. ФАС проанализировала изменения тарифов и посчитала, что МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» не выполнили ее требований в части отмены внутрисетевого роуминга. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин негативно отметил действия МТС, которая предложила абонентам платить 15 руб. в сутки за возможность пользоваться услугами связи во внутрисетевом роуминге по домашним тарифам.

В части же национального роуминга ФАС, наоборот, высказала удовлетворение действиями МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона», а вот действия Tele2 служба признала нарушением антимонопольного законодательства.

Госдума на связи

Кроме того, недавно Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект с поправками в Закон «О связи», в соответствии с которыми должен быть запрещен и внутрисетевой, и национальный роуминг. Услуги связи, согласно данному документу, при путешествиях по России должны предоставляться по единым ценам.

Источник CNews на телекоммуникационном рынке говорит, что решение об отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге было принято под давлением ФАС, и служба планировала объявить об этом в ближайшее время. Однако ряд операторов, по словам источника, решили сыграть на опережение и объявить об отмене платы за входящие вызовы как о собственных достижениях.