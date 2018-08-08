«Мегафон» переехал из Кипра под контроль российских структур

«Мегафон» перешел из-под контроля кипрского холдинга Алишера Усманова под управление российской структуры, созданной в апреле 2018 г. и на 49% принадлежащей Усманову. В прошлом месяце руководство оператора приняло решение о его делистинге с Лондонской биржи.

Передача «Мегафона»

Сотовый оператор «Мегафон» перешел из-под контроля кипрского холдинга USM Holdings Limited под управление российской структуры ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение оператора. Напомним, 56,3% «Мегафона» принадлежит ООО «АФ Телеком Холдинг», именно о переходе этой компании идет речь.

Крупнейшим акционером USM является предприниматель Алишер Усманов. USM управляет такими структурами как горно-металлургический холдинг «Металлоинвест» и интернет-компания Mail.ru Group. Усманов также является акционером ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ», где ему принадлежит 49% акций.

ООО «АФ Телеком Холдинг» в настоящий момент принадлежит «Холдинговой компании ЮэСэМ» на 100%. До этого кипрская USM Holdings Limited контролировала 100% USM Telecom Holdings Limited, которая владела 97,45% Garsdale Services Investments Limited, а уже Garsdale полностью владела AF Telecom Holding Limited, непосредственным владельцем ООО «АФ Телеком Холдинг».

Кто владеет «ЮэСэМ»

«Холдинговая компания ЮэСэМ» была образована 28 апреля 2018 г. Помимо Алишера Усманова, которому принадлежит 49% акций, еще 30% находится у Владимира Скоча, и 3% — у главы USM Ивана Стрешинского. Остальные акции принадлежат оффшорным компаниям, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс». В частности, 8% принадлежит кипрской Somelior Holding, которая подконтрольна Фархаду Мошири, еще 4,9% и 4,1% — также кипрским Meresol Investments и Dalenior Investments, и 1% — Prestige Properties Assets, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

Сотовый оператор «Мегафон» перешел под контроль российской структуры

Ранее под контроль «ЮэСэМ» полностью перешли все акции «Металлоинвеста». Переход произошел согласно плану деофшоризации активов и перемещения бенефициарных структур USM в российскую юрисдикцию.

Делистинг «Мегафона» с Лондонской биржи

Напомним, что совет директоров «Мегафона» на заседании 15 июля 2018 г. принял решение о делистинге своих ценных бумаг с Лондонской фондовой биржи (LSE). Одновременно «Мегафон» объявил оферту на выкуп своих акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) у миноритариев.

Решение о делистинге компания объяснила нежеланием причинить неудобства миноритарным акционерам в ходе трансформации в оператора «цифровых возможностей». Аналитики называют это решение ожидаемым и связывают его с боязнью Усманова попасть под санкции.

«Мегафон» провел IPO (первичное размещение акций) в 2012 г. Тогда акции компании в виде GDR стали котироваться на Лондонской фондовой бирже. Одновременно акции компании стали котироваться на Московской бирже.

Сейчас «Мегафон» через свою «дочку», кипрскую Megafon Investments (MICL), намерен приобрести до 20,8% собственных акций, находящихся у миноритариев. Покупная цена одну акцию или одну GDR составит $9,75. На выкуп собственных акций «Мегафон» потратит до $1,256 млрд.

У компании останется листинг на Московской бирже. В связи с «высокими затратами» на делистинг с данной площадки соответствующее решение пока не принято. После завершения программы приобретения «Мегафон» снова вернется к этому вопросу.

Акционером «Мегафона», помимо холдинга USM, является «Газпромбанк», которому принадлежит 18,8% акций, и еще 4% собственных акций «Мегафон» владеет через MICL.