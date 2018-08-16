«Билайн» запустил бесплатный безлимитный мобильный интернет. Но с подвохом

Сотовые операторы неожиданно решили вернуть тарифы с безлимитным мобильным интернетом. Вслед за МТС такую опцию предложил «Билайн», причем она не требует абонентской платы. Подключить ее можно только в офисе оператора, и полученный с ее помощью безлимитный трафик нельзя раздавать: опция действует только на смартфоне.

«Билайн» ввел опцию безлимитного интернета

Сотовый оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») представил тарифную опцию «Безлимитный интернет». Она предоставляет возможность пользователям тарифных планов семейства «Всёмоё» пользоваться безлимитным мобильным интернетом.

Интересно, что опция подключается бесплатно и не требует абонентской платы. Правда, для ее подключения надо посетить офис «Вымпелкома».

В тарифах серии «Всёмоё» абонентская плата составляет от 400 руб. до 2,4 тыс. руб. в месяц. В нее входит интернет-трафик объемом от 3 ГБ до 30 ГБ, пакеты минут и SMS.

Теперь абонент может подключить бесплатную опцию и получать неограниченный мобильный интернет. В «Вымпелкоме» утверждают, что те, кто подключат данную опцию, будут пользоваться ей постоянно.

«Билайн» неожиданно решил вернуть тариф с безлимитным мобильным интернетом

Опция «Безлимитный интернет» не предполагает возможности раздавать доступ в интернет по USB, Bluetooth и Wi-Fi, то есть безлимитный интернет будет действовать только на смартфоне.

МТС также запустил безлимитный мобильный интернет

На этой неделе компания «Мобильные телесистемы» (МТС) запустила тарифное предложение «Тарифище». В нем за абонентскую плату от 650 руб. в месяц входит пакет минут и SMS и безлимитный мобильный интернет. Возможность раздачи интернета со смартфоны на другие устройства также отсутствует.

Напомним, с началом запуска в России сетей сотовой связи четвертого поколения стандарта LTE (4G) в 2012-2013 гг. сотовые операторы стали экспериментировать с безлимитным мобильным интернетом. Сначала «Билайн» и МТС предлагали тарифы, где интернет был безлимитный при нахождении абонента в сетях 4G, а при нахождении абонента в сетях GSM и 3G доступ в интернет тарифицировался.

Как сотовые операторы запускали или отключали безлимитный мобильный интернет

В 2014 г. на сети «Мегафона» заработал виртуальный оператор Yota. Он предоставил возможность безлимитного пользования интернетом на смартфонах при нахождениях в любых сетях оператора. Затем аналогичные тарифы запустила «большая тройка» сотовых операторов: «Мегафон», «Вымпелком» и МТС.

Но в конце 2016 г. занимавший тогда пост гендиректора «Вымплкома» Шелль Мортин Йонсен (Kjell-Morten Johnsen) предупредил, что скоро операторы отменят безлимитный интернет. Так и вышло: сначала на такой шаг пошла Yota, затем и «большая тройка» сотовых операторов.

В то время это объяснялось тем, что безлимитный мобильный интернет оператору целесообразно предоставлять только в сетях 4G, тогда как на руках у абонентов много устройств, не поддерживающих данную технологию. В итоге сети оказались перегружены.

Сейчас же «Вымпелком» и МТС вернулись к практике безлимитных тарифов на мобильный интернет. «Билайн» всегда прислушивается к пожеланиям своих клиентов, а сегодня мы видим спрос на безлимитные тарифы, - заявила пресс-служба «Вымпелкома». - За последние пару лет мы активно инвестировали в сеть и смогли построить качественную сеть связи четвертого поколения и хотим, чтобы клиенты могли оценить все ее преимущества. Поэтому на данном этапе мы считаем, что безлимитные тарифы, как временное предложение, могут помочь в стимулировании реального потребления клиентами».

В пресс-службе «Скартела» не стали комментировать, есть ли у компании планы запуска безлимитных интернет-тарифов. В пресс-службе «Мегафона» не ответили на запрос CNews по данному вопросу.