Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Ведущая независимая площадка для встречи ИТ-лидеров CNews FORUM будет организована в 2018 г. в одиннадцатый раз. Программа мероприятия обещает быть еще более плотной и представительной, чем в прошлом году.

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

В 2017 г. в событии приняли участие около 1,5 тыс. человек, были заслушаны около 100 докладов ИТ-руководителей компаний, представителей госсектора, коммерческих организаций. Ежедневно список делегатов расширяется.

Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям РЖД

Программа CNews FORUM 2018, не отступая от своих традиций, разделится на две основных части: в первой состоится пленарное заседание, во второй делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии», «Business Intelligence и большие данные» и «Фарминдустрия».

Андрей Ушацкий, вице-президент по технике и информационным технологиям, МТС

В этом году ожидаются выступления топовых представителей российского рынка, среди которых: Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку; Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям РЖД; Андрей Ушацкий, вице-президент по технике и информационным технологиям, МТС; Михаил Хасин, старший управляющий директор Сбербанка; Евгений Ягнятинский, ИТ-директор, член совета директоров P&G в Восточной Европе и Центральной Азии; Фабрисио Гранжа, директор по ИТ, Х5 Retail Group; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Герман Эпштейн, CIO, «Балтика»; Михаил Потапкин, ИТ-директор Центральной и Восточной Европы The Coca-Cola Company; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий «ТК «Мегаполис»; Всеволод Кузьмич, директор по информационным технологиям, «Лента»; Андрей Попов, руководитель дирекции информационных технологий, Райффайзенбанк; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям ЕвразХолдинг; Анатолий Ушаков, директор по информационным технологиям АО «Трансмашхолдинг»; Тариэл Бокучава, директор по информационным технологиям, «О’кей»; Сергей Сергеев, директор по информационным технологиям компании «М.Видео»; Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям СПАО «Ингосстрах»; Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга; Владимир Чибисов, директор по информационным технологиям, МХК «Еврохим»; Владислав Беляев, директор по ИТ, ГК «Черкизово»; Антон Суворов, вице-президент дирекции информационных технологий Московского кредитного банка; Кирилл Меньшов, вице-президент по ИТ, «Ростелеком»; Илья Кучугин, директор блока ИТ, банк «Зенит»; Олег Нагаев, ИТ-директор UBS Moscow; Александр Бычков, директор департамента информационных технологий, КБ Геобанк; Тимур Самедов, ИТ-директор, банк «ДельтаКредит»; Максим Таланов, ИТ-директор, Melon Fashion Group.

Михаил Хасин, старший управляющий директор Сбербанка

В рамках форума пройдет церемония награждения CNews Awards, призванная отмечать максимально результативные и эффективные достижения в области ИТ за прошедший год. Выбрать победителя можно будет путем онлайн-голосования прямо во время мероприятия.

Евгений Ягнятинский, ИТ-директор, член совета директоров P&G в Восточной Европе и Центральной Азии

Регистрация на CNews FORUM 2018 продолжается!

Войти в историю главного ИТ-события года можно прямо сейчас.

Подробное описание и анкета для регистрации доступны на сайте.