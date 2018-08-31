5G перевернет рынок MVNO

Ожидаемое развертывание сетей стандарта 5G может изменить привычные бизнес-модели как традиционных операторов мобильной связи, так и MVNO. По мнению экспертов, прежде всего это связано с появлением возможности нарезать сеть на сегменты с различными параметрами передачи данных, основанными на запросах клиентов из различных вертикальных рынков.

Преимущества новой технологии

Технология пятого поколения мобильной связи отличается от своих предшественников не только более высокой скоростью передачи данных, но и более совершенными функциональными возможностями. Одна из них – это так называемая «нарезка сети» (network slicing). С ее помощью 5G можно будет разделять на отдельные виртуальные подсети, слайсы, с их собственными параметрами технологии передачи данных, такими как латентность, надежность, пропускная способность, скорость или гибкость, заданными на основе конкретных запросов клиентов. К примеру, один сегмент может быть зарезервирован для служб безопасности, в то время как другой будет использован в качестве брендированной мобильной сети для игр, а третий будет отвечать за доставку видеоконтента.

Виртуальные операторы мобильной связи смогут использовать преимущества срезов, настроенных и оптимизированных для удовлетворения конкретных потребностей. Каждая из таких подсетей может быть реализована по отдельности и для MVNO это шанс нацелиться на разнообразные вертикальные приложения и рынки.

«Благодаря возможности настраивать вычислительные, складские и сетевые функции своей инфраструктуры, операторы MVNO получат новые бизнес-ресурсы для создания и предложения заказных сетей и услуг своим клиентам» – говорит Джон Леннс (John Lenns), вице-президент по управлению продуктами Oracle Communications.

Ожидаемое развертывание сетей стандарта 5G может изменить привычные бизнес-модели как традиционных операторов мобильной связи, так и MVNO

По мнению экспертов, 5G прежде всего создаст новые возможности для MVNO в промышленности, и в частности – для подключения устройств Интернета вещей (IoT), таких как аппараты, выполняющие критически важные задачи и требующие низкой латентности. К примеру, промышленные роботы, приложения телемедицины, дроны и беспилотный транспорт.

Создание в рамках одной виртуальной сети сразу нескольких слайсов, изолированных и взаимозависимых одновременно, позволяет предоставить пользователям доступ с возможностью изменения его настроек в соответствии с их меняющимися потребностями.

«Это значительно более мощный инструмент с точки зрения гибкости, автоматизации и возможности настройки услуг, чем текущая модель MVNO», – отмечает исполняющий обязанности руководителя отдела исследований и разработок Ericsson Ян Хэглунд (Jan Häglund).

Готов ли рынок?

Потенциал новой технологии очевиден, но развертывание 5G ставит новые бизнес-задачи для виртуальных операторов мобильной связи. Прежде всего, существует потребность в создании партнерских сетей для распространения новых услуг. Важен выбор правильной бизнес-модели для монетизации новых проектов. Необходимо формирование совершенно новой экосистемы.

Как указывают специалисты, на отечественном рынке процесс полноценного коммерческого внедрения технологий 5G зависит от готовности операторов мобильной связи к созданию новой инфраструктуры.

«Очевидно, MVNO готовы к появлению нового стандарта связи 5G в России ровно настолько, насколько готова «большая четверка», поскольку услуги мобильной связи виртуальные операторы оказывают на технической инфраструктуре и сети радиодоступа крупных мобильных операторов, – рассказывает Александр Мельников, генеральный директор MСN Telecom. – Если они продолжат курс на инвестиции в новые сети, то и у виртуальных операторов мобильной связи появится возможность расширить спектр услуг и принести их в новые ниши. В настоящий момент MNO в разных странах мира демонстрируют возможности пятого поколения мобильной связи на отдельных элементах сети 5G, проводят лабораторные тесты новой технологии. Однако, полноценный коммерческий запуск 5G, насколько нам известно, состоялся лишь только в Финляндии».

Как говорят эксперты, возможно понадобится еще несколько лет, прежде чем в мире появятся первые 5G мини-сети от MVNO.