«Ростелеком» тихо обанкротил собственный поисковик «Спутник»

«Ростелеком» через суд обанкротил свою дочернюю компанию, которая занималась развитием и продвижением браузера и поисковика «Спутник», — за долги самому себе. Что это означает для будущего данного проекта, госоператор скрывает.

«Спутник» — банкрот

Как выяснил CNews, усилиями «Ростелекома» банкротом по решению суда было признано ООО «Спутник» — юрлицо сверхзатратного и не оправдавшего себя проекта по созданию и развитию одноименных браузера и поисковика.

Этот проект был реализован самим «Ростелекомом», запустившем поисковик в мае 2014 г., а браузер — в сентябре 2015 г. Еще в августе 2016 г. CNews посчитал, что расходы на «Спутник» на тот момент уже составили не менее 2 млрд руб. (без учета многомиллионной аренды площадей для разработчиков), при том, что его пользовательская аудитория в России была менее 1%.

На момент выхода материала портал sputnik.ru продолжал работать в обычном режиме. На вопросы CNews относительно того, что станет с проектом в контексте банкротства его юрлица — будет ли он закрыт или переформатирован, в пресс-службе «Ростелекома» ответить отказались.

Как и за что обанкротили «Спутник»

Процедуру банкротства «Спутника» «Ростелеком» инициировал в конце февраля 2018 г. обратившись с иском в Арбитражный суд Москвы. Через три месяца — в конце мая — служители Фемиды посчитали требования оператора обоснованными и ввели в отношении «Спутника» так называемую процедуру наблюдения, утвердив временным управляющим компании члена саморегулируемой организации «Дело» Егора Назаренко.

«Ростелеком» обанкротил свой поисковик «Спутник» за долги самому себе

Поводом для банкротства стали невыплаченные долги «Спутника» перед оператором по договору займа от 31 марта 2015 г. Сумма основного долга составила 3 млн руб., начисленных на него процентов — 7,6 млн руб. То есть общая сумма задолженности находилась на уровне 10,6 млн руб.

Правомерность требования выплаты этой суммы «Ростелеком» предварительно также подтвердил в суде. С иском о ее взыскании оператор обратился в Арбитражный суд Москвы 7 сентября 2017 г., а уже 9 октября получил положительное для себя заключение.

Через полтора месяца после этого, 24 ноября 2017 г. один из миноритариев «Спутника» — Вячеслав Рудников — пытался обжаловать вердикт суда о признании за компанией долга. В его апелляционной жалобе указывалось, что данным судебным актом «затрагиваются его права, поскольку он является участником ООО “Спутник” и полагает, что договор займа, по которому взыскан долг, является сделкой, заключенной с заинтересованностью и не получившей надлежащего одобрения незаинтересованными участниками общества». Суд его аргументы не принял, и в конце января 2018 г. рассмотрение жалобы было прекращено.

В рамках процедуры банкротства временный управляющий «Спутника» теперь должен представить в суд протокол первого собрания кредиторов, который будет рассмотрен 26 ноября 2018 г.

На вопрос CNews, почему в качестве способа урегулирования финансового конфликта в отношении собственной «дочки» было выбрано банкротство, в пресс-службе «Ростелекома» ответить также отказались.

После суда долги «Спутника» выросли в 28,5 раз

Уже после вынесения вердикта о банкротстве в карточке судебного разбирательства 16 июля 2018 г. появился документ, касающийся заявления «Ростелекома» о «включении в Реестр требований кредиторов задолженности в размере 292,2 млн руб.». Происхождение этой суммы, превышающей первоначальный долг в 27,5 раз, в пресс-службе «Ростелекома» CNews не объяснили.

В разговоре с CNews руководитель группы практики по разрешению споров юридической компании Bryan Cave Leighton Paisner Russia LLP Наталия Беломестнова предположила, что это отдельное денежное требование оператора — в дополнение к первоначальному долгу.

«После введения судом наблюдения и опубликования соответствующего объявления в газете “Коммерсант” у кредиторов “Спутника” было 30 дней на то, чтобы направить в суд и временному управляющему свои требования к должнику для рассмотрения вопроса о включении их в реестр требований кредиторов, — поясняет она. — Как видно из карточки дела, в указанный период требование предъявил только “Ростелеком”. — Это означает, что либо других кредиторов у “Спутника” нет, либо они есть, но не успели предъявить свои требования и будут включаться в реестр позже, в рамках последующих процедур банкротства».

Обоснованность притязаний «Ростелекома» на дополнительные 292,2 млн руб. будут рассмотрены в суде 10 октября 2018 г.

Юридические и финансовые нюансы

Как следует из базы данных «Контур.фокус», в 2017 г. у ООО «Спутник» была нулевая выручка, однако какую-то деятельность организация все же вела, потому что ее чистый убыток составил 54,9 млн руб. По состоянию на конец 2017 г. на балансе «Спутника» числилось 96 млн руб.

По записям в ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Спутник» выступают «дочка» «Ростелекома» — «Рткомм.ру» с долей порядка 74%, вышеупомянутый Вячеслав Рудников (19,5%) и Василий Васин (5,5%), а также кипрская структура «Ростелеком интернэшнл лимитед» (1%).

В середине июля 2015 г. «Коммерсант» сообщил о намерении «Ростелекома» целиком консолидировать 100% долей ООО «Спутник». С миноритариями оператор к тому моменту не договорился, однако еще 30 мая ООО «Спутник» потеряло контроль над доменом sputnik.ru — его новым администратором стал «Ростелеком». В том же месяце госоператор стал правообладателем товарного знака «Спутник» по целому ряду товаров и услуг, в том числе в отношении электронной почты, обеспечения доступа в интернет, а также радиотелефонной связи. Правда, за ООО в тот момент до ноября 2015 г. сохранялись права на одноименный товарный знак по услугам «ведение автоматизированных баз данных, поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц)».

Бывшие и действующие совладельцы ряда ИТ-компаний Рудников и Васин, по данным из открытых источников, находятся в состоянии затяжного конфликта.

Еще в конце 2012 г. в отношении Рудникова было начато следствие по обвинению в мошенничестве, которое позже было переквалифицировано в хищение сотен миллионов рублей. Все это время Рудникова не заключали под стражу, хотя 15 месяцев он провел под домашним арестом. В декабре 2017 г. Рудников обратился с открытым письмом к Президенту России Владимиру Путину «о вопиющей коррупции и бездействии правоохранительных органов, покрывающих рейдерство и фабрикации уголовных дел против предпринимателей организованной преступной группой».

Примечательно, что из письма следует, что Путин с историей Рудникова хорошо знаком. «Вы трижды давали поручения разобраться в вопросах уголовного преследования меня: 28 мая 2014 года Колокольцеву В. А., 14 августа 2014 года Чайке Ю. Я., 24 июня 2015 года главе СК РФ Бастрыкину А. И. ("рассмотреть и доложить")», — говорится в тексте обращения к главе государства.

Примечательные факты о «Спутнике»

Первые упоминания о планах правительства России создать национальную поисковую систему появились в СМИ в 2010 г. Разработкой запущенного в 2014 г. поисковика занималась команда программистов из приобретенной «Ростелекомом» компании «КМ-медиа», которая вынашивала идею собственного поисковика с 2006 г.

В мае 2017 г. в СМИ появилась информация о том, что в «Ростелекоме» проект по запуску поисковика «Спутник» был признан неудачным, поэтому он может быть закрыт либо переориентирован на другие задачи. В конце июня 2017 г. президент «Ростелекома» Михаил Осеевский выступил с не имевшей впоследствии продолжения идеей сделать «Спутник» обязательным к использованию в государственных ведомствах и компаниях.

В середине декабря 2017 г. «Ростелеком» вложил в проект еще 260,4 млн руб., безальтернативно передав их в формате закупки у единственного поставщика ООО «Поисковый портал "Спутник"» — на развитие браузера и специализированных отраслевых сервисов. Примечательно, что четкого срока исполнения работ у данного договора нет.

«Спутник» позиционируется как сервисная платформа, в основе которой находится социально-ориентированный поисковик. Особенность поисковика состоит в том, что релевантность его поисковой выдачи ориентирована на сервисы, полезные для граждан. Результаты поиска очищаются от контента, непригодного для детей.

Запущенный в сентябре 2015 г. браузер «Спутник» был создан на базе ядра Chromium. Примечательные черты браузера — модуль для блокировки рекламы, возможность переключения в детский режим и технология «Сталкер», предупреждающая о негативном контенте. Одноименный поисковик работает в браузере «Спутник» по умолчанию. Помимо браузера, проект включает в себя ряд сервисов: «Медицина», «Погода», «Телепрограмма», «Карты», «Финансы», «Мой дом» и др.