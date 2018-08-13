МТС первой в России начала раздавать Microsoft Azure из собственных ЦОДов
МТС развернул в своих ЦОДах гибридную систему Microsoft Azure Stack, что позволило оператору впервые в России начать предоставлять сервисы Azure из собственных ЦОДов. По мнению руководства Microsoft, появление сервисов свидетельствует о востребованности гибридных решений в России.
Запуск Microsoft Azure Stack
Сотовый оператор МТС начал предоставлять облачные сервисы на базе платформы Microsoft Azure Stack в рамках проекта #CloudМТС из собственных ЦОДов на территории России. Клиенты могут воспользоваться сервисами «инфраструктура как услуга» (Iaas), «платформа как услуга» (PaaS), а также средствам разработки приложений. Ранее сообщалось, что МТС планировал осуществить запуск этих сервисов в начале 2018 г.
Клиенты получили возможность разворачивать собственные гибридные приложения — в их распоряжении находятся мощности ЦОДов МТС и возможности глобального Microsoft Azure. Хранить данные и запускать виртуальные машины можно в своем дата-центре или у партнеров, а также либо в России, либо в одной из 140 стран, где работает Microsoft Azure.
Оператор обещает заказчикам обработку данных на территории страны, функционал, аналогичный глобальному Microsoft Azure, и экономию на адаптации технологических решений, а также бесшовную интеграцию между локальной площадкой и публичным облаком, которая должна ускорить запуск бизнес-продуктов и дать возможность гибко их масштабировать.
Оплата использования Azure Stack из облака МТС будет осуществляться по модели pay-as-you-use, то есть клиент будет оплачивать только фактически потребленные объемы сервисов.
Платформа Microsoft Azure Stack и связанные с ней сервисы были развернуты при участии облачного провайдера #CloudМТС и «дочки» МТС — системного интегратора «Энвижн Груп». МТС отмечает, что в июне 2018 г. «Энвижн Груп» стала победителем конкурса Microsoft Partner Awards 2018 в России в номинации Datacenter Transformation в том числе за первый в России запуск Microsoft Azure Stack.
Какие именно сервисы доступны
Заказчикам уже сейчас доступна IaaS-платформа, которая дает возможность создавать виртуальные машины и управлять ими. Масштабирование осуществляется по технологии VM Scale Set. Платформа использует механизм повышения надежности VM Availability Set.
Также клиентам предоставляются средства организации виртуальных сетей Site-to-Site VPN, которые позволяют соединить локальную и облачную инфраструктуру и сбалансировать сетевую нагрузку. Помимо этого, заказчик может использовать BLOB-хранилища.
Кроме того, доступны сервисы типа «инфраструктура, как код» (IaaC), в том числе возможности интеграции с сервисами Azure Stack инструментов разработки и управления ПО, таких как Visual Studio Enterprise, PowerShell, Jenkins, Chef и другие.
Клиент также получает доступ к Azure Marketplace, где представлены решения сторонних разработчиков.
В ближайшем будущем МТС собирается добавить к этому ассортименту сервис создания облачных приложений AppServices, бессерверную архитектуру Azure Functions и SQL-решение типа «база данных, как услуга» (DBaaS).
Azure Stack в России
Microsoft Azure Stack — это гибридное облачное решение, с помощью которого заказчик может запустить сервисы Azure в собственном ЦОДе. При этом средства разработки, управление и безопасность будут такими же, как в глобальном Azure. Поскольку Azure Stack является расширением Azure, клиент может в любой момент перейти на работу в публичном облаке, а затем снова вернуться на собственные мощности. Сервисы Iaas и PaaS, а также управление ими через PowerShell или веб-портал в Azure Stack идентичны тому, как все это работает в публичном Azure.
По словам Дмитрия Марченко, директора по маркетингу и операциям Microsoft в России, появление в стране Azure Stack подтверждает востребованность здесь гибридных облачных сценариев. Директор по инновационному развитию МТС Владимир Хренков отмечает, что услуги на базе Azure Stack от #CloudМТС уже тестируют различные компании, в том числе автоконцерны, веб-разработчики, ритейлеры, представители сектора e-commerce. По мысли Хренкова, новые сервисы помогут иностранным компаниям выполнять российское законодательство в части локализации обработки данных, а местным компаниям помогут быстрее выйти на мировой рынок.
Облачные услуги МТС
Проект МТС, в рамках которого оператор предоставляет бизнесу облачные услуги, получил название #CloudМТС. Коммерческая облачная платформа была создана на основе решения VMWare. В результате получилась распределенная облачная система, которая использует сеть собственных магистральных и городских каналов связи. МТС утверждает, что такая организация позволяет системе работать без перебоев и обеспечивает повышенную устойчивость к внешним воздействиям.
С августа 2016 г. оператор начал предоставлять клиентам услуги облачного хранения данных. Место в облачном хранилище выделяется бесплатно, компания получает выгоду от увеличения интернет-трафика. Услуга облачных вычислений изначально была доступна только малому и среднему бизнесу, но в марте 2017 г. открылась и для крупного бизнеса. В сентябре 2017 г. МТС запустил сервис обработки больших данных в облаке Big-Data-as-a-Service (BdaaS).
С 2007 г. у оператора есть свои ЦОДы, сейчас их уровень надежности определяется маркировкой Tier-III. Те ЦОДы МТС, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, были переоборудованы с использованием современных СХД и серверов мировых производителей. У оператора есть ЦОДы и в других городах: Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Ранее МТС предлагала услуги коммерческих ЦОДов в основном по схеме «колокейшн», при которой компании размещали собственное оборудование в ЦОДах оператора.