Власти Таджикистана в 50 раз подняли цены на SIM-карты, чтобы победить терроризм. Опрос

Власти Таджикистана запретили гражданам страны иметь более двух SIM-карт и передавать их кому бы то ни было, включая родственников. Кроме того, власти искусственно в 50 раз повысили стоимость одной SIM-карты. Это вызвало недовольство населения, которое стало срочно закупаться картами по старым ценам.

Не более двух SIM-карт в одни руки

Гражданам Таджикистана запретили иметь более двух SIM-карт разных сотовых операторов. Об этом сообщила таджикская служба «Радио Свобода» со ссылкой на источник в Антимонопольной службе страны. «Лишние» SIM-карты должны быть переоформлены на иных лиц, иначе они будут отключены.

Также гражданам Таджикистана запретили передавать свои SIM-карты посторонним, включая родственников. За нарушение данного правила будет накладываться штраф.

Стоимость одной SIM-карты повысилась в 50 раз

Одновременно власти Таджикистана обязали местных сотовых операторов резко повысить стоимость продажи SIM-карт. Теперь одна SIM-карта будет стоить 250 сомони ($26,5), из которых 35 сомони ($3,7) будет направлено на счет абонента, а оставшиеся 215 сомони ($23) уйдут в казну операторов.

Аналогичную сумму в 250 сомони нужно будет заплатить за переоформление SIM-карты на иное лицо либо за восстановление SIM-карты. До недавнего времени стоимость одной SIM-карты в Таджикистане составляла 5 сомони ($0,5), таким образом цена на SIM-карты повышается в 50 раз. Переоформление SIM-карт ранее осуществлялось бесплатно, а замена утерянной SIM-карты обходилась в 3,5 сомони ($0,37).

Повышение цены и ограничение продаж SIM-карт власти Таджикистана объясняют борьбой с терроризмом

По данным издания «Азия-плюс», на столь резком подорожании стоимости SIM-карт настояло МВД республики. Глава местной Антимонопольной службы Назар Одиназода заявил, что эта мера направлена на защиту безопасности в стране, так как террористы часто используют при совершения терактов мобильную связь.

Первоначально МВД хотело осуществить еще большее повышение цены — до 1 тыс. сомони ($106,2). Сотовые же операторы предлагали повысить стоимость одной SIM-карт до 100 сомони ($10,6).

Торг между сотовиками и МВД

Компромиссное решение об установлении цены SIM-карты в размере 250 сомони было принято на совещании Службы связи республики с четырьмя сотовыми операторами Таджикистана: «Вавилон», «Индиго-Таджикистан» (торговая марка Tcell), «Мегафон-Таджикистан» («дочка» российского «Мегафона») и «Таком» (торговая марка Beeline).

«Индиго-Таджикистан» ранее принадлежал шведской Telia, в 2017 г. он был продан Фонду Ага Хана по экономическому развитию. «Таком» вместе с российским «Вымпелкомом» входил в группу Veon, но недавно его продали структурам местного «Ориентбанка». Сейчас в Таджикистане 6,1 млн абонентов сотовой связи.

Нововведения вызвали недовольство жителей республики. По данным «Радио Свободы» в Таджикистане образовались очереди перед салонами сотовой связи – люди пытаются купить SIM-карты перед их подорожанием.

Как власти «закручивают гайки» в таджикском телекоме

Это уже не первое ужесточение регулирования телекоммуникационной отрасли в Таджикистане. Минувшей весной Служба связи республики обязала сотовых операторов раз в квартал перечислять в бюджет 20 дирамов ($0,02) за каждую неактивную SIM-карту. С учетом того, что после проведенной в 2017 г. перерегистрации SIM-карт в Таджикистане в республике оказалось 5,1 млн неактивных SIM-карт. Соответственно, раз в квартал сотовые операторы должны перечислять за них в бюджет 1,02 млн сомони ($106,2 тыс.).

В конце 2017 г. власти страны потребовали от сотовых операторов отключить услугу NGN-телефонии. Речь идет об операторских приложениях, которые позволяют звонить за границу через интернет.

Тогда же власти рассматривали возможность запретить звонки и через приложения, подобные Viber, WhatsApp и Skype. Но уже в начале 2018 г. сервисы NGN-телефонии в Таджикистане заработали вновь.

Еще раньше в Таджикистане заработал Единый центр коммутации при государственной компании «Таджиктелеком», через который должен проходить весь международный трафик в республике. После этого Антимонопольная служба установила минимальные цены на международные звонки, в том числе и на звонки в Россию. Новые тарифы оказались на 20% выше прежних.