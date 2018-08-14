МТС запустила безлимитный тариф, в котором абоненты сразу нашли лимиты

Абоненты МТС, решившие подключить новый тариф оператора «Тарифище» с безлимитным интернетом, обнаружили, что лимиты на использование интернета там все-таки присутствуют, но они почему-то не отражены в описании тарифа на сайте оператора.

Безлимитный «Тарифище»

Сотовый оператор МТС запустил тариф под названием «Тарифище», который позиционируется как совершенно безлимитный. Помеченный как «хит продаж», тариф предлагает «Дома и в поездках по России: безлимитный интернет, звонки на всех операторов». Однако абоненты, решившие подключить этот тариф, обнаружили в нем ряд ограничений, не задекларированных на странице с описанием.

По условиям «Тарифища», за ежемесячную плату в 650 руб. абонент получает 500 минут на все сети России и 500 бесплатных SMS-сообщений. За 800 руб. количество минут и SMS увеличивается до 800, за 1050 руб. абонент получает 1500 минут и 1500 SMS, а заплатив 1550 руб., он может расходовать в течение месяца 3000 минут и 3000 SMS. Минуты даются на все сети России, включая межгород. Тариф действует дома и в поездках по стране, гласит описание.

При этом об условиях использования мобильного интернета на странице тарифа написано только то, что он безлимитный — эта информация дублируется пять раз. Отдельно отмечается, что 1 МБ интернет-трафика по стандарту связи 4G стоит 0,00 руб.

Скрытые ограничения

Однако те абоненты, которые попытались подключить «Тарифище», столкнулись с рядом ограничений, касающихся в первую очередь использования интернета и не задекларированных в описании тарифа. Если абонент пытается подключить тариф через мобильное приложение МТС, оно предупреждает, что интернет-трафик ограничен до 30 ГБ в месяц, если говорить о базовой версии «Тарифища» за 650 руб.

Также выяснилось, что за пределами домашнего региона абонент может пользоваться интернетом с обычной скоростью передачи данных только до тех пор, пока не исчерпает 500 МБ трафика, после чего скорость снижается до 128 Кбит/сек до конца дня. Наконец, есть еще одно ограничение по трафику: если абонент раздает интернет с телефона на другие устройства по услуге «Единый интернет», то с этих устройств можно использовать только 10 ГБ трафика в месяц. Два последних ограничения прописаны в примечаниях в PDF-файле с полным описанием тарифа, который можно скачать на сайте оператора, однако они тем не менее противоречат заявленному несколько раз безлимиту на интернет.

Позиция компании

Представитель МТС заявил CNews, что ограничение по трафику на 30 ГБ при подключении тарифа — «это был коммуникационный глюк на 10 минут, потом все поправили». Что касается ограничения трафика в поездках по России и при раздаче интернета на другие устройства, то «это стандартные для безлимита моменты» отмечает оператор. МТС настаивает, что при этом тариф все равно можно называть безлимитным.

Отмена роуминга в России

Напомним, 6 августа 2018 г., компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мегафон» объявили об отмене внутрисетевого роуминга. Каждая из компаний утверждала, что она сделала это «первой в России».

МТС запустил безлимитный тариф с многочисленными лимитами

Речь идет о том, что в поездках по России в регионы, где присутствуют указанные операторы, условия их домашних тарифов не будут меняться. В том числе входящие вызовы будут бесплатными независимо от того, из какого региона они были инициированы. У «Вымпелкома» данные изменения вступят в силу с 20 августа 2018 г. У «Мегафона» обещанное событие для большинства абонентов произойдет 1 сентября, для оставшихся пользователей – в первой половине сентября.

Тогда же МТС сообщил, что провел у себя все необходимые изменения и в ближайшее время входящие звонки для абонентов оператора во внутрисетевом роуминге также станут бесплатными.

МТС и отмена роуминга

Напомним, в 2017 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала четырем крупнейшим сотовым операторам: «Вымпелкому», «Мегафону», МТС и Tele2 — предписания об отмене внутрисетевого и национального роуминга. Затем, в связи с невыполнением указанных предписаний, в отношении данных операторов было возбуждено два антимонопольных дела.

Внутрисетевой роуминг возникает при поездке абонента сотового оператора в другой регион, в котором работает сеть этого же оператора. Национальным роумингом называется роуминг между различными регионами и различными сотовыми сетями.

В начале 2018 г. ФАС проанализировала изменения тарифов и посчитала, что МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» не выполнили ее требований в части отмены внутрисетевого роуминга. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин негативно отметил действия МТС, которая предложила абонентам платить 15 руб. в сутки за возможность пользоваться услугами связи во внутрисетевом роуминге по домашним тарифам.

В части же национального роуминга ФАС, наоборот, высказала удовлетворение действиями МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона», а вот действия Tele2 служба признала нарушением антимонопольного законодательства.